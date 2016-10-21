Штатное расписание (образец)

Компания может разработать свою форму штатного расписания. Образец скачайте у нас. В нем показано, как отразить должности, систему оплаты труда.

Наряду с бухгалтерской первичкой собственные формы могут быть и для кадровых документов. Это подтвердили в Роструде — в письме от 14 февраля 2013 г. № ПГ/1487-6-1. Но все без исключения бумаги по кадрам менять не стоит. К примеру, приказы — о приеме на работу, об увольнении и прочие — рекомендуем составлять на унифицированных бланках (№ Т-1, № Т-8 и т. д.). В них есть все необходимое и ничего лишнего.

Упростить же можно штатное расписание, личную карточку и график отпусков. Здесь мы даем образец идеальной »штатки», преобразованной из типового бланка № Т-3. Если решите пользоваться ею, то утвердите ее в учетной политике. А как можно изменить два других документа, читайте в таблице ниже.

Еще по этой теме: О том как заполнить и утвердить унифицированную форму читайте в статье »Штатное расписание: от составления до утверждения» >>>

Оклады в штатном расписании

Для начала определимся, зачем вообще составляют штатное расписание. И тогда станет понятно, какие реквизиты в бланке лишние, а что в нем должно быть обязательно. Итак, в штатном расписании закрепляют структуру и штат предприятия, а именно: перечень подразделений, должностей и количество штатных единиц. Это следует из статей 57, 74 и 180 Трудового кодекса РФ.

Из типовой формы можно исключить реквизиты, которые не обязательны ни по Трудовому кодексу РФ, ни по Закону о бухучете. Например, денежные измерители: »Тарифная ставка (оклад)», »Надбавки», »Всего в месяц».

Прописывать конкретные размеры зарплат в штатном расписании трудовое законодательство не запрещает, но и не требует. Их можно закрепить в коллективном договоре, скажем, в приложении к нему. А в трудовых контрактах это и вовсе обязательно сделать (ст. 41, 57 кодекса). Закон о бухучете позволяет не отражать денежные измерители, а указывать только натуральные. В штатном расписании это как раз число должностных единиц.

Вам удобнее, чтобы должностные ставки были в штатном расписании? Тогда эти графы вы можете адаптировать под системы оплаты труда, которые установлены у вас в компании.

Предположим, одним работникам вы начисляете зарплату исходя из оклада, а другим — из часовой ставки или сдельной расценки. В таком случае есть смысл в графе »Тарифная ставка (оклад)» убрать слово »руб.». И далее эту графу можно разбить на две колонки: одну назвать »Сумма», а другую — »Единица измерения».

Но, в любом случае, должно соблюдаться правило: за труд равной ценности должна быть одинаковая оплата (ст. 22 и ч. 2 ст. 132 ТК РФ). Если вы хотите установить для одинаковых по сути должностей разные оклады вам нужно их переименовать. Например, младший, старший и ведущий специалист.

В штатном расписании должен быть оклад за полный месяц. Если сотрудник принят на полставки, зарплату выплачивают пропорционально фактически отработанному времени. При необходимости исправьте оклад в расписании и ошибки не будет.

С простыми способами документального оформления отпуска без сохранения заработной платы вы можете ознакомиться по ссылке. А о том, как грамотно оформить заявление на отпуск за свой счет смотрите здесь.

Должность в штатном расписании

Должность сотрудника в трудовом договоре должна точно совпадать с наименованием штатной единицы (письмо Роструда от 21 января 2014 г. № ПГ/13229-6-1). Если вводите новую должность, сделайте приказ на изменение штатного расписания.

Если должность изменила (немного добавили функций), уволить сотрудника по сокращению штата нельзя. Это подтвердил Верховный суд Чувашской Республики в апелляционном определении от 18 апреля 2016 г. № 33-1840/2016. В данном случае в компании не сократили штат, а переименовали должность. И не важно, что к ней предъявляют новые требования. Если такая должность дублирует обязанности старого сотрудника, хотя и немного дополняет их, уволить работника компания не вправе.

Добавьте сведения о системе оплаты труда

Подскажем, что полезно в »штатку» добавить. Это столбец »Система оплаты труда» (1). По нему можно определить, на основании каких показателей вы рассчитываете зарплату. Ведь ту или иную форму оплаты по каждой должности работодатель определяет сам. Допустим, менеджеру установили окладно-премиальную систему, то есть оклад и премию за выполнение плана продаж. А секретарю — только месячный оклад, значит, окладную схему.

