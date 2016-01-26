Система ЕГАИС - единая государственная автоматизированная информационная система, в которой контролируется оборот алкоголя.

Что характерно для ЕГАИС - 2016, кто должен подключиться к системе

Производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции регулирует Федеральный закон от 22.11.1995 № 171-ФЗ. Но Федеральный закон от 29.06.2015 № 182-ФЗ изменил прежние правила. Прежде всего, увеличил количество организаций, которые должны представлять сведения в ЕГАИС.

Рассмотрим особенности ЕГАИС - 2016: кто должен подключиться к системе.

Сведения в ЕГАИС представляют организации:

пивоваренной отрасли;

оптовой торговли алкогольной и спиртосодержащей продукции;

торгующие алкоголем в розницу.

Индивидуальные предприниматели, которые закупают пиво и пивные напитки, сидр, пуаре, медовуху для последующей продажи в розницу, также должны подключиться к системе.

Эти компании и предприниматели должны оснастить технологическое оборудование для производства или учета оборота алкоголя приборами измерения и контроля, позволяющими передать нужную информацию в ЕГАИС.

Обязанность передавать сведения в ЕГАИС вводилась поэтапно.

С 1 октября 2015 года - для контроля над производством и оборотом пива на основном технологическом оборудовании с производственной мощностью более 300 тыс. декалитров в год.

С 1 января 2016 года обязанность фиксировать сведения в системе распространилась для контроля:

над производством и оборотом пива на основном технологическом оборудовании с производственной мощностью менее 300 тыс. декалитров в год (в части отражения оборота);

в отношении закупки, хранения и поставки этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и пивных напитков;

в отношении подтверждения факта закупки алкогольной продукции, пива и пивных напитков (касается организаций и ИП в розничной торговле).

С 1 июля 2016 года сведения в ЕГАИС будут передавать в отношении подтверждения факта розничной продажи алкогольной продукции (кроме пива) в городах, а с 1 июля 2017 года - те же сведения по сельским поселениям.

Как подключиться к ЕГАИС - 2016

Возможность подключаться к системе ЕГАИС предоставляет Росалкогольрегулирование (РАР), контролирующий орган. Организация может сделать это самостоятельно, без официального обращения в органы власти. Перечислим требования, которые следует выполнить для подключения к ЕГАИС.

Компьютер с выходом в интернет. На компьютер устанавливают «Универсальный транспортный модуль ЕГАИС» (УТМ), который выдает РАР бесплатно через сайт egais.ru. Этот модуль связывает учетную систему компании с ЕГАИС. Требования к оборудованию описаны на сайте egais.ru. Компьютер, оснащенный модулем, должен размещаться в каждом помещении, где осуществляется лицензируемая деятельность. Как на складе (для оптовиков), так и в каждой торговой точке (для розницы).

Крипто-ключ. Система ЕГАИС в 2016 году будет работать только с аппаратным крипто-ключом JaCarta. На этот ключ записывают сертификат организации, который в дальнейшем используют для подтверждения действий и авторизации в личном кабинете РАР. До выхода в продуктивное использование системы организация может получить бесплатный тестовый сертификат на сайте egais.ru.

Сканер двумерных штриховых кодов (2D-сканер PDF417). Без сканера работа в системе невозможна, поскольку основным идентификатором товара в ЕГАИС служит штриховой код акцизной марки. В штрих-коде зашифрована информация о наименовании алкогольной продукции, производителе, дате розлива напитка и другие данные. Для подтверждения факта закупки могут быть использованы терминалы сбора данных (ТСД) с со встроенным 2D-считывателем.

Учетная система, совместимая с УТМ ЕГАИС. Все проводимые операции, розничная продажа или закупка, должны транслироваться в УТМ. Сведения можно передать только через интегрированный с УТМ продукт. Требования к интеграции также описаны в личном кабинете egais.ru. Для входа в личный кабинет необходимо получить крипто-ключ.

Организациям розничной торговли для подтверждения факта розничной продажи алкогольной продукции (кроме пива) потребуется следующее.

Кассовая программа, совместимая с УТМ ЕГАИС. Требования к интеграции с УТМ можно найти все в том же личном кабинете на сайте egais.ru.

Фискальный регистратор с функцией печати QR-кодов или функцией печати изображений. В этом случае кассовая программа должна уметь формировать требуемый QR-код. В дальнейшем покупатель сможет проверить легальность приобретенного алкоголя.

Рекомендуется заблаговременно подключиться к системе ЕГАИС. Тем самым можно будет протестировать все необходимые компоненты на основе реальных данных о поступлениях или продажах вашей организации. При этом требования к полноте и достоверности передаваемой информации вступят в силу не ранее установленных сроков, указанных выше.

Важно В случае своевременного подключения к ЕГАИС требования к ведению журнала учета розничной продажи алкогольной продукции (утв. приказом РАР от 19.06.2015 № 164) считаются выполненными. Однако обязанность по декларированию алкогольной продукции, пива и пивных напитков сохраняется.

Дмитрий Хомутинин,

ведущий аналитик системы Контур.Алко компании СКБ Контур