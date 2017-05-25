Какие нормы расхода ГСМ применять - свои или утвержденные Минтрансом? Как списать ГСМ по путевым листам? Обо всем подробно читайте в статье.

Как только компания приобретает либо берет в аренду автомобиль, в учете появляется постоянная статья расходов — бензин. Его можно списывать на основании данных о фактически выработанном топливе. То есть брать те цифры, которые указывают водители в путевых листах.

Однако часто работодатели не готовы верить водителям на слово и предпочитают контролировать израсходованный бензин при помощи нормы расхода ГСМ.

Списание ГСМ в бухглатерском и налоговом учете

В бухгалтерском учете стоимость израсходованного бензина нужно списывать по фактической стоимости на затратные счета:

20 «Основное производство»

26 «Общехозяйственные расходы»

44 «Расходы на продажу».

Чтобы принять к учету израсходованное горючее, понадобятся чеки с заправки, корешки топливных талонов или отчет организации, выпустившей топливную карту.

В разделе III ПБУ 5/01 приведены два метода списания ГСМ: по средней себестоимости и по себестоимости первых по времени приобретения запасов (ФИФО).

Наиболее распространенный способ — по средней себестоимости, когда стоимость остатка материала складывается со стоимостью его поступления и делится на сумму остатка и поступления в натуральном выражении..

Для списания используется проводка: Дебет — 20, 23, 25, 26, 44 Кредит — 10-3.

Списание ГСМ проводки:

Дебет — 20, 23, 25, 26, 44 Кредит — 10-3

В налоговом учете несколько иначе. При расчете налога на прибыль стоимость горюче-смазочных материалов можно включать в материальные затраты (подп. 5 п. 1 ст. 254 НК РФ). Либо относить на прочие расходы, связанные с содержанием служебного транспорта (подп. 11 п. 1 ст. 264 кодекса).

В Налоговом кодексе не сказано о том, что затраты на бензин нужно нормировать и применять нормы расхода ГСМ. А значит, их можно учитывать в объеме фактических затрат.

Однако чиновники указывают на то, что затраты должны быть экономически обоснованны. И для того чтобы контролировать величину расходов, Минфин рекомендует, но не требует, использовать нормы расхода топлива (письмо от 03.06.2013 № 03-03-06/1/20097).

Поэтому в налоговой учетной политике нужно, во-первых, прописать, по какой статье вы будете учитывать топливо: материальные расходы или прочие. А во-вторых, каким образом компания контролирует обоснованность расходов на списание ГСМ.

Важно:

В налоговом учете затраты на бензин можно принять к учету как по фактическому их расходованию, так и по рассчитанному на основании нормы расходы ГСМ.

Какие применять нормы расхода ГСМ для учета бензина

Вообще для большинства марок автомобилей уже есть готовые лимиты. Они утверждены распоряжением Минстранса России от 14.07.2015 № НА-80-р.

Нормы списания ГСМ от Минтранса больше соответствуют идеальным дорожным условиям, нежели реальным. Они разработаны для прямой трассы и качественного дорожного покрытия, минимального количества светофоров и поворотов, средней температуры воздуха и полного отсутствия пробок на дороге.

Если машины колесят по городу на невысоких скоростях, да еще и с грузом в жару или холод — расход горючего будет значительно выше предлагаемых норм. И компания столкнется с необходимостью постоянной корректировки базовой нормы расхода топлива на те коэффициенты, которые предлагает Минтранс.

Пример:



В автомобиле есть кондиционер или система «климат-контроль». Во время работы летом расход топлива будет больше. Минтранс предлагает корректировать норму на 7—10%. В зимнее время расход бензина у автомобиля увеличивается на 5—20% в зависимости от климатического района.

Корректировать базовые лимиты нужно и в том случае, если машины ездят в сельской местности либо в густонаселенных городах. Так, если в городе проживают свыше 1 миллиона человек, норму можно увеличить на 20%. А если более 3 миллионов человек — на 25%.

Как видите, даже Минтрансовские нормы расхода ГСМ нужно брать на вооружение с учетом корректировок. Поэтому если вы решили ими руководствоваться — будьте внимательны. Лимиты должны корректироваться исходя из условий эксплуатации автомобиля.

Другой вариант контроля — разработать свои нормативы на основании показателей, предлагаемых Минтрансом. Этим способом обычно пользуются компании со значительным парком машин.

Вначале директор издает приказ о необходимости провести замеры горючего для тех автомашин и по тем маршрутам, которые они обслуживают.

Например, вы доставляете товары в магазины, расположенные в черте города. Значит, замеры нужно сделать в то время, когда обычно происходит доставка, чтобы учесть влияние такого фактора, как загрузка машины и скорость движения.

Замеры делает специальная комиссия, состав которой утверждает руководитель в своем приказе. Результаты замеров вам нужно оформить актами. На каждый автомобиль заполнить отдельный документ.

По результатам замеров директор компании утверждает внутренние нормы расхода топлива для автомобилей. С этими нормами нужно ознакомить водителей под роспись. Можно разработать своего рода Положение, в котором прописать нормы расхода ГСМ, а также предусмотреть их корректировку в случае форс-мажорных обстоятельств.

Если по каким-то причинам происходит крупный перерасход — водитель пишет объяснительную. На основании этой бумаги компания принимает решение, как поступить с перерасходом — учесть при налогообложении прибыли, списать за счет собственных средств компании или удержать с водителя.

Важно:

Опасно списывать на затраты стоимость бензина, когда работники используют на службе личные машины, а компания выдает за это компенсацию. Чиновники считают, что в сумму компенсации входит в том числе и стоимость ГСМ (письмо Минфина России от 26.02.2013 № 03-11-11/82).

Списание ГСМ по путевым листам

Путевой лист — первичный документ, в котором фиксируется пробег автомобиля. На основании этого документа можно определить, сколько бензина потрачено

В бланке путевого листа есть графы, в которых приводятся сведения о движении горючего:

остаток топлива на начало рейса,

покупка горючего в течение рейса,

остаток бензина на конец рейса.

Разница между этими показателями и будет фактическим расходом топлива, который вы должны списать.

Если компания разработала путевой лист самостоятельно и не ввела в него графы для топлива, то рассчитать объем использованного бензина можно нормативам списания бензина, которые установлены Минтрансом.

Таким образом, на основании путевого листа производится расчет либо фактического, либо нормативного списания горючего. Рассчитанные таким образом данные используются для отражения в бухгалтерском и налоговом учете.

Пример списания ГСМ по путевым листам:



«ООО «Альфа» (находится в Московской области) в мае 2017 года закупило бензин в количестве 200 л по цене 40 руб. без НДС. При этом на начало месяца у компании был запас бензина этой же марки в количестве 50 л по средней себестоимости 41 руб. Бензин в количестве 35 л был использован для заправки автомобиля марки ВАЗ-11183 «Калина». Организация использует автомобиль для доставки товаров. В компании применяется оценка материалов по средней себестоимости. Средняя себестоимость за май - 40,2 руб. [(50 л х 41 руб. + 200 л х 40 руб.) : (50 л + 200 л)]. В путевом листе сделаны такие записи: топливо в баке на начало рейса — 15 л, выдано — 35 л, осталось после рейса — 20 л. Сумма к списанию 1206 руб. [(15 л + 35 л - 20 л) х 40,2 руб.].