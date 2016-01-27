Согласие на командировку требуется не всегда

Понятие служебной командировки установлено статьей 166 Трудового кодекса РФ. Согласно части 1 данной статьи, это поездка сотрудника на определенный срок для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы.

Решение о направлении сотрудника в командировку принимает руководитель учреждения.

Но не стоит забывать, что служебные поездки сотрудников, постоянная работа которых осуществляется в пути или имеет разъездной характер, командировками не признаются.

По общему правилу трудовое законодательство не обязывает работодателя запрашивать у сотрудника согласия на командировку.

Причем независимо от того, поедет он за рубеж или будет находиться в пределах России.

Кто имеет право отказаться

Перед тем как принять решение о направлении сотрудника в командировку, руководство должно выяснить, не относится ли он к категориям лиц, которых в соответствии с законодательством запрещено направлять в служебную поездку.

Такой запрет установлен в отношении следующих граждан:

Исключение из последней категории составляют:

творческие работники СМИ, организаций кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, театров, театральных и концертных организаций, цирков и иные лица, участвующие в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений (перечень профессий и должностей творческих работников утвержден постановлением Правительства РФ от 28 апреля 2008 г. № 252);

спортсмены (ч. 3 ст. 348.8 Трудового кодекса РФ).

Следующих лиц командировать можно только при наличии их письменного согласия и при условии, что это им не запрещено медицинскими рекомендациями:

Также не может быть направлен в командировку по инициативе работодателя зарегистрированный кандидат во время выборной кампании (п. 2 ст. 41 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ).

Согласно части 2 статьи 259 Трудового кодекса РФ, работодатель должен письменно уведомить вышеперечисленных лиц об их праве отказаться от командировки. Одним из способов письменного информирования о наличии такого права является включение необходимых сведений непосредственно в приказ о направлении в командировку. Либо можно составить отдельный документ.

Согласие работника должно быть оформлено в письменном виде. Это может быть как отметка на предложении о направлении в командировку, так и отдельный документ.

Если командировки не прописаны в договоре

Когда сотрудник отказывается от служебной поездки по причине того, что условие о привлечении к командировкам не было включено в его трудовой договор, его аргумент является несостоятельным. Объясним почему.

Сведения и условия, подлежащие включению в трудовой договор, установлены в статье 57 Трудового кодекса РФ. Условие о привлечении работника к командировкам не является обязательным.

По соглашению сторон в такой договор могут включаться права и обязанности сотрудника и работодателя, установленные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, локальными нормативными актами. А также права и обязанности сотрудника и работодателя, вытекающие из условий коллективного договора, соглашений (ч. 5 ст. 57 Трудового кодекса РФ). Однако невключение в трудовой договор каких-либо прав и (или) обязанностей, предусмотренных статьей 57 Трудового кодекса РФ, не может рассматриваться как отказ от реализации этих прав или исполнения этих обязанностей. Поэтому сотрудника, который отказался поехать в служебную командировку, сославшись на то, что условие о привлечении к командировкам отсутствует в его трудовом договоре, работодатель вправе привлечь к дисциплинарной ответственности.

За отказ от командировки уволить сразу нельзя

В соответствии с частью 1 статьи 192 Трудового кодекса РФ дисциплинарный проступок – неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей.

А отказ сотрудника поехать в командировку (за исключением отдельных категорий работников, которые не могут быть направлены в командировки или имеющих право от нее отказаться) может расцениваться именно как неисполнение возложенных на него трудовых обязанностей. В таком случае работника можно привлечь к дисциплинарной ответственности по правилам, предписанным статьями 192 и 193 Трудового кодекса РФ.

За совершение дисциплинарного проступка могут быть применены следующие меры: замечание, выговор, увольнение.

При вынесении решения о применении дисциплинарного взыскания рекомендуется учитывать, например, причины и последствия проступка, наличие поощрений за добросовестный труд, наличие (отсутствие) других взысканий.

При этом статья 81 Трудового кодекса РФ не предусматривает увольнение сотрудника за однократное совершение дисциплинарного проступка, в частности за отказ от командировки. Расторжение трудового договора с работником, необоснованно отказавшимся от командировки, возможно, только если он имеет неснятое дисциплинарное взыскание (п. 5 ч. 1 ст. 81, ст. 194 Трудового кодекса РФ).

Если командировка продлена

Процедура продления срока командировки не регламентирована ни Трудовым кодексом РФ, ни Положением, утвержденным постановлением Правительства РФ от 13 октября 2008 г. № 749 (далее – Положение № 749).

Однако, согласно пункту 4 Положения № 749, срок командировки определяется работодателем с учетом объема, сложности и других особенностей служебного поручения.

Частью 1 статьи 9 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ установлено, что каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом.

Следовательно, работодатель должен издать приказ (распоряжение) об увеличении срока командировки. В нем следует указать причины изменения продолжительности поездки и новый срок завершения выполнения служебного поручения. В таком случае отказ работника от продления командировки будет считаться нарушением трудовой дисциплины.

Работник не получил аванс

Согласно пункту 10 Положения № 749, при направлении работника в командировку ему выдается денежный аванс на оплату следующих расходов:

на проезд;

на наем жилого помещения;

дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные).

Конкретная сумма, которую надо выдать работнику, определяется исходя:

из продолжительности поездки, указанной в приказе о направлении работника в командировку;

из стоимости проезда;

из приблизительных расходов на оплату жилья;

из величины суточных, установленных в учреждении для командировок по России и за ее пределы.

Выплата работнику аванса на оплату командировочных расходов одновременно является обязанностью работодателя и обязательным условием направления сотрудника в командировку. Поэтому в случае невыплаты работнику аванса на оплату таких расходов он вправе отказаться от командировки.

Получается, что при отказе сотрудника от командировки по причине неполучения им аванса неисполнение трудовых обязанностей в данном случае – вина работодателя. Следовательно, такой отказ не может повлечь за собой дисциплинарную ответственность сотрудника. Аналогичный вывод содержится и в апелляционном определении суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 июля 2013 г. № 33-1595/2013.

Штрафные санкции для учреждения

Если работник, которого, например, можно направить в командировку только при условии его письменного согласия и при отсутствии медицинских противопоказаний, откажется от служебной поездки, руководитель учреждения не вправе командировать его принудительно.

В противном случае его могут привлечь к административной ответственности в соответствии со статьей 5.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях:

для должностных лиц это штраф от 1 тыс. до 5 тыс. руб.;

для юридических лиц – штраф от 30 тыс. до 50 тыс. руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Причем, обратите внимание: за повторное аналогичное правонарушение руководитель учреждения может быть дисквалифицирован на срок от одного года до трех лет.

Т.Ю. Рогова,

юрист, член Палаты налоговых консультантов