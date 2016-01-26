Аннулировать ли трудовой договор

По мнению представителей соцстраха, если сотрудник заболел в первый день и не вышел на работу, то трудовые отношения с ним еще не возникли, поэтому нет оснований считать такого работника застрахованным лицом. А незастрахованным лицам, как известно, пособие по временной нетрудоспособности не положено.

Действительно, статья 61 Трудового кодекса РФ вообще дает право работодателю аннулировать трудовой договор, если человек не вышел на работу в первый же день.

Однако Арбитражный суд Московской области в решении от 6 марта 2012 г. № А41-42663/11 заявил, что аннулирование трудового договора в данной ситуации – это право, а вовсе не обязанность работодателя.

Кроме того, в силу все той же статьи 61 Трудового кодекса РФ аннулирование трудового договора не лишает работника права на получение обеспечения по обязательному социальному страхованию в период со дня заключения трудового договора и до момента, когда он был аннулирован.

То есть за какое-то время (даже за пару дней) пособие человеку придется все же начислить.

Пособие можно выплатить

Если казенное учреждение все-таки решило выплатить пособие, то при споре с поверяющими чиновниками ссылаться следует на подпункт 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством».

Им установлено, что обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством подлежат в том числе граждане РФ, работающие по трудовым договорам.

А ими признаются лица, заключившие трудовой договор, со дня, с которого они должны были приступить к работе, а также лица, фактически допущенные к работе.

ФАС Волго-Вятского округа в постановлении от 25 февраля 2013 г. № А79-5072/2012 решил, что факт того, что работник по причине болезни не приступил к выполнению трудовых обязанностей, не является основанием для отказа в выплате ему пособия по временной нетрудоспобности.

Учреждение поддержал и ФАС Западно-Сибирского округа в постановлении от 8 ноября 2013 г. № А27-808/2013, указав, что наличие трудовых отношений в аналогичной ситуации подтверждено приказом, трудовым договором, штатным расписанием, копией трудовой книжки.

Как рассчитать размер больничного пособия

На практике может так получиться, что у работника в двухлетнем расчетном периоде не было заработка или он был незначительный.

В этом случае при расчете пособия нужно руководствоваться частью 1.1 статьи 14 Закона № 255-ФЗ: если человек за два календарных года, предшествующих году, в котором он заболел, не имел заработка или если средний заработок был ниже минимального размера оплаты труда, то для исчисления пособия средний заработок принимается равным МРОТ.

Напомним, что в настоящее время размер МРОТ составляет 5554 руб. (ст. 1 Федерального закона от 2 декабря 2013 г. № 336-ФЗ).

При этом размер заработка на прежнем месте работы определяется на основании сведений о заработке из справки, выданной бывшим работодателем.

Правда, некоторые работодатели считают, что для расчета пособий вполне подходят справки по форме 2-НДФЛ, где тоже есть сведения о заработке. Однако эти справки, хотя и содержат информацию о доходах работника, не предусмотрены для целей исчисления пособия по временной нетрудоспособности (определение Санкт-Петербургского городского суда от 18 сентября 2013 г. № 33-12662/2013, апелляционное определение Костромского областного суда от 26 марта 2012 г. № 33-384).

При этом работодателям не следует пренебрегать и правом проверить сведения о компании, которая выдала физическому лицу справку о сумме заработка, направив запрос в территориальный орган страховщика (подп. 4 п. 1 ст. 4.1 Закона № 255-ФЗ).

А пункт 7.2 статьи 13 Закона № 255-ФЗ, в свою очередь, дает право работодателю направить запрос в территориальный орган ПФР о представлении сведений о заработной плате на основании сведений индивидуального (персонифицированного) учета.

А.И. Куприн,

консультант по вопросам начисления заработной платы, социальных пособий и их налогообложения