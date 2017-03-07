Единая упрощенная декларация: срок, бланк, образец заполнения

Единая упрощенная декларация в 2017 году: обо всех налогах, отчетность по которым заменяет общая форма. Подробно о случаях, когда можно сдать единую форму упрощенной декларации.

Единая упрощенная декларация заменяет собой отчетность:

по налогу на прибыль и НДС, если компания применяет общий режим налогообложения;

по налогу при УСН, если компания на упрощенке.

В этой статье подскажем:

Единая упрощенная декларация: кто вправе сдать

Единую (упрощенную) налоговую декларацию в 2017 году могут сдавать организации и предприниматели, если в течение отчетного (налогового) периода у них одновременно:

не было движения денежных средств на расчетных счетах и в кассе;

не возникало объектов налогообложения по тем налогам, плательщиками которых они признаются.

То есть этот упрощенный отчет можно сдать вместо нулевых налоговых деклараций. Это следует из положений статьи 80 Налогового кодекса РФ.

Дополнительное условие для НДС Сведения об НДС можно включить в единую (упрощенную) декларацию при соблюдении еще одного дополнительного условия – отсутствие каких либо операций, которые должны отражаться в декларации по НДС. Это связано с тем, что в декларации по НДС отражаются, в том числе, операции, которые не являются объектом налогообложения. Например, операции по продаже товаров (работ, услуг), местом реализации которых Россия не признается, отражаются в разделе 7 отчета по НДС.

Срок сдачи единой упрощенной декларации

Единую (упрощенную) декларацию сдают ежеквартально не позднее 20-го числа месяца, следующего за:

истекшим кварталом,

полугодием,

9 месяцами,

календарным годом.

20 числа первого месяца после окончания квартала надо сдать единую упрощенную декларацию. Не позже.

Например, декларацию за I квартал 2017 года надо сдать не позднее 20 апреля.

Сдать единую (упрощенную) декларацию нужно в налоговую инспекцию по местонахождению организации или местожительству предпринимателя (п. 2 ст. 80 НК РФ).

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Форма (бланк) единой упрощенной декларации

Форма и электронный форматы налоговой отчетности, а также порядок их представления должны утвердить в ФНС России по согласованию с Минфином России (п. 7 ст. 80 НК РФ). Но пока этих бланков нет, действуют прежние правила оформления налоговой отчетности.

В настоящее время составляйте единую упрощенную декларацию по форме, утвержденной приказом Минфина от 10.07.2007 № 62н. Скачать бланк можно ниже в двух форматах. Выбирайте, какой удобнее вам.

Образец заполнения единой упрощенной декларации

Единая упрощенная налоговая декларация в 2017 году включает в себя два листа. Но страницу 002 единой упрощенной декларации организации и предприниматели не заполняют. Сведения о себе должны представить только граждане-налогоплательщики, не зарегистрированные в качестве предпринимателей.

Образец заполнения единой упрощенной декларации за 1 квартал 2017 года

Порядок заполнения единой упрощенной декларации

На первом листе укажите:

ИНН и КПП организации (ячейки, отведенные для ИНН, заполняйте справа налево, а в двух ячейках, оставшихся свободными, поставьте нули);

код вида документа (для первичной отчетности – 1, для уточненной – 3);

отчетный год, за который сдается декларация;

полное наименование налоговой инспекции, в которую подается единая (упрощенная) налоговая декларация, и ее код;

полное наименование организации;

код по ОКТМО;

код вида деятельности по ОКВЭД;

контактный телефон.

Как сдавать декларацию Единая упрощенная декларация сдается в инспекцию: на бумаге;

по интернету. Если среднесписочная численность сотрудников превышает 100 человек за предыдущий год (во вновь созданных или реорганизованных организациях – за месяц создания или реорганизации), то в текущем году сдавать декларации можно только в электронном виде через интернет.

Основное содержание первого листа – таблица, где нужно перечислить названия налогов, по которым в течение квартала организация или предприниматель признавались налогоплательщиками, но объекты налогообложения по этим налогам не возникали.

Наименования налогов указывайте в очередности, соответствующей нумерации глав части второй Налогового кодекса РФ. По налогам, вписанным в единую (упрощенную) декларацию, укажите:

в графе 1 – номер главы Налогового кодекса РФ, которой установлен налог;

в графе 2 – код налогового (отчетного) периода;

в графе 3 – номер квартала, в котором у налогоплательщика не было объектов обложения данным налогом.

Какой код поставить в графе 3 единой упрощенной декларации

Налог Код Налоговый период – квартал НДС, водный налог 3 Налоговый период – год Налог на прибыль, единый налог по УСН: I квартал 3 Полугодие 6 9 месяцев 9 Год 0

По налогам, налоговый период у которых равен кварталу, код налогового периода – 3. Этот код укажите, когда в декларацию вписываются НДС и водный налог.

По налогам, налоговый период у которых равен году, в графе 3 укажите код отчетного периода:

3 – если сведения подаются за I квартал;

6 – если сведения подаются за первое полугодие;

9 – если сведения подаются за девять месяцев;

0 – если сведения подаются за год.

Номер квартала (графа 4) по этим налогам указывать не нужно.

В таком порядке нужно вписывать в декларацию:

налог на прибыль;

единый налог по упрощенке;

единый сельхозналог.

Не включайте в единую упрощенную декларацию: единый налог при упрощенке;

налог на имущество;

транспортный налог;

земельный налог. Если у вас не объектов, которые облагаются этими налогами, то отчитываться по ним не нужно вовсе.

Таблица на странице 001 единой (упрощенной) декларации позволяет вписать в нее сведения только о четырех налогах. Если для организации (предпринимателя) этого недостаточно, включите в состав декларации две первые страницы.

Если единую (упрощенную) налоговую декларацию подписывает руководитель организации, то укажите его фамилию, имя и отчество полностью. Руководитель ставит подпись и заверяет декларацию печатью организации.

Если единая упрощенная налоговая декларация в 2017 году подписывается представителем организации, то, кроме ФИО, нужно указать наименование документа, подтверждающего его полномочия.

Единая упрощенная декларация заполняется шариковой или перьевой ручкой черного либо синего цвета. Возможна распечатка декларации, заполненной в машинописном виде.

Как исправить ошибки в единой упрощенной декларации Чтобы исправить ошибку, зачеркните неправильную запись и впишите правильную. Каждое исправление нужно заверить подписью руководителя (представителя) и печатью организации.

Что будет за опоздание с декларацией

Если единая упрощенная декларация представлена с опозданием, вас привлекут к налоговой и административной ответственности.

За несвоевременную подачу упрощенной декларации компанию могут оштрафовать по каждому налогу, который в ней указан. При этом штрафы нужно перечислять в бюджет по разным КБК (письмо Минфина России от 26 ноября 2007 г. № 03-02-07/2-190).

Штраф по статье 119 Налогового кодекса РФ составит 5 процентов от налога к уплате. Но поскольку в единой упрощенной декларации нет сумм к уплате в бюджет, штраф будет минимальный – 1000 руб. (по каждому налогу, включенному в отчетность).

1000 руб. – штраф за опоздание с единой упрощенной декларацией. Умножайте его на количество налогов в отчете

Кроме того, за непредставление или несвоевременное представление единой упрощенной налоговой декларации по заявлению инспекции суд может применить к должностным лицам организации административную ответственность в виде предупреждения или штрафа на сумму от 300 до 500 руб. (ст. 15.5 КоАП РФ). Например, к руководителю организации.