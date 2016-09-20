С 1 июля МРОТ - 2016 (минимальный размер оплаты труда) вырос. Увеличивать ли его на районные коэффициенты? Когда применять региональный МРОТ?

Каким стал МРОТ - 2016 (минимальный размер оплаты труда)

МРОТ - 2016 (минимальный размер оплаты труда) будет применяться в том же порядке, что и в прежние годы. Так, зарплата сотрудника, отработавшего за месяц норму времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не должна быть меньше минимального размера оплаты труда (МРОТ). Величина федерального МРОТ с 1 января 2016 года составляет 6204 руб. С 1 июля 2016 года — 7500 руб.

Минимальный размер оплаты труда не должен быть меньше прожиточного минимума трудоспособного населения (ст. 133 ТК РФ). Однако МРОТ- 2016 составляет лишь 67 процентов от величины прожиточного минимума трудоспособного населения. Порядок и сроки повышения МРОТ должны быть определены специальным законом. Пока такого закона нет.

Когда применять региональные соглашения по МРОТ - 2016

Региональными соглашениями о минимальной зарплате в субъектах РФ может быть установлена другая величина, которая может быть больше федеральной (ст. 133.1 ТК РФ). Минимальный размер оплаты труда - 2016 должен ей соответствовать, если организация находится в регионе, где она установлена и занимается определенными видами деятельности.

По некоторым отраслевым соглашениям зарплата сотрудников уже сейчас не должна быть меньше прожиточного минимума. Сказанное, в частности, относится к оплате труда в атомной энергетике. В ней месячная тарифная ставка рабочего I разряда не должна быть меньше величины прожиточного минимума трудоспособного населения субъектов России, на территории которых расположены соответствующие организации.

Перечень отраслевых соглашений приведен на сайте Роструда. Тексты отраслевых соглашений размещаются на официальном сайте Минтруда России и публикуются в журналах «Охрана и экономика труда», «Промышленник России» и газете «Солидарность».

Для коммерческих организаций отраслевые соглашения обязательны, только если они к ним присоединятся (ст. 48 ТК РФ). При этом организации считаются присоединившимися к отраслевому соглашению, если в течение 30 календарных дней с даты опубликования соответствующего предложения они не направили в Минздравсоцразвития России письменный мотивированный отказ присоединиться к нему (ст. 48 ТК РФ, п. 3 Порядка, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России от 12 апреля 2007 г. № 260).

Важно!

Не выплачивайте зарплату ниже величины среднеотраслевого заработка, установленного на территории вашего региона (если такие сведения доведены до организаций). Налоги организации не доначислят. Однако назначить выездную налоговую проверку могут (приказ ФНС России от 30 мая 2007 г. № ММ-3-06/333). Кроме того, выявив такое нарушение, налоговые инспекторы могут сообщить о нем в Роструд (письмо ФНС России от 19 марта 2009 г. № 3-6-04/66). А это ведомство вправе начать процедуру привлечения организации и ее должностных лиц к ответственности за нарушение трудового законодательства.

Какая ответственность за зарплату ниже МРОТ - 2016

За выплату зарплаты ниже МРОТ - 2016 (минимальный размер оплаты труда) предусмотрена административная и, даже, уголовная ответственность.

На предпринимателя или руководителя организации могут наложить штраф в размере от 1000 до 5000 руб., а на организацию – от 30 000 до 50 000 руб. (ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ). За повторное нарушение руководителя организации уже могут оштрафовать на сумму от 10 000 до 20 000 руб. или дисквалифицировать на срок от одного года до трех лет. Штраф для предпринимателя в таком случае составляет от 10 000 до 20 000 руб., для организации – от 50 000 до 70 000 руб. (ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ).

Подобное нарушение можно квалифицировать и как нарушение или невыполнение обязательств по коллективному договору (при его наличии). В этом случае руководителю организации могут вынести предупреждение или оштрафовать его на сумму от 3000 до 5000 руб. Такие меры ответственности предусмотрены статьей 5.31 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Кроме того, за выплату зарплаты в размере ниже МРОТ - 2016 в течение более чем двух месяцев для руководителя организации предусмотрена уголовная ответственность (ст. 145.1 УК РФ).

Сотрудник, зарплата которого была меньше МРОТ, может потребовать:

доплату за весь период работы;

компенсацию за задержку выплаты.

Если организация не выполнит этого требования, то сотрудник может обратиться с жалобой в трудовую инспекцию. О нарушении закона трудовые инспекторы также могут узнать в ходе проверки.

Учитывать ли доплаты и надбавки в составе МРОТ - 2016

Нужно ли учитывать доплаты и надбавки к окладу сотрудника при проверке, соответствует ли его зарплата минимальному размеру оплаты труда? Да, нужно. Дело в том, что в состав зарплаты работника входят следующие элементы:

основная зарплата сотрудника по тарифной ставке (окладу) – вознаграждение за труд;

компенсационные выплаты (например, доплаты и надбавки за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, и т. п.);

стимулирующие выплаты (премии и другие поощрительные выплаты).

Исходя из такого определения зарплаты (оплаты труда) можно сделать вывод, что при проверке на соответствие зарплаты сотрудника МРОТ нужно учесть любые доплаты и надбавки к окладу. То есть берется общая сумма оплаты труда (включая вознаграждение за труд, все без исключения доплаты и надбавки, стимулирующие выплаты), и эта сумма сравнивается с минимальным размером оплаты труда.

Подтверждает такую позицию Минфин России в письме от 24 ноября 2009 г. № 03-03-06/1/768, а также Верховный суд РФ в определениях от 23 июля 2010 г. № 75-В10-2, от 21 мая 2010 г. № 8-В10-2.

Причем аналогичные правила применяют при проверке, соответствует ли зарплата сотрудника региональному размеру минимальной зарплаты. Никаких специальных правил на этот счет Трудовой кодекс РФ не устанавливает.

Менять ли зарплату при росте регионального МРОТ - 2016

Нужно ли пересматривать зарплату сотрудников, если региональный размер минимальной зарплаты стал больше федерального МРОТ? Да, нужно, если организация присоединилась к региональному соглашению о минимальной зарплате.

Как мы сказали выше присоединиться к региональному соглашению о минимальной зарплате могут все организации региона, даже если они не участвовали в его заключении. Предложение о присоединении к региональному соглашению официально публикуется вместе с текстом соглашения. Если в течение 30 календарных дней организация не пришлет письменный мотивированный отказ, считается, что она согласна с региональным соглашением. Следовательно, организация будет обязана с момента официального опубликования регионального соглашения установить месячную зарплату сотрудникам не ниже регионального минимального размера оплаты труда.

Как применять МРОТ - 2016 для совместителей и при неполном рабочем дне

Минимальный размер оплаты труда, установленный федеральным законодательством, гарантируется тем, кто за месяц отработал полную норму рабочего времени. Следовательно, совместителям и сотрудникам, работающим в режиме неполного рабочего времени, можно платить меньше МРОТ. Аналогичный вывод сделан в письме ФНС России от 31 августа 2010 г. № ШС-37-3/10304 (подготовлено на основании официальных разъяснений Роструда, направленных в адрес налоговой службы).

Пример

Сотруднику организации установлен оклад в размере 6000 руб. в месяц. Организация-работодатель не является участником регионального соглашения по минимальному размеру оплаты труда. В месяце, который отработал сотрудник, 20 рабочих дней. При этом им было отработано лишь 12 дней.

Соответственно его заработок составит:

6000 руб. : 20 р. дн. × 12 р. дн. = 3600 руб.

Это меньше, чем федеральный минимальный размер оплаты труда.