Как определяется размер надбавки

Действующее законодательство гласит: лица, которым причинен вред здоровью в связи с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы либо которые выполняли работы по ликвидации последствий этой катастрофы, имеют право на компенсацию.Как определить размер чернобыльской компенсации?

Ранее она определялась в размере заработка (или соответствующей его части) в зависимости от степени утраты трудоспособности (с установлением инвалидности) согласно части 1 статьи 14 Закона РФ от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС».

Позже Федеральным законом от 12 февраля 2001 г. № 5-ФЗ выплата ежемесячной денежной компенсации была установлена в твердой сумме:

инвалидам I группы – 5 тыс. руб.;

инвалидам II группы – 2,5 тыс. руб.;

инвалидам III группы – 1 тыс. руб.

Это изменение в законодательстве породило судебные споры.

Причины споров

Чернобылец был уволен из органов внутренних дел по болезни в 1995 году. В 1999 году ему установили III группу инвалидности с 50-процентной утратой трудоспособности в связи с увечьем, полученным при исполнении обязанностей военной службы, связанных с аварией на Чернобыльской АЭС. В 2000 году этому человеку назначили II группу инвалидности, степень утраты трудоспособности составила 80 процентов. С 1 апреля 2001 года МВД России выплачивало ему ежемесячную денежную компенсацию (возмещение вреда здоровью) исходя из твердой денежной суммы с последующей индексацией на основании решения суда. Чернобылец обратился в суд с просьбой, чтобы его перевели на другой вид компенсации. Но суд решил, что право выбора гражданам, которым положены выплаты возмещения вреда, причиненного здоровью в связи с радиационным воздействием, не предоставлено. На этом основании в иске было отказано.

Безуспешно пройдя все судебные инстанции, пенсионер-инвалид обратился в Конституционный суд РФ. Данный суд постановлением от 18 сентября 2014 г. № 23-П признал не соответствующей Конституции РФ часть 1 статьи 2 Федерального закона № 5-ФЗ. Причина тому – эта норма служит основанием для отказа в назначении инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы ежемесячной денежной компенсации в том же размере, в каком им были исчислены неполученные суммы возмещения вреда здоровью (исходя из денежного довольствия с учетом степени утраты профессиональной трудоспособности).

Причем ранее в постановлении от 7 февраля 2012 г. № 1-П Конституционный суд РФ признал указанную норму не противоречащей Конституции РФ, поскольку содержащиеся в ней положения не препятствуют назначению указанным лицам ежемесячных денежных компенсаций в размере, в каком им были исчислены (исходя из денежного довольствия с учетом степени утраты профессиональной трудоспособности).

В.В. Егоров,

консультант по вопросам начисления заработной платы, социальных пособий и их налогообложения