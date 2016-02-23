1834723 февраля 2016

Производственный календарь на 2016 год (обновлено на 23 февраля 2016 года)

Производственный календарь на 2016 год

Производственный календарь 2016 утвержденный Правительством РФ: все нормы рабочего времени в 2016 году, норма рабочих дней и рабочих часов для каждого месяца, квартала, первого и второго полугодия, а также 2016 года в целом. Подробный комментарий по применению календаря на 2016 год >>>

Производственный календарь на 2016 год, скачать >>>

ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ
Понедельник 4 11 18 25 1 8 15 22 29 7 14 21 28
Вторник 5 12 19 26 2 9 16 23 1 8 15 22 29
Среда 6 13 20 27 3 10 17 24 2 9 16 23 30
Четверг 7 14 21 28 4 11 18 25 3 10 17 24 31
Пятница 1 8 15 22 29 5 12 19 26 4 11 18 25
Суббота 2 9 16 23 30 6 13 20* 27 5 12 19 26
Воскресенье 3 10 17 24 31 7 14 21 28 6 13 20 27
АПРЕЛЬ МАЙ ИЮНЬ
Понедельник 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27
Вторник 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28
Среда 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29
Четверг 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30
Пятница 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24
Суббота 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25
Воскресенье 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26
ИЮЛЬ АВГУСТ СЕНТЯБРЬ
Понедельник 4 11 18 25 1 8 15 22 29 5 12 19 26
Вторник 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 13 20 27
Среда 6 13 20 27 3 10 17 24 31 7 14 21 28
Четверг 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