Пособие на погребение в 2020 году: размер выплаты, оформление

Пособие на погребение в 2020 году работнику или родственнику умершего сотрудника выплачивает работодатель, но при соблюдении некоторых условий. А если у организации нет денег на выплату пособия, их выделит ФСС.

В случае смерти работника работодатель может оказать поддержку членам его семьи:

выдать материальную помощь;

помочь с организацией похорон;

содействовать трудоустройству супруга или другого родственника умершего и т. п.

Но все это на добровольных началах или на основании локальных нормативных актов компании. Обязательным требованием является выплата пособия на погребение.

Пособие на погребение от работодателя в 2020 году

Смерть застрахованного лица или несовершеннолетнего члена его семьи является одним из страховых случаев (п. 5 ч. 2 ст. 1.3 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ). Узнайте в Системе Главбух, как выплатить пособие на погребение в случае наступления страхового случая >>>

При погребении за счет средств родственника умершего или иного гражданина, взявшего на себя похоронные хлопоты, ему выплачивается социальное пособие на погребение (п. 1 ст. 10 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ).

Работодатель обязан выплатить пособие на погребение (п. 4 Временного порядка, утвержденного постановлением ФСС РФ от 22 февраля 1996 г. № 16):

работнику в случае смерти его ребенка до 18 лет (п. 1 ст. 54 Семейного кодекса РФ);

родственнику или любому другому человеку, взявшему на себя обязательство по погребению умершего сотрудника, в том числе работающего пенсионера (п. 83 Методических указаний, утвержденных постановлением ФСС РФ от 7 апреля 2008 г. № 81).

При соблюдении всех условий и предоставлении необходимых документов компания обязана выплатить пособие на погребение в день обращения за ним (п. 2 ст. 10 Закона № 8-ФЗ, п. 8 Временного порядка).

Подсказка от Системы Главбух Вместо пособия компания может возместить ритуальной службе стоимость гарантированного перечня услуг по погребению, который сотрудник получил в ритуальной службе безвозмездно. В этом случае выплачивать пособие не нужно, рассказывает Ирина Савченко, начальник отдела мониторинга реализации расчета и назначения страхового обеспечения департамента организации обеспечения страховых выплат ФСС России.

Размер пособия на погребение в 2020 году

Размер пособия на погребение равен стоимости гарантированных услуг по погребению, определяемой на дату смерти (п. 1 ст. 10 Закона № 8-ФЗ). Стоимость гарантированного перечня услуг и базовый размер пособия подлежит ежегодной индексации (п. 1 ст. 10 Закона № 8-ФЗ).

В 2020 году пособие составляет 6130,81 руб. В районах и местностях, где установлен районный коэффициент, фиксированная сумма пособия умножается на соответствующий коэффициент. Подробнее о том, какой размер пособия утвержден в вашем регионе, рассказывают эксперты Cистемы Главбух.

Порядок и условия выплаты

Порядок назначения пособия на погребение установлен Временным порядком и статьей 10 Закона № 8-ФЗ. Рассмотрим условия выплаты пособия на погребение.

Пособие на погребение выплачивает работодатель

Пособие на погребение выплачивает компания, которая являлась работодателем на день смерти по отношению (абз. 3 п. 2 ст. 10 Закона № 8-ФЗ, п. 1 ч. 1 ст. 2.1 и п. 1 ч. 2 ст. 2 Закона № 225-ФЗ):

к умершему работнику;

одному из родителей (иному члену семьи или законному представителю) умершего несовершеннолетнего. Дядя или тетя умершего несовершеннолетнего могут обратиться за пособием на погребение племянника к своему работодателю, например, если его родители не работают.

Если с умершим сотрудником или сотрудником, у которого умер несовершеннолетний член семьи, был заключен гражданско-правовой договор, пособие на погребение выплачивает не заказчик работ, а отделение социальной защиты по месту жительства умершего (абз. 4 п. 2 ст. 10 Закона № 8-ФЗ). Дело в том, что эти сотрудники не являются застрахованными лицами и с выплат в их пользу страховые взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством не начисляются (подп. 2 п. 3 ст. 422 НК РФ). Узнайте в Системе Главбух, в каких случаях работодатель не обязан выплачивать пособие >>

Подсказка от журнала «Главбух» Компания вправе не начислять взносы на ряд выплат работникам. Но это не значит, что эти выплаты можно не показывать в расчете по взносам. К примеру, компания не платит взносы с материальной помощи в связи с чрезвычайными обстоятельствами или смертью члена семьи, но эту сумму нужно отразить в расчете. Как это сделать, читайте в статье.