Важная деталь. Если в »штатке» отражаете какую-либо должность в количестве, скажем, пяти штатных единиц, то следите, чтобы у работников, занимающих эту позицию, были одинаковые обязанности и равная зарплата. Тогда требования статей 22, 132 Трудового кодекса РФ выполнены.

Трудовые функции и размеры окладов у работников отличаются? Тогда называйте их должности по-разному, используя, скажем, слова »старший», »ведущий», »главный». Или присваивайте категории, разряды. Причем те же названия должностей должны быть записаны у работников и в их трудовых договорах.

Еще один образец заявления на предоставления отпуска без сохранения заработной платы смотрите по ссылке.

Штатное расписание - образец и пример заполнения

Вот штатное расписание (образец):

! - этим знаком отмечены те реквизиты, которые обязательно должны быть в документе. А цифрами - те, что советуем оставить, добавить или видоизменить. Комментарий к каждому такому реквизиту в статье.

Подпись в документе

Закон о бухучете требует, чтобы в любом первичном документе были подписи всех тех сотрудников, которые совершили сделку или отвечают за правильность ее оформления. А штатное расписание необязательно составляет главбух. Этим может заниматься и другой сотрудник, допустим начальник отдела кадров.

Поэтому в бланке лучше четко обозначьте должность того специалиста, который отвечает за разработку штатного расписания в силу своих трудовых обязанностей (в примере заполнения штатного расписания - 2). Рядом с должностью такого работника предусмотрите место для его личной подписи и фамилии с инициалами.

Измените гриф утверждения

Сначала »штатку» подписывает ответственный сотрудник, который ее заполнил. Скажем, это мог быть и главбух. Затем готовое штатное расписание утверждает руководитель компании. При этом старая форма предписывает составлять еще один документ — приказ об утверждении »штатки». Но вы сможете избежать этой обязанности. Для этого в новом бланке штатного расписания надо видоизменить так называемый гриф утверждения. Добавьте туда поля (в образце штатного расписания - 3), в которых руководитель поставит свою подпись и тем самым утвердит сам документ. И отдельный приказ оформлять не придется.

Еще два кадровых документа, которые можно упростить:

Название документа Что можно исключить из типовой формы и чем дополнить Личная карточка сотрудника (прежняя типовая форма № Т-2) Исключите пункт 10 »Состав семьи», так как это необязательная информация. Она не требуется для заключения с работником трудового договора (ст. 65 Трудового кодекса РФ). Более того, сведения о ближайших родственниках являются персональными данными человека. Значит, без его письменного согласия работодатель не вправе даже составить личную карточку сотрудника ----//---- В пункте 8 замените графу »Непрерывный стаж» на »Страховой стаж» либо добавьте »Страховой стаж». Сегодня непрерывный стаж используют только для назначения надбавок за непрерывность работы, предусмотренных в конкретной компании. Эту величину не учитывают ни для расчета оплаты больничного, ни для назначения пенсии, ни для начисления северных надбавок ----//---- Исключите коды. Вы не обязаны кодировать информацию в личной карточке. Кодирование использовали в те времена, когда не было компьютеров ----//---- Исключите раздел II »Сведения о воинском учете», если работодатель является предпринимателем. Бизнесмен не обязан вести воинский учет График отпусков (прежняя типовая форма № Т-7) Можно добавить графу 11 »С графиком ознакомлен. Подпись. Дата». Ведь с графиком отпусков надо ознакомить каждого работника под роспись (ст. 22 Трудового кодекса РФ) ----//---- Включите новую графу 12 »О предстоящем отпуске уведомлен. Подпись. Дата». Каждого сотрудника надо известить об отпуске по графику за две недели до его начала (ст. 123 Трудового кодекса РФ)

Надо ли ознакомить работников со штатным расписанием

Штатное расписание является локальным нормативным актомкомпании. Поэтому знакомить сотрудников со штатным расписанием не обязательно. Это надо сделать, если такая обязанность предусмотрена внутренними документами организации (например, коллективным договором или соглашением). Разъяснения на этот счет содержатся в письме Роструда от 15 мая 2014 г. № ПГ/4653-6-1.