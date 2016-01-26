Минимизация наличных расчетов

Зарплата выплачивается сотруднику, как правило, в месте выполнения им работы. Или же перечисляется на указанный им счет в банке на условиях, определенных коллективным или трудовым договором (ст. 136 Трудового кодекса РФ).

При этом Минфин России выступает за минимизацию наличного денежного обращения в секторе госуправления (письмо от 5 октября 2012 г. № 14-03-03/728). В связи с этим он предлагает вместо выдачи зарплаты из кассы работникам госорганов и госучреждений перейти на безналичные расчеты с ними. То есть перечислять данным работникам зарплату на счета, открытые им для расчетов с использованием банковских дебетовых карт, в том числе в рамках «зарплатных» проектов.

Нормативные документы

Основных документов, регламентирующих обращение денежных средств с использованием расчетных (дебетовых) карт, всего два. Во-первых, это Правила обеспечения наличными деньгами организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства. Они утверждены приказом Минфина России от 31 декабря 2010 г. № 199н (далее – Правила № 199н). Во-вторых, утвержденные Банком России Положения об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием платежных карт, от 24 декабря 2004 г. № 266-П (далее – Положение № 266-П).

Выплата зарплаты на банковские карты

Процедуру работы казенного учреждения с банковскими картами можно разбить на следующие этапы.

Закрепляем возможность перечисления в локальном акте

В локальный нормативный акт учреждения, связанный с оплатой труда, надо внести дополнения о перечислении зарплаты сотрудников на банковские карты.

Получаем согласие сотрудников

Работники казенного учреждения должны дать свое согласие на получение заработной платы на банковские карты (это может быть элементом коллективного договора или дополнительного соглашения к нему).

Также нужно получить письменное согласие работников на передачу банку их персональных данных (ст. 188 Трудового кодекса РФ, Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»).

Заключаем договор с банком

Далее казенному учреждению нужно заключить договор с банком. В нем указывают условия предоставления денег для расчетов по операциям, совершаемым с использованием карт, порядок документального подтверждения предоставления и возврата средств (п. 1.8 Положения № 266-П). Держателями банковской карты в соответствии с пунктом 1.5 Положения № 266-П могут быть как физические, так и юридические лица.

Взаимодействуем с ОФК

Средства на банковские карты перечисляются со счетов, открытых органам Федерального казначейства в подразделениях расчетной сети ЦБ РФ на балансовом счете № 40116 «Средства для выплаты наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям». Это установлено пунктом 3 Правил № 199н. Положения, которые нужно включить в договор банковского счета между ОФК и банком на открытие счета № 40116 для учета операций по обеспечению денежными средствами клиентов с использованием карт, перечислены в пункте 5 Правил № 199н. Это в том числе пункты:

о порядке информирования банком клиентов о перечне документов, необходимых для выпуска карт;

о предоставлении банком ОФК информации о реквизитах выданных (возвращенных) карт в срок не позднее рабочего дня, следующего за рабочим днем их выдачи (возврата);

о предоставлении банком ОФК информации об операциях, совершаемых по счету № 40116, по каждому клиенту в разрезе карт (включая информацию о суммах операций, расчеты по которым не завершены), не позднее рабочего дня, следующего за днем совершения операций).

Банк выдает карты уполномоченным на их получение работникам клиентов, ведет учет операций на счетах № 40116 без взимания платы (п. 36 Правил № 199н).

Чтобы получить карты, казенное учреждение направляет в ОФК Заявление на получение карт (ф. 0531842). Оно подается отдельно на каждое созданное казенным учреждением уполномоченное подразделение (п. 37 Правил № 199н). После чего казначейство формирует Реестр на выпуск карт (ф. 0531390). Не позднее рабочего дня, следующего за днем получения заявления, оно направляет данный реестр в банк по месту открытия соответствующего счета № 40116. Банк информирует казенное учреждение о перечне необходимых для изготовления карт документов, которые должны быть им представлены в банк, а также о порядке и сроках их подачи.

Как правило, в этот пакет документов, кроме реестра, входят:

список должностных лиц, уполномоченных подписывать ведомости на зачисление средств на счета работников, с образцами подписей этих лиц и оттисков печатей;

список доверенных лиц, которым поручено передавать в банк сведения о заработной плате работников на бумажных и электронных носителях;

список работников, заверенный печатью и подписями ответственных лиц;

договор на каждого работника организации о предоставлении в пользование и об обслуживании личной банковской карты, заключаемый банком с каждым держателем карты;

заявление-обязательство от имени каждого работника на открытие карточного счета и получение зарплатной карты;

копии паспортов всех работников, подписанные руководителем и скрепленные печатью организации;

график выдачи зарплаты, заверенный руководителем казенного учреждения.

После заключения договора банк открывает каждому работнику специальный карточный счет, на который и будет зачисляться его заработная плата, а также изготавливает банковские пластиковые зарплатные карты. В день доставки в соответствующее подразделение банка изготовленных карт и конвертов, содержащих пин-коды к ним, банк уведомляет учреждение о своей готовности выдать карты.

Уполномоченный на получение карт сотрудник учреждения получает их в банке (п. 38 Правил № 199н).

На основании сведений о реквизитах выданных карт, полученных от кредитной организации, уполномоченный на ведение учета карт специалист ОФК регистрирует выданные карты в Журнале регистрации карт (ф. 0531843). Ответственность за учет карт в органе Федерального казначейства несет уполномоченный им на ведение учета карт работник (п. 39 Правил № 199н).

Перечисляем зарплату на карты

Выплата зароплаты на карты выглядит следующим образом.

Для получения денежных средств учреждение представляет в ОФК по месту обслуживания Заявку на получение денежных средств, перечисляемых на карту (ф. 0531844). Сделать это нужно не позднее дня, предшествующего дню получения денег (п. 10 Правил № 199н). ОФК формирует и направляет в электронном виде в банк расшифровку суммы средств, перечисленных на счет органа Федерального казначейства № 40116 по картам (ф. 0531845) (п. 41 Правил № 199н).

А.Л. Опальская,

профессор кафедры бухгалтерского учета и аудита Института экономикии управления Минэкономразвития России