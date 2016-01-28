Направление на обучающий семинар

Кто определяет необходимость обучения

Согласно части 1 статьи 196 Трудового кодекса РФ, казенное учреждение как работодатель вправе самостоятельно решать, кого из сотрудников нужно направить на профессиональное обучение или на получение дополнительного образования. А в ряде случаев, предусмотренных законодательством, оно не только вправе, но и обязано проводить такое обучение. Правда, если это является условием выполнения работниками определенных видов деятельности (ч. 4 ст. 196 Трудового кодекса РФ).

Обучение в форме семинара

Руководство с учетом мнения представительного органа работников (в порядке, установленном ст. 372 Трудового кодекса РФ) определяет:

формы подготовки и дополнительного профессионального образования работников;

перечень необходимых профессий и специальностей.

Получается, что такое обучение может быть как долгосрочным, так и краткосрочным.

Участие сотрудника в семинаре относится к краткосрочному тематическому обучению.

Гарантии работнику при обучении

Участвуя в обучающем семинаре по направлению работодателя с отрывом от работы, сотрудник повышает свою квалификацию путем получения новых знаний или закрепления уже имеющихся.

Следовательно, при такой форме обучения он вправе рассчитывать на гарантии и компенсации, предусмотренные статьей 187 Трудового кодекса РФ. На это указал и Роструд в письме от 12 мая 2011 г. № 1277-6-1.

То есть сотрудникам, направляемым на профессиональное обучение, гарантируется сохранение:

места работы (должности);

средней заработной платы по основному месту работы.

Такая сохраняемая зарплата не является компенсационной выплатой, связанной с возмещением расходов на повышение квалификации. Следовательно, она подлежит обложению страховыми взносами (письмо Минздравсоцразвития России от 7 мая 2010 г. № 10-4/325233-19).

Кроме того, время нахождения работника на обучающих семинарах включается в специальный стаж, дающий право на досрочное назначение трудовой пенсии (определение Верховного суда РФ от 9 декабря 2011 г. № 67-В11-8, постановление ФАС Волго-Вятского округа от 31 мая 2011 г. № А31-7590/2010).

При направлении недавно принятого сотрудника в командировку на обучение в период его испытательного срока, установленного в трудовом договоре, время обучения будет включаться в срок прохождения им испытания. Такой вывод следует из письма Роструда от 25 апреля 2011 г. № 1081-6-1.

Однако сотрудник может быть направлен на семинар с отрывом от работы и в другую местность. В этом случае работодатель должен оплатить ему командировочные расходы в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные поездки.

Оформляем документы

Направление на обучающий семинар оформляется документами. Работодателю необходимо:

заключить договор с организацией, проводящей семинар;

издать приказ (распоряжение) о направлении сотрудника на семинар для повышения квалификации.

Если же семинар будет выездным, то последний документ заменит приказ о направлении работника в командировку. А уже в служебном задании надо будет указать цель такой поездки (например, для участия в семинаре).

Если цель командировки – семинар, то в командировочных расходах можно учесть стоимость проезда к месту обучения и обратно, стоимость проживания и суточные. Стоимость участия в семинаре включают в затраты, связанные с повышением квалификации (подп. 23 п. 1, п. 3 ст. 264 Налогового кодекса РФ, письмо Минфина России от 28 февраля 2007 г. № 03-03-06/1/137).

Согласно части 4 статьи 91 Трудового кодекса РФ, работодатель обязан вести табель учета рабочего времени, фактически отработанного каждым сотрудником. Значит, дни отсутствия на рабочем месте в связи с направлением на обучающий семинар нужно обозначить следующими кодами:

ПК (буквенным) или 07 (цифровым) – при повышении квалификации с отрывом от работы;

ПМ (буквенным) или 08 (цифровым) – при повышении квалификации с отрывом от работы в другой местности.

При этом если обучение на семинаре будет оформлено в виде служебной командировки сотрудника, то возможно проставление иного кода: К (буквенного) или 06 (цифрового).

Если день проведения семинара – выходной

Согласно статье 106 Трудового кодекса РФ, время отдыха – время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению. К нему относятся и выходные дни (ст. 107 Трудового кодекса РФ).

Получается, что работодатель не может заставить сотрудника проходить обучение в его выходной, то есть в свободное от работы время. Поэтому такие вопросы правильнее всего решать по согласованию с самим сотрудником. Причем желательно получить его письменное согласие. После чего уже работодатель может издать приказ о направлении на обучение в конкретные дни. В соответствии со статьей 91 Трудового кодекса РФ время обучения в выходной день не относится к рабочему времени. Значит, оплачивать такие дни в повышенном размере или, например, предоставлять дополнительный день отдыха работодатель не обязан. Однако в локальном нормативном акте учреждения можно прописать определенные гарантии при прохождении сотрудниками конкретного обучения.

Когда учитывать расходы

В соответствии с подпунктом 23 пункта 1 статьи 264 Налогового кодекса РФ работодатель может включить в расходы на обучение по основным и дополнительным профессиональным образовательным программам, профподготовку и переподготовку сотрудников стоимость участия в семинаре. Однако при этом должно быть соблюдено следующее.

Во-первых, посещать семинар может только работник, принятый в штат учреждения по трудовому договору.

А во-вторых, обучение должно проводить российское образовательное учреждение, получившее государственную аккредитацию (соответствующую лицензию), или иностранное, имеющее соответствующий статус (п. 3 ст. 264 Налогового кодекса РФ).

Удерживать ли НДФЛ и взносы

Согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 211 Налогового кодекса РФ, к доходам, полученным работником в натуральной форме, относится оплата за него обучения (в интересах сотрудника). При этом суммы возмещения расходов на повышение профессионального уровня работников не подлежат обложению НДФЛ на основании пункта 3 статьи 217 Налогового кодекса РФ.

Оплата расходов на обучение работника в форме семинара не облагается и страховыми взносами (п. 12 ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ, подп. 13 п. 1 ст. 20.2 Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ).

М.А. Щербакова,

юрист, налоговый консультант