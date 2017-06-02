Положение об оплате труда работников обязательно для многих компаний, но есть исключения. Образец, необходимые пункты положения на 2017 год смотрите в статье.

Если в компании применяется сложная система оплаты труда, лучше прописать ее в положении об оплате труда. А в трудовом договоре сделать ссылку на него. Без такой ссылки возможны проблемы с учетом выплат. Скачать бесплатно образец положения об оплате труда на 2017 год можно в этой статье.

Для кого положение об оплате труда работников обязательно

Положение об оплате труда работников обязательно, если в компании одновременно:

начисляют дополнительные вознаграждения помимо зарплаты (премии, надбавки, доплаты и т. д.);

нет условий оплаты труда в правилах внутреннего трудового распорядка.

Исключение составляют микропредприятия. С 2017 года они вправе не составлять локальные кадровые акты, если используют типовой трудовой договор. Критерии микропредприятий смотрите в таблице ниже. По ней вы легко определите, относится ли ваша компания к этой категории, и можно ли отказаться от большинства кадровых документов.

Не торопитесь принимать решение в пользу сокращения кадрового документооборота. Положение об оплате труда работников часто имеет решающее значение при возникновении споров с инспекторами о налоговом учете расходов на зарплату.

Например, нормы положения могут помочь организации обосновать учет в налоговых расходах затрат на обслуживание зарплатных карт.

Таблица. Критерии микропредприятия

№ Критерий Предельное значение 1 Суммарная доля участия в уставном капитале организации РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, общественных, религиозных организаций, фондов 25% 2 Суммарная доля участия в уставном капитале организации иностранных организаций 49% 3 Суммарная доля участия в уставном капитале организации других организаций, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства 49% 4 Средняя численность работников за предшествующий календарный год 15 человек 5 Выручка от реализации без НДС за предшествующий календарный год 120 млн. руб.

Какие пункты включить в положение об оплате труда на 2017 год

В положении об оплате труда работников прописывают все условия, по которым оплачивается труд. В частности, приводят:

формы оплаты труда для разных категорий работников (окладная, сдельная, комиссионная);

порядок расчета начислений за труд в условиях, отклоняющихся от нормальных, например, в выходные или праздники, ночное время;

способ выплаты заработной платы (наличными или в безналичном порядке);

даты, на которые начисляются выплаты.

О последнем пункте поговорим отдельно. С 3 октября 2016 года с каждым работником нужно рассчитываться за месяц не позднее 15-го числа следующего. Проследите, чтобы в положении об оплате труда работников это условие соблюдалось. Пример такого положения – ниже.

Безопасная формулировка:



«Работодатель выдает зарплату за первую часть месяца 20-го числа данного месяца. Зарплату за вторую часть месяца Работодатель выдает 5-го числа следующего месяца».

Неправильно говорить о зарплатных сроках без конкретики. Если добавить фразу «не позднее» перед сроком или задать лишь интервал дат, инспекторы по труду могут дать предприсание компании. Но дожидаться этого не стоит. Безопаснее найти такие условия и переделать самостоятельно. Неудачный пример – ниже.

Опасная формулировка:



«Заработная плата за первую часть месяца выплачивается наличными с 15-го по 20-е число, за вторую часть месяца — с 1-го по 5-е число следующего месяца…».

В больших компаниях работников так много, что все не успевают получить зарплату в один день. Даже если продолжительность выплат максимальная — пять рабочих дней, — в кассе постоянно очередь и кто-то рискует остаться без денег.

Чтобы не было очереди в кассу и просрочки выплат, распределите поток работников на несколько дней равномерно. Разделите их на группы. Для каждой установите отдельный зарплатный день. Пример такого условия в положении об оплате труда смотрите в образце ниже.

Надо ли добавить условие о премировании в положение об оплате труда

В Положении об оплате труда отражают не только условия и порядок выплаты зарплаты. Но также в этот документ можно включить данные о стимулирующих выплатах. Например, производственных и непроизводственных премиях.

Конечно, эту информацию можно вынести и в отдельный документ – Положение о премировании. Но такого требования в законодательстве нет.

Если премии в вашей компании регулярные и не предполагают сложных расчетов, то достаточно коллективного договора или положения об оплате труда работников. Не нужно создавать отдельные положения:

об индексировании заработной платы;

cуммированном учете рабочего времени;

компенсациях и т. д.

Как утвердить положение об оплате труда работников

Положение об оплате труда нужно утвердить приказом руководителя. Унифицированной формы приказа нет, каждая компания разрабатывает его сама.

