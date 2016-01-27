Договор на вывоз мусора

Что относится к отходам

Казенные учреждения в процессе своей деятельности загрязняют окружающую среду. Дело в том, что абсолютно безотходных организаций и производств практически не существует.

Статьей 1 Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89 -ФЗ «Об отходах производства и потребления» (далее – Закон № 89-ФЗ) определено, что отходами признаются остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались в процессе производства или потребления, а также товары (продукция), утратившие свои потребительские свойства.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что в любом учреждении есть отходы. Например, использованные канцтовары, пищевые и медицинские отходы, материалы оргтехники и т. д.

Они подразделяются на классы опасности. А Федеральным законом от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» размещение отходов производства и потребления отнесено к одному из видов негативного воздействия на окружающую среду. В статье 16 этого закона указано, что за негативное воздействие на окружающую среду нужно вносить плату.

Кроме того, письмом № АА-06-01-36/15648 Росприроднадзор напомнил, что с 1 августа 2014 года размещение отходов разрешено исключительно на специальных объектах размещения отходов, включенных в соответствующий государственный реестр.

Данные объекты – это специально оборудованные сооружения, предназначенные для хранения и захоронения отходов в целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую среду. Это может быть полигон, шламохранилище, хвостохранилище, отвал горных пород и т. д.

Госреестр включает объекты, эксплуатацию которых ведут организации, имеющие лицензию на деятельность по обезвреживанию и размещению отходов I–IV классов опасности, в части захоронения отходов. А Росприроднадзор обеспечивает ведение и ежемесячное обновление реестра отходов.

Поэтому бухгалтер организации должен точно знать, какой именно мусор образуется в ходе ее деятельности, чтобы верно исчислить и внести в бюджет плату за его размещение. Также важно понимать, что в определенных случаях экологических платежей можно и вовсе избежать.

Когда учреждение не платит

Обязанность по внесению платы за негативное воздействие на окружающую среду появляется у казенного учреждения не после факта причинения конкретного вреда природе, а в результате ведения деятельности, в ходе которой оказывается негативное воздействие на окружающую среду. Таким образом, эта обязанность возникает с момента образования юридического лица. Однако если казенное учреждение заключит соответствующий договор на вывоз мусора и отходов, то оно может не уплачивать экологические платежи.

Здание арендовано

В письме Ростехнадзора от 12 февраля 2007 г. № 04-09/169 говорится, что, согласно пункту 2 статьи 4 Закона № 89-ФЗ, право собственности на отходы может быть приобретено другим лицом на основании договора купли-продажи, мены, дарения или иной сделки об отчуждении отходов. Так, если организация арендует помещение и оставляет отходы в мусорном контейнере арендодателя, то они становятся собственностью последнего. При этом арендатор вправе самостоятельно исполнять обязанности плательщика и соответственно самостоятельно производить расчет платы, прописав такие отношения в договоре аренды либо обратив данные отходы в собственность. Тогда казенному учреждению не потребуется перечислять экологическую плату и представлять отчетность.

Договор на вывоз мусора

Если помещения находятся в оперативном управлении учреждения, то оно может заключить договор непосредственно на вывоз мусора. В таком случае обязанность осуществлять экологические платежи зависит от условий такого договора. Например, если в нем оговорен переход права собственности на отходы, то учреждение освобождается от необходимости вносить плату за негативное воздействие на окружающую среду.

Исполнение договора должно подтверждаться актами приемки-передачи, товарно-транспортными накладными, содержащими физические показатели отходов (объем, вес, вид).

Расчет платежа и отчетность

Порядок определения платы за размещение отходов утвержден постановлением Правительства РФ от 28 августа 1992 г. № 632. Если казенное учреждение все же является плательщиком экологических платежей, то при их исчислении нужно учитывать базовые нормы, установленные в пределах допустимых нормативов и действующих лимитов.

Для расчета применяются поправочные коэффициенты, учитывающие экологические факторы, утвержденные постановлением Правительства РФ от 12 июня 2003 г. № 344.

Учтите, что, перед тем как рассчитать плату за негативное воздействие на окружающую среду, бухгалтеру казенного учреждения необходимо определить, к какому классу опасности относятся отходы (I–V) в соответствии с критериями, утвержденными приказом МПР России от 15 июня 2001 г. № 511.

Например, к I классу (очень высокая степень опасности) относятся ртуть, стрихнин, озон, диоксины. Ко II классу – серная и соляная кислоты, мышьяк, хлор, фенол. К III классу (средняя степень опасности) причислены бензин и азотная кислота. Несортированный мусор, аммиак и метан относятся к IV классу (малоопасные). А неопасные отходы (картон и бумага) – к V классу. Нормативы за размещение одной тонны отходов в 2014 году составляют: I класса – 1739,20 руб.; II класса – 745,40 руб.; III класса – 497 руб.; IV класса – 248,40 руб.; V класса – от 40 коп. до 15 руб.

Следует обратить внимание, что учет ведется не только по опасным классам отходов, но даже если в учреждении образуется один лишь канцелярский мусор. Казенные учреждения на основании данных о составе и свойствах отходов, образующихся в процессе хозяйственной жизни, составляют паспорт отходов (для I–IV классов опасности).

В паспорте отходов указывается вид и код отходов, определяемый в соответствии с приказом Росприроднадзора от 18 июля 2014 г. № 445 «Об утверждении федерального классификационного каталога отходов».

Ответственность за нарушения

За несоблюдение установленных правил в области охраны окружающей среды предусмотрена административная ответственность. В соответствии со статьей 8.41 Кодекса РФ об административных правонарушениях за неуплату экологических сборов учреждение могут оштрафовать на сумму от 50 тыс. до 100 тыс. руб., должностное лицо – от 3 тыс. до 6 тыс. руб.

Если на казенное учреждение оформлен транспорт, ему придется заплатить и за вред, нанесенный окружающей среде автомобильными выхлопами.

За нарушение же экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления, а также в случае выявления факта размещения отходов на полигоне, который не включен в госреестр объектов размещения отходов, казенному учреждению грозит штраф в размере от 100 тыс. до 250 тыс. руб. или приостановление деятельность на срок до 90 суток, а должностное лицо оштрафуют на 10–13 тыс. руб. (ст. 8.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях).