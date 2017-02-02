В состав годовой отчетности входит отчет о финансовых результатах за 2016 год (форма 2). В нем - доходы, расходы и результаты хозяйственной деятельности нарастающим итогом с 1 января по 31 декабря.

Что указывать в Отчет о финансовых результатах за 2016 год (форма 2)

Отчет о финансовых результатах за 2016 год (форма 2) содержит следующие данные:

выручка;

себестоимость продаж;

валовая прибыль (убыток);

коммерческие и управленческие расходы;

прибыль (убыток) от продаж;

проценты к получению и уплате;

прочие доходы и расходы;

прибыль (убыток) до налогообложения;

изменение отложенных налоговых активов и обязательств;

чистая прибыль (убыток);

справочная информация.

Скачать отчет (форма 2 ) за 2016 год образец заполнения в Excel >>

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Составляя отчет о финансовых результатах за 2016 год (форма 2), смотрите рекомендации Минфина России по проведению аудита за отчетный период.

Все доходы в отчете отражайте за вычетом НДС и акцизов (п. 3 ПБУ 9/99). Все расходы, а также отрицательные показатели указывайте в круглых скобках, без знака минус. Форму 2 составляйте нарастающим итогом с начала года. Все показатели отчетного периода приводите в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В отчете за 2016 год будут такие сведения:

обороты по счетам с 1 января по 31 декабря 2016 года включительно отразите в столбце 3 (данные за отчетный период);

показатели столбца 3 отчета о финансовых результатах за 2014 год приведите в столбце 4 (данные за аналогичный период предыдущего года).

В столбце «Пояснения» укажите номер соответствующего пояснения к балансу (форме № 1) и отчету о финансовых результатах:

Нумерация строк отчета

В типовой форме Отчета строки не пронумерованы. Коды для строк посмотрите в приложении 4 к приказу Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н. Нумеровать строки нужно, только если сдаете отчетность в отделение статистики и в налоговую инспекцию. При этом существуют особенности для отдельных категорий организаций. Например, субъекты малого предпринимательства отражают в балансе укрупненные показатели, которые включают в себя несколько показателей. Код строки в таком случае проставьте по тому показателю, который по величине больше других, входящих в эту строку.

Если же отчетность составляете для акционеров или других пользователей, не являющихся представителями госконтроля, строки нумеровать необязательно. Это следует из пункта 5 приказа Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н.

Сопоставимость показателей в Отчете о финансовых результатах (форма 2)

Показатели отчетного периода должны быть сопоставимы с показателями аналогичного периода прошлого года. То есть должны быть сформированы по одним и тем же правилам. Несопоставимость показателей может возникнуть, если в отчетном периоде были выявлены существенные ошибки прошлых лет или изменилась учетная политика организации. В этом случае в форме № 2 за текущий период прошлогодние показатели придется скорректировать исходя из действующих теперь условий. Но отчеты за прошлые периоды исправлять не нужно.

Типовая форма № 2 (отчет о прибылях и убытках) содержит непронумерованные строки. Коды для строк посмотрите в приложении 4 к приказу Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н. Нумеровать строки нужно, только если сдаете отчетность в отделение статистики и в ИФНС. При этом существуют особенности для отдельных категорий организаций. Например, субъекты малого предпринимательства отражают в балансе укрупненные показатели, которые включают в себя несколько показателей. Код строки в таком случае проставьте по тому показателю, который по величине больше других, входящих в эту строку.

Если же отчетность составляете для акционеров или других пользователей, не являющихся представителями госконтроля, строки нумеровать необязательно.

Доходы и расходы по обычным видам деятельности в форме 2 (строки 2110–2200)

По строкам 2110-2200 покажите доходы и расходы по обычным видам деятельности. Исходными данными для заполнения этих строк являются обороты по счету 90 «Продажи». В строке 2110 выручку отразите без НДС и акцизов. Выручка определяется с учетом всех скидок, предоставленных организацией. Если покупателю предоставляют скидку за выполнение определенных условий договора, то выручку указывают за минусом скидки.

По строке 2120 покажите расходы по обычным видам деятельности, которые формируют себестоимость. В строке 2100 отразите прибыль от обычных видов деятельности. Определить ее можно, если из выручки вычесть себестоимость продаж (строка 2110 – строка 2120).

По строке 2210 укажите сумму расходов по обычным видам деятельности, которые связаны с продажей товаров, работ, услуг. По строке 2220 укажите сумму расходов по обычным видам деятельности, которые связаны с управлением организацией.

Например, затраты на рекламу относятся к коммерческим расходам (Инструкция к плану счетов). Поэтому отражать такие расходы в отчете надо в зависимости от того, какой порядок учета коммерческих расходов предусмотрен в учетной политике организации для целей бухучета. В соответствии с учетной политикой коммерческие расходы могут:

полностью включаться в затраты текущего периода. В этом случае расходы на рекламу отразите по строке 2210 «Коммерческие расходы» отчета;

распределяться между стоимостью отдельных видов продукции, товаров (работ, услуг). Тогда расходы на рекламу отразите по строке 2120 «Себестоимость продаж».

По строке 2200 отразите прибыль (убыток) от продаж. Для этого из суммы валовой прибыли нужно вычесть коммерческие и управленческие расходы (строка 2100 – строка 2210 – строка 2220). Если получается отрицательная величина, отразите ее в отчете в круглых скобках.

Прочие доходы и расходы в Отчете о финансовых результатах (строки 2310–2350)

Строки 2310-2350, где отражаются прочие доходы и расходы, заполните на основании оборотов по счету 91 «Прочие доходы и расходы».

В строке 2310 покажите полученные дивиденды, а также стоимость имущества, которое получила организация при выходе из общества или при его ликвидации.

Прибыль до налогообложения в Отчете о финансовых результатах (строка 2300)

На основании данных, отраженных по строкам 2110-2350, рассчитайте сумму прибыли (убытка) до налогообложения (строка 2300). Определить ее можно, если из суммы строк 2200, 2310, 2320 и 2340 вычесть строки 2330 и 2350. Если получите отрицательную величину (убыток), то укажите ее в круглых скобках.

Форма № 2 содержит отдельные строки для доходов и расходов от обычных видов деятельности. За вычетом расходов можно показать только прочие доходы, размер которых не превышает уровня существенности, применяемого организацией.

Показатель является существенным, если без сведений о нем нельзя правильно оценить финансовое положение организации (ПБУ 4/99). Критерий существенности организация определяет самостоятельно и прописывает его в учетной политике для целей бухучета.

Обособленно в Отчете нужно показывать сведения о доходах, которые составляют не менее 5 процентов от всех доходов организации (ПБУ 9/99). Расходы, связанные с получением таких доходов, тоже нужно отражать отдельно (ПБУ 10/99).

Если какая-то информация баланса требует детальной подробной расшифровки, ее заносят в отдельную форму – пояснения к балансу и отчету о финансовых результатах. А в отчете в столбце «Пояснения» делают ссылку на соответствующую таблицу или номер пояснений этой формы.

Налог на прибыль в Отчете о финансовом результате (строки 2410–2400)

В строках 2410-2400 формы № 2 отражают расчеты по налогу на прибыль за отчетный период. По строке 2410 «Текущий налог на прибыль» укажите (в круглых скобках) разницу между суммарными оборотами по дебету и кредиту счета 68 субсчет «Расчеты по текущему налогу на прибыль» в корреспонденции со счетами:

09 «Отложенные налоговые активы»;

77 «Отложенные налоговые обязательства»;

99 субсчет «Условный расход (доход) по налогу на прибыль»;

99 субсчет «Постоянные налоговые обязательства (активы)».

По строке 2421 «Постоянные налоговые обязательства (активы)» отразите разницу между суммарными оборотами по дебету и кредиту счета 99 субсчет «Постоянные налоговые обязательства (активы)» в корреспонденции со счетом 68 субсчет «Расчеты по текущему налогу на прибыль».

По строке 2430 «Изменение отложенных налоговых обязательств» укажите разницу между суммарными оборотами по кредиту и дебету счета 77 в корреспонденции со счетом 68 субсчет «Расчеты по текущему налогу на прибыль». Если оборот по кредиту больше оборота по дебету, то разница вычитается из прибыли (убытка) до налогообложения. Если оборот по кредиту меньше оборота по дебету, то разница прибавляется к прибыли (убытку) до налогообложения.

По строке 2450 «Изменение отложенных налоговых активов» отразите разницу между суммарными оборотами по дебету и кредиту счета 09 в корреспонденции со счетом 68 субсчет «Расчеты по текущему налогу на прибыль». Если оборот по дебету больше оборота по кредиту, то разница прибавляется к прибыли (убытку) до налогообложения. Если оборот по дебету меньше оборота по кредиту, то разница вычитается из прибыли (убытка) до налогообложения.

По строке 2410 «Текущий налог на прибыль» отражают разницу между суммарными оборотами по дебету и кредиту счета 68 субсчет «Расчеты по текущему налогу на прибыль» в корреспонденции со счетом 99 субсчет «Текущий налог на прибыль».

К третьей категории относятся организации, которые не платят налог на прибыль по законодательству, но должны вести бухучет (п. 1 ПБУ 18/02). Это, например, плательщики ЕНВД или налога на игорный бизнес. Такие организации при заполнении строк 2421, 2430, 2450 могут поставить прочерки.

Сумму ЕНВД или налога на игорный бизнес, уменьшающих показатель строки 2300 «Прибыль (убыток) до налогообложения», укажите в строке 2460 «Прочее». При этом детализацию данной строки организация вправе определить самостоятельно. Такими же правилами следует руководствоваться организациям, которые совмещают общую систему налогообложения с уплатой ЕНВД или налога на игорный бизнес.

Чистая прибыль в Отчете о финансовом результате (строка 2400)

По строке 2400 «Чистая прибыль (убыток)» укажите результат, рассчитанный по формуле:

Проверьте, чтобы чистая прибыль (убыток), отраженная в Отчете по итогам года, совпадала с заключительным сальдо по счету 99 «Прибыли и убытки» (с учетом округлений). Его же надо списать на счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» при реформации баланса (формы № 1).

Кто подписывает Отчет о финансовых результатах за 2016 год (форма 2)

Бухгалтерская отчетность считается составленной после того, как ее бумажный вариант подпишет руководитель компании (ч. 8 ст. 13 Закона № 402-ФЗ). Но чиновники разрешают, чтобы отчетность вместо директора подписывал любой другой сотрудник по доверенности. Главный бухгалтер — не исключение. Но все экземпляры отчетности должны быть подписаны одним и тем же представителем организации. То есть и в ИФНС, и в Росстат надо сдать отчеты с одинаковыми подписями. Налоговики с таким подходом согласны, о чем сказано в письме ФНС России от 26 июня 2013 г. № ЕД-4-3/11569@. Документ размещен на официальном сайте службы и доведен до нижестоящих инспекций.

В любом случае годовая отчетность должна быть подписана на бумаге. Если же вы отправляете ее в инспекцию электронно, то сдавать еще и бумажный вариант не надо. Но на случай проверки распечатанный подписанный вариант должен храниться в бухгалтерии.