Как ознакомить работников с положением об оплате труда? Возможно три варианта:

прикрепите к положению об оплате труда дополнительный лист, там сотрудники будут ставить свои подписи;

пропишите в трудовом договоре условие, что сотрудник ознакомился с правилами внутреннего трудового распорядка и другими локальными актами;

заведите специальный журнал, в котором работник будет ставить подпись о том, что он ознакомился со всеми документами.

С положением об оплате труда работников нужно обязательно ознакомить сотрудников под подпись, иначе принятый документ не будет считаться действующим для тех, кто его не видел и не завизировал. Когда в компании есть профсоюз, то положение об оплате труда нужно согласовать и с ним. Сотрудников знакомьте с полным текстом положения.

Как составить положение об оплате труда

Унифицированной формы документа нет. Каждая организация разрабатывает положение об оплате труда самостоятельно. Вы можете составить документ сами или взять за основу наш образец.

Образец. Положение об оплате труда работников в 2017 году

Положение об оплате труда работников 1. Общие положения 1.1. Настоящее Положение об оплате труда разработано в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Уставом и другими локальными нормативными актами организации.

1.2. Настоящее Положение об оплате труда распространяется на всех работников организации, которые состоят с ней в трудовых отношениях. 2. Система и форма оплаты труда 2.1. В организации устанавливается тарифная система оплаты труда, форма оплаты труда — простая повременная. Размер заработной платы Работников зависит от фактически отработанного времени, учет которого организован с применением документов учета рабочего времени (табелей).

2.2. Расчет размера часовой тарифной ставки производится путем деления суммы начисленной в расчетном периоде заработной платы на количество рабочих дней в соответствующем периоде по календарю пятидневной рабочей недели и на 8 часов (величину продолжительности рабочего дня). 3. Порядок начисления и выплаты заработной платы 3.1. Зарплата за первую часть месяца выплачивается 20-го числа данного месяца. Зарплата за вторую часть месяца выплачивается 5-го числа следующего месяца. При совпадении дней выдачи заработной платы с выходными или праздничными днями заработная плата выдается перед этими днями.

3.2. Денежные средства в счет заработной платы перечисляются в безналичном порядке на лицевые счета работников в банке. В отдельных случаях, по решению руководителя организации, они могут быть выданы из кассы организации.

3.3. При прекращении действия трудового договора окончательный расчет по причитающейся Работнику заработной плате производится в последний день работы, оговоренный в приказе об увольнении.

3.4. Оплата отпуска Работникам производится не позднее чем за три календарных дня до его начала.

3.5. Работникам начисляются компенсации при выполнении работы в условиях, которые отклоняются от нормальных.

3.5.1. За совмещение профессий и исполнение обязанностей временно отсутствующего Работника в размере 50 процентов должностного оклада по основной работе. 3.5.2. За выполнение работ за пределами нормальной продолжительности рабочего времени в размере: за первые два часа сверхурочной работы – в размере 150 процентов часовой ставки;

за последующие часы сверхурочной работы – в размере 200 процентов часовой ставки. 3.5.3. За выполнение работ в выходные и нерабочие праздничные дни: в размере 100 процентов часовой ставки – если работа в выходной или праздничный день производилась в пределах месячной нормы рабочего времени;

в размере 200 процентов часовой ставки – если работа в выходной или праздничный день производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 3.5.4. За выполнение работ в ночное время. За работу в ночную смену Работникам с повременной оплатой труда устанавливаются доплаты в размере 40 процентов часовой ставки. В настоящем Положении под работой в ночное время понимается работа с 22 часов вечера до 6 часов утра.

3.6. Начисление и выплата доплат, перечисленных в пунктах 2.5.1–2.5.4. настоящего Положения, производится ежемесячно в соответствии с табелями учета рабочего времени.

3.7. Совокупный размер доплат, установленных Работнику, максимальным размером не ограничивается. 4. Надбавки 4.1. Всем Работникам за непрерывный стаж работы в организации устанавливается ежемесячная надбавка в размере: 5 процентов установленного должностного оклада по истечении двух полных лет работы в организации;

10 процентов установленного должностного оклада по истечении четырех полных лет работы в организации;

15 процентов установленного должностного оклада по истечении шести полных лет работы в организации. 4.2. По истечении восьми полных лет работы в организации процент надбавки определяется руководителем организации, но при этом он не может быть ниже 15 и выше 25 процентов.