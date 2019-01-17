5405517 января 2019

Новый расчетный листок по заработной плате в 2019 году: бланк, образец скачать

В расчетном листке указывают, из чего состоит зарплата сотрудника, и сумму НДФЛ. Форму документа компании разрабатывают самостоятельно. Скачать бланк и образец нового расчетного листка по заработной плате в 2019 году можно в статье.

Зачем нужен расчетный листок

Расчетный лист – это специальный документ, в котором сотрудник может увидеть суммы составных частей зарплаты,  других начислений, удержаний и сколько он получит на руки. 

На практике бухгалтеры берут стандартную форму расчетного листа из 1С и добавляют в него следующие данные - оклад или часовую ставку, сумму страховых взносов за работника, расчет сдельной оплаты, подпись о получении расчетного листка. Эти данные не являются обязательными, но помогут избежать споров с сотрудниками и проверяющими. Подробнее о том, какие реквизиты предусмотреть в расчетном листке, рассказали эксперты системы "Главбух".

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Порядок выдачи расчетных листков работникам в 2019 году

В Трудовом кодексе нет четкого правила для порядка выдачи расчетных листков работникам, поэтому правила закрепите в локальном акте компании:

  • в трудовом договоре;
  • коллективном договоре;
  • ином локальном нормативном акте работодателя. В частности, в Положении об оплате труда.

Какими способами можно выдавать сотрудникам расчетные листки

Выдать расчетный листок сотруднику можно как на бумаге, так и в электронном виде. Главное - закрепить условие о порядке выдачи листков в положении об оплате труда, правилах трудового распорядка или другом внутреннем документе (письмо Минтруда от 21.02.2017 № 14-1/ООГ-1560)Узнайте, как закрепить порядок выдачи расчетных листков во внутренних документах компании >>

Образец положения о выдаче расчетных листков на 2019 год

Образец положения о выдаче расчетных листков

Однако зарплата работника — это персональные данные. За их разглашение без согласия сотрудника Роскомнадзор вправе оштрафовать компанию на 50 000 руб. (ч. 6 ст. 13.11 КоАП). Поэтому позаботьтесь, чтобы в электронный листок не смогли заглянуть посторонние.

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Электронный расчетный листок по заработной плате

Есть три простых способа, как отправить электронный лист сотруднику.

Первый способ – отправить на его электронную почту. При этом не важно, на какую электронку — рабочую или личную — будете скидывать сотрудникам документ.  Оба варианты правильные. Но безопаснее взять с сотрудников заявление, в котором они укажут почту. Скачайте образец готового заявления в системе "Главбух" >>

Образец заявления от сотрудника на выдачу расчетного листка в 2019 году

Образец заявления от сотрудника на выдачу расчетных листков в 2019 году

Формат расчетного листка также можно использовать любой. К примеру, doc, xls, pdf. Выбор закрепите в локальном акте. Тогда вопросов у проверяющих к вам не будет.

Расчетный листок может быть даже на иностранном языке. Это не нарушение, если сотрудник просит выдать именно такой документ.

Подробнее о том, какими способами удобнее и безопаснее всего выдавать расчетные листки сотрудникам, рассказали эксперты системы "Главбух".

Второй способ – выкладывать листки в личный кабинет сотрудника на корпоративном сайте. Такой способ выдачи листков также не запрещен. Главное предусмотреть его в положении об оплате труда или другом локальном акте, а работникам рассказать когда и где искать листки.

Третий способ – дать работникам доступ к компьютеру с учетной программой по логину и паролю. Доступ настройте только на просмотр расчетного листка конкретного работника, чтобы другой информации  просмотреть было нельзя.

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Когда выдавать расчетный листок по заработной плате

Конкретные сроки выдачи сотрудникам расчетных листков по зарплате в Трудовом кодексе не установлен. Есть только общее правило – его выдают при выдаче зарплаты. Узнайте, как часто нужно выдавать расчетные листки сотрудникам >>

Зарплату сотрудникам работодатель обязан выдавать не реже чем каждые полмесяца (ч. 6 ст. 136 ТК РФ). Поэтому трудовые инспекторы на местах требуют выдавать расчетные листки два раза в месяц - при выплате аванса и зарплаты. 

Однако в Роструде и Минтруде считают, что такие требования излишни. Ведь в листках указывают все части оплаты труда за месяц. Соответственно формировать и выдавать такой документ можно один раз в месяц (письма от 20.05.2011 № 1375-6-1 и от 24.05.2018 № 14-1/ООГ-4375). Но компания вправе выдавать расчетные листки и два раза в месяц.

Как разобраться в расчетном листке по зарплате

Расчетный листок можно составить в произвольной форме. Главное, чтобы в нем были:

  • составные части зарплаты, причитающейся сотруднику (первая, вторая часть, премии);
  • удержания из зарплаты;
  • общая сумма зарплаты к выплате, то есть сколько сотрудник получит «на руки».

Подробнее о том, какие реквизиты учесть при составлении расчетного листка и как правильно составить документ, рассказали эксперты системы "Главбух".

Приведем расшифровку основных граф расчетного листка по заработной плате.

 Подсказки от Высшей школы Главбуха

Эксперты на примерах разобрали, как рассчитатьзарплату сотрудникам и составить расчетные листки. Посмотреть лекцию можно в программе «Ведение учета».

  1. Сумма на руки – здесь указана зарплата, которую получают после вычета из зарплаты все налогов, алиментов и прочих удержаний.
  2. Зарплата – это вся начисленная зарплата с начала года без удержаний, то есть на руки получат меньше.
  3. Вычеты – с этих сумм с начала года не удерживали НДФЛ. Если графа пустая, значит, вычеты не положены, и НДФЛ бухгалтерия удерживает со всей суммы зарплаты.
  4. Всего начислено  – это все, что начислили - оклад, премии, доплаты, надбавки, отпускные, пособия, компенсации, районный коэффициент и т.п. Но на руки выдают меньше, так как из начислений бухгалтерия удерживает НДФЛ и другие суммы. В расчетном листе для начислений можно использовать также и числовые коды. Например, такие жа, которые применяют для справок 2-НДФЛ.
  5. Долг на начало и конец месяца – это долг компании. В большинстве случаев это зарплата за вторую половину отработанного месяца, которую выдают начале следующего.
  6. Оклад – это фиксированный оклад или часовая ставка без надбавок, премий и других дополнительных выплат.
  7. Удержания – эти суммы бухгалтерия удерживает из начисленной зарплаты - НДФЛ, профвзносы, алименты, долги по исполнительным листам, страховки, добровольные отчисления.
  8. Выплаты – все, что причитается за текущий месяц по датам - аванс, вторая часть зарплаты, отпускные, больничные, премии, компенсации и т.п. Итоговая сумма на руки в строке "Всего выплат" = строка "Всего начислено" - строка "Всего удержано".
  9. Взносы – это взносы, которые заплатила компания с зарплаты. Их платят из средств организации.

Образец расчeтного листка по зарплате 2019 года

Расчетный листок по зарплате

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Комментарии (1)

Рассчитать отпускные можно в Программе Главбух 24/7 . Сервис заполняет записку-расчет и приказ на отпуск. Удержит с отпускных НДФЛ и начислит взносы. А потом перенесет все суммы в отчеты по взносам и НДФЛ. Попробуйте




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