Работник не использует право на бесплатные услуги

Родственнику или законному представителю, взявшему на себя обязанность похоронить умершего, государство гарантирует оказание на безвозмездной основе определенного перечня услуг (п.1 ст.9 Закона № 8-ФЗ):

оформление документов, необходимых для погребения;

предоставление и доставка гроба и других предметов, необходимых для погребения;

перевозка тела умершего на кладбище или в крематорий;

погребение или кремация с последующей выдачей урны с прахом.

Эти услуги может бесплатно оказать специализированная служба по вопросам похоронного дела. В этом случае собственно пособие на погребение родственнику не выплачивается (п. 5 ст. 9 Закона № 8-ФЗ). Работодатель оплачивает ритуальные услуги похоронной компании в 10-дневный срок после получения от нее счета (п. 3 ст. 9 Закона № 8-ФЗ, абз. 3 п. 12 Временного порядка).

Если родственник умершего или иное лицо берет на себя расходы по организации похорон, а не пользуется правом на получение безвозмездного гарантированного перечня услуг по погребению, ему выплачивается пособие на погребение (п. 1 ст. 10 Закона № 8-ФЗ, п. 6 Временного порядка).

Подробнее о порядке выплаты пособия на погребения в разных ситуациях читайте в Системе Главбух.

За пособием обратились вовремя

Пособие на погребение выплачивается, если получатель обратится за ним не позднее шести месяцев со дня смерти (п. 3 ст. 10 Закона № 8-ФЗ). Если срок пропущен, пособие не назначается.

Со сроком обращения за социальным пособием возникают сложности, если умер директор и учредитель в одном лице. Ведь выплатить данное пособие вправе только работодатель.

Общий срок принятия наследства — шесть месяцев со дня смерти наследодателя (ст. 1154 ГК РФ). Поэтому до истечения этого срока распоряжение о выдаче данного пособия подписать некому. Только через шесть месяцев наследники, вступив в права, могут назначить нового директора, но срок обращения за пособием будет пропущен. В таком случае восстановить свои права на получение пособия организатор похорон может через суд.

Компания, выплатившая пособие на погребение, вправе обратиться в ФСС РФ за возмещением выплаченных пособий в любое время без ограничения срока — такой срок нормативно-правовыми актами не установлен.

По другим местам работы пособие не выплачивали

Совместители также признаются застрахованными лицами в системе обязательного социального страхования (ч. 2 ст. 287 ТК РФ, подп. 1 п. 1 ст. 2 Закона № 255-ФЗ). Поэтому работник-совместитель, потерявший ребенка, или родственник умершего работника-совместителя может обратиться за пособием на погребение только к одному работодателю: по основному месту работы или по совместительству.

Пособие на погребение назначают на основании справки о смерти, выданной органами ЗАГС (п. 2 ст. 10 Закона № 8-ФЗ). Ее оригинал должен храниться в бухгалтерии (подп. «б» п. 84 Методических указаний, утв. постановлением ФСС РФ от 7 апреля 2008 г. № 81). Очевидно, что выплатить пособие на погребение в двух компаниях на основании подлинника одного документа нельзя.

Подсказка от Системы Главбух Если у организации нет денег на выплату пособий или оплату ритуальных услуг, их выделит ФСС. Для этого в свой филиал отделения ФСС отправьте пакет необходимых документов. Читайте в рекомендации, как возместить расходы на выплату пособия на погребение из ФСС >>>

Порядок оформления выплаты пособия в 2020 году

Для назначения пособия необходимо несколько документов. Подробнее о том, какие документы нужно составить и как это правильно сделать, рассказали эксперты Системы Главбух.

Заявление

Заявление о выплате пособия на погребение получатель может составить в произвольной форме (п. 9 Временного порядка).