Показатели по строкам отчета

В таблице мы привели сведения, которые отражают по каждой строке отчета (формы 2):

Название статей отчета Коды строк Счета бухгалтерского учета Примечание Выручка 2110 Суммарный оборот по кредиту счета 90 «Продажи» субсчет «Выручка»;

минус обороты по дебету счета 90 субсчета:

– «Налог на добавленную стоимость»;

– «Акцизы» Выручкой являются доходы от обычных видов деятельности, к которым относятся продажа продукции и товаров, выполнение работ, оказание услуг. Перечень таких доходов приведен в пункте 5 ПБУ 9/99 Себестоимость продаж 2120 Суммарный оборот по дебету счета 90 «Продажи» субсчет «Себестоимость продаж» в корреспонденции со счетами:

– 20 «Основное производство»;

– 21 «Полуфабрикаты собственного производства»;

– 23 «Вспомогательные производства»;

– 29 «Обслуживающие производства и хозяйства»;

– 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)»;

– 41 «Товары»;

– 43 «Готовая продукция»;

– 45 «Товары отгруженные» Показатель укажите в круглых скобках (без знака минус) Валовая прибыль (убыток) 2100 Разница между суммами, отраженными в строках 2110 и 2120 Отрицательное значение показателя укажите в круглых скобках (без знака минус) Коммерческие расходы 2210 Суммарный оборот по дебету счета 90 «Продажи» субсчет «Себестоимость продаж» в корреспонденции со счетом 44 «Расходы на продажу» Показатель укажите в круглых скобках (без знака минус) Управленческие расходы 2220 Суммарный оборот по дебету счета 90 «Продажи» субсчет «Себестоимость продаж» в корреспонденции со счетом 26 «Общехозяйственные расходы» Заполните эту строку, если учетной политикой предусмотрено списание общехозяйственных расходов непосредственно в дебет счета 90 «Продажи».

Показатель укажите в круглых скобках (без знака минус) Прибыль (убыток) от продаж 2200 Разница между суммами, отраженными по строкам 2100, 2210 и 2220 Показатель должен соответствовать разнице между суммарными оборотами за отчетный период по дебету и кредиту счета 90 «Продажи», субсчет «Прибыль (убыток) от продаж» в корреспонденции со счетом 99 «Прибыли и убытки».

Убыток укажите в круглых скобках (без знака минус) Доходы от участия в других организациях 2310 Суммарный оборот по кредиту счета 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет «Прочие доходы» в корреспонденции со счетом 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» субсчет «Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам» Проценты к получению 2320 Суммарный оборот по кредиту счета 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет «Прочие доходы» в корреспонденции со счетами учета начисленных процентов:

– по ценным бумагам;

– по выданным займам;

– за использование банком свободных денежных средств, находящихся на счете организации и т. п. Проценты к уплате 2330 Суммарный оборот по дебету счета 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет «Прочие расходы» в корреспонденции со счетами учета:

– процентов к уплате по выпущенным ценным бумагам;

– полученным кредитам и займам Показатель укажите в круглых скобках (без знака минус) Прочие доходы 2340 Суммарный оборот по кредиту счета 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет «Прочие доходы» за минусом:

– данных по строкам 2310 и 2320;

– оборотов по дебету счета 91 субсчет «Прочие расходы» в части НДС** (в корреспонденции со счетом 68 субсчет «Расчеты по НДС») Перечень прочих доходов приведен в пункте 7 ПБУ 9/99. При этом начисленный НДС, акцизы и иные аналогичные платежи доходами не являются (п. 3 ПБУ 9/99). Поэтому данные суммы надо исключить при определении показателя по строке 2340 Прочие расходы 2350 Суммарный оборот по дебету счета 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет «Прочие расходы» за минусом:

– данных по строке 2330;

– оборотов по дебету счета 91 субсчет «Прочие расходы» в части НДС** (в корреспонденции со счетом 68 субсчет «Расчеты по НДС») Показатель укажите в круглых скобках (без знака минус) Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 Сумма данных по строкам 2200, 2310, 2320, 2340 за минусом данных по строкам 2330 и 2350 Отрицательное значение показателя укажите в круглых скобках (без знака минус) Текущий налог на прибыль 2410 Разница между суммарными оборотами по дебету и кредиту счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» субсчет «Расчеты по текущему налогу на прибыль» в корреспонденции со счетами:

– 09 «Отложенные налоговые активы»;

– 77 «Отложенные налоговые обязательства»;

– 99 «Прибыли и убытки» субсчет «Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль»;

– 99 «Прибыли и убытки» субсчет «Постоянные налоговые обязательства (активы)» Показатель должен соответствовать сумме налога на прибыль, отраженной по строке 180 листа 02 декларации по налогу на прибыль, утвержденной приказом ФНС России от 19 октября 2016 г. № ММВ-7-3/572.

Показатель укажите в круглых скобках (без знака минус) В том числе постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 Разница между суммарными оборотами по дебету и кредиту счета 99 «Прибыли и убытки» субсчет «Постоянные налоговые обязательства (активы)» в корреспонденции со счетом 68 «Расчеты по налогам и сборам» Если оборот по дебету счета 99 «Прибыли и убытки» субсчет «Постоянные налоговые обязательства (активы)» меньше оборота по кредиту, укажите постоянный налоговый актив – без скобок Если оборот по дебету счета 99 «Прибыли и убытки» субсчет «Постоянные налоговые обязательства (активы)» больше оборота по кредиту, укажите постоянное налоговое обязательство – в круглых скобках Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 Разница между суммарными оборотами по кредиту и дебету счета 77 «Отложенные налоговые обязательства» в корреспонденции со счетом 68 «Расчеты по налогам и сборам» субсчет «Расчеты по текущему налогу на прибыль» Если оборот по кредиту счета 77 «Отложенные налоговые обязательства» меньше оборота по дебету, то разницу укажите без скобок Если оборот по кредиту счета 77 «Отложенные налоговые обязательства» больше оборота по дебету, то разницу укажите в круглых скобках Изменение отложенных налоговых активов 2450 Разница между суммарными оборотами по дебету и кредиту счета 09 «Отложенные налоговые активы» в корреспонденции со счетом 68 «Расчеты по налогам и сборам» субсчет «Расчеты по текущему налогу на прибыль» Если оборот по дебету счета 09 «Отложенные налоговые активы» больше оборота по кредиту, то разницу укажите без скобок Если оборот по дебету счета 09 «Отложенные налоговые активы» меньше оборота по кредиту, то разницу укажите в круглых скобках Прочее 2460 Обороты по счету 99 «Прибыли и убытки», не отраженные в предыдущих строках Отрицательное значение показателя укажите в круглых скобках (без знака минус) Чистая прибыль (убыток) 2400 Строка 2300 + (–) строка 2430 + (–) строка 2450 – строка 2410 + (–) строка 2460 Показатель должен быть равен конечному сальдо по счету 99 «Прибыли и убытки», который при реформации баланса списывается на счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)».

Отрицательное значение показателя укажите в круглых скобках (без знака минус) Справочно Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) 2510 Обороты по дебету и кредиту счетов 83 «Добавочный капитал» в корреспонденции со счетами 01 и 04 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2520 Обороты по счетам учета капитала (без учета переоценки внеоборотных активов) В настоящее время законодательством по бухгалтерскому учету понятие совокупного финансового результата не определено. И не установлены правила расчета результата от прочих операций, не включаемых в чистую прибыль, но влияющего на совокупный результат. Поэтому при заполнении строки 2520 организациям нужно руководствоваться правилами, установленными МСФО (п. 7 ПБУ 1/2008). Организации, не применяющие МСФО, данную строку могут не заполнять Совокупный финансовый результат периода 2500 Сумма данных по строкам 2400, 2510, 2520 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 Порядок расчета определен в разделе II Методических рекомендаций, утвержденных приказом Минфина России от 21 марта 2000 г. № 29н Рассчитывают акционерные общества Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 Порядок расчета определен в разделе III Методических рекомендаций, утвержденных приказом Минфина России от 21 марта 2000 г. № 29н Рассчитывают акционерные общества

Образец отчета о финансовых результатх

Посмотрите образец: