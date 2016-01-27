Отчетность по госконтрактам

Отчетность по Закону о контрактной системе

Практика применения Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) выявила в нем ряд сложных вопросов. Один из них – составление отчетности по контракту.

Закон № 44-ФЗ предусматривает две основные формы отчетности, связанные с контрактом:

реестр контрактов (ст. 103);

отчет об исполнении контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения (ч. 9 ст. 94).

Порядок представления отчета

В отдельных моментах формы отчетности повторяют друг друга, но вместе с тем являются полностью самостоятельными. При этом учреждению как заказчику при работе с реестром контрактов следует обратить внимание вот на что.

В силу части 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ заказчики обязаны в течение трех рабочих дней направлять сведения о заключении, изменении, исполнении, расторжении контракта, а также о приемке продукции по контракту со дня соответственно заключения, изменения, исполнения, расторжения контракта, приемки продукции.

При направлении в реестр контрактов данных о заключении контракта, помимо прочего, размещению подлежат данные об объекте закупки, цене контракта и сроке его исполнения, цене единицы товара (работы, услуги). Но именно сведения о ценах за единицу продукции, как и о самих таких единицах, отдельными заказчиками в реестр контрактов не заносятся из-за трудоемкости этого процесса (особенно при заключении крупных контрактов, содержащих большую спецификацию закупаемой продукции). Что, безусловно, является нарушением.

При этом частью 26 статьи 95 Закона № 44-ФЗ установлено требование о том, что информация об изменении контракта или о его расторжении, за исключением сведений, составляющих государственную тайну, размещается заказчиком в единой информационной системе (ЕИС) в течение одного рабочего дня, следующего за датой изменения или расторжения контракта. Как видим, данная норма входит в противоречие с частью 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ, где установлен трехдневный срок для размещения такой информации.

Следует отметить, что в части 26 статьи 95 Закона № 44-ФЗ не говорится непосредственно о размещении соответствующей информации именно в реестре контрактов. В то же время других норм, указывающих на иной раздел единой информационной системы, Закон № 44-ФЗ не содержит.

В связи с этим казенным учреждениям как заказчикам сведения об изменении или о расторжении контракта рекомендуется размещать в реестре в течение одного, а не трех рабочих дней. При этом автор полагает, что в случае возникновения спора относительно сроков включения соответствующей информации в реестр контрактов положениям части 3 статьи 103 Закона № 44-ФЗ должен отдаваться приоритет, так как указанную норму следует считать специальной.

Презентация и запись вебинара «План-график 2015 года: составление и размещение на официальном сайте» – в разделе «Видеосеминары».

Сроки размещения данных об исполнении отдельных этапов

В письме Федерального казначейства от 30 мая 2014 г. № 42-5.7-09/5 по поводу исполнения отдельных этапов контакта выражена следующая позиция.

Положениями Закона № 44-ФЗ и нормативных правовых актов требования о направлении в реестр контрактов информации о планируемых этапах исполнения и оплаты контракта, о внесении изменений в информацию о заключенном контракте после каждого подписания акта приемки оказанных услуг, а также информации после исполнения (оплаты) очередного этапа контракта не установлено.

То есть сведения об исполнении контракта для включения в соответствующий реестр контрактов направляются заказчиками после исполнения всех этапов контракта.

Однако автор статьи имеет по данному вопросу другую точку зрения. Дело вот в чем.

Учреждение-заказчик формирует и направляет в Федеральное казначейство в течение трех рабочих дней со дня приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги документ о приемке. Это определено подпунктом «н» пункта 2, пунктом 12 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками (утверждены постановлением Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. № 1084).

Таким образом, заказчики обязаны представлять в реестр контрактов сведения о приемке продукции каждый раз, когда был подписан документ о приемке (товарная накладная, акт выполненных работ, оказанных услуг), вне зависимости от количества таких документов и частоты их подписания.

За несоблюдение сроков размещения отчетности в единой информационной системе предусмотрена административная ответственность.

Размещение отчета в ЕИС

Отчет об исполнении контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения является второй основной формой отчетности.

Порядок подготовки и размещения в единой информационной системе указанного отчета, а также его форма определены постановлением Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. № 1093.

Пунктом 3 Положения о подготовке и размещении в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения, утвержденного постановлением № 1093, предусмотрено, что отчет размещается заказчиком в единой информационной системе в течение семи рабочих дней со следующей даты:

оплаты заказчиком обязательств и подписания им документа о приемке результатов исполнения контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения, а в случае создания приемочной комиссии – подписания такого документа всеми членами приемочной комиссии и утверждения его заказчиком по отдельному этапу исполнения контракта;

оплаты заказчиком обязательств по контракту и подписания документа о приемке поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг, а в случае создания приемочной комиссии – подписания такого документа всеми членами приемочной комиссии и утверждения его заказчиком;

расторжения контракта, то есть со дня, определенного соглашением сторон о расторжении контракта, дня вступления в законную силу решения суда о расторжении контракта или дня вступления в силу решения поставщика, подрядчика, исполнителя либо заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Следовательно, отчет о результатах исполнения отдельного этапа по контракту должен публиковаться в единой информационной системе каждый раз, когда был подписан документ о приемке. Подписание документа о приемке является закрытием этапа даже в случаях, когда этапы прямо не выделены в тексте контракта.

Отметим, что к отчету всегда прилагаются не только документы о приемке, но и составленное внешним экспертом заключение о соответствии принятой продукции условиям контракта (это заключение не подлежит размещению в реестре контрактов).

Отчет об исполнении государственного (муниципального) контракта или о результатах отдельного этапа его исполнения заверяется электронной подписью.

Сдаем отчетность по госконтрактам учредителям

Дополнительной формой отчетности, не предусмотренной Законом № 44-ФЗ, но непосредственно связанной с контрактами, заключаемыми заказчиками, является форма № 1-контракт. Она утверждена приказом Росстата от 18 сентября 2013 г. № 374.

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 4 июня 2014 г. № 140-ФЗ, который внес изменения в Закон № 44-ФЗ, а также в связи с обращениями, поступающими от заказчиков по вопросу заполнения данной формы, Минэкономразвития России в письме от 25 августа 2014 г. № 20348-ЕЕ/Д28и приводит подробные разъяснения.

В частности, сказано, что форму № 1-контракт заполняют казенные учреждения, если они выступают заказчиками по Закону № 44-ФЗ. Также определен порядок заполнения формы.

Казенные учреждения не направляют форму № 1-контракт напрямую в органы статистики, они составляют ее для представления главным распорядителям. Тем не менее статистический орган может дополнительно установить сроки и адреса представления такой отчетности. Эти сроки указываются на титульном листе формы.

А.Н. Евсташенков,

заместитель руководителя Экспертно-консультационного центра Института госзакупок