Справка о смерти

Получатель пособия на погребение должен представить работодателю справку о смерти по форме № 33, утвержденной постановлением Правительства РФ от 31 октября 1998 г. № 1274. Этот документ выдается отделениями ЗАГС (п. 9 Временного порядка). Обратите внимание: справка о смерти выдается исключительно для получения социального пособия на погребение. Ее оригинал остается в компании, выплатившей пособие.

Справка о смерти может отсутствовать, если, например, российский гражданин умер за границей и факт его смерти зарегистрирован в консульском учреждении или в консульском отделе дипломатического представительства. В таком случае родственникам выдадут свидетельство о смерти (п. 44-46 Административного регламента, утвержденного приказом МИД России от 29 июня 2012 г. № 10490).

Свидетельство о смерти

Территориальное отделение ЗАГС по месту постоянного жительства умершего должен выдать родственникам свидетельство о смерти по форме, утвержденной постановлением Правительства РФ от 6 июля 1998 г. № 709. Работодателю умершего работника копия этого документа понадобится, чтобы издать приказ о прекращении трудового договора и рассчитать причитающиеся выплаты (зарплату, компенсацию за неиспользованный отпуск, пособия и т. д.).

Замена справки о смерти

Анализ судебной практики показывает, что в некоторых случаях свидетельство о смерти может заменить справку о смерти, когда ее выдача невозможна. Например, если человек умер за рубежом. Это подтверждает многочисленная арбитражная практика.

Справка с другого места работы при совместительстве

Если за пособием на погребение обращается внешний совместитель либо родственник умершего совместителя, он должен представить справку с другого места работы (других мест работы) о том, что пособие на погребение там не выплачивалось.

Справка составляется в произвольной форме и заверяется печатью и подписью уполномоченного лица.

Пособие на погребение в 2020 году за счет ФСС в рамках пилотного проекта

Особенности финансирования, назначения и выплаты страхового обеспечения для регионов, участвующих в пилотном проекте ФСС РФ, установлены Положением, утвержденным постановлением Правительства РФ от 21 апреля 2011 г. № 294. Как возместить выплату пособия на погребение в ФСС, узнайте в Системе Главбух.

В рамках пилотного проекта работник обращается за пособием к работодателю. Заявление на выплату пособия оформляется в простой письменной форме. Работодатель выплачивает пособие, а затем получает возмещение из территориального органа ФСС РФ. Для этого он использует форму, приведенную в приложении № 6 к приказу ФСС РФ от 17 сентября 2012 г. № 335 (п. 10 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 21 апреля 2011 г. № 294).

НДФЛ и взносы с пособия

Независимо от системы налогообложения, которую применяет организация, сумма пособия на погребение или оплаты стоимости ритуальных услуг в пределах 6130,81 руб. не облагается:

НДФЛ (п. 1 ст. 217 НК РФ);

взносами на обязательное пенсионное (социальное, медицинское) страхование (подп. 1 п. 1 ст. 422 НК РФ);

взносами на страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (подп. 1 п. 1 ст. 20.2 Закона от 24 июля 1998 № 125-ФЗ).

Бухучет пособия на погребение

Порядок начисления пособия на погребение в бухучете зависит от того, кому его выплачивают. Как правильно отразить выплату пособия в бухучете, смотрите в Системе Главбух.

Если пособие получит сотрудник (в связи со смертью несовершеннолетнего члена семьи), то сделайте такую проводку:

ДЕБЕТ 69 КРЕДИТ 73

— начислено сотруднику пособие на погребение.

Если пособие получит родственник умершего сотрудника (или человек, взявший на себя расходы на погребение), то сделайте такую запись:

ДЕБЕТ 69 КРЕДИТ 76

— начислено единовременное пособие на погребение.

Возмещение стоимости гарантированных услуг по погребению специализированной службе отразите так:

ДЕБЕТ 69 КРЕДИТ 76

— начислено возмещение ритуальных услуг специализированной организации.

Выплату пособия (перечисление денег ритуальной службе) оформите такой проводкой:

ДЕБЕТ 73 (76) КРЕДИТ 50 (51)

— выплачено единовременное пособие на погребение (оплачены услуги ритуальной службы).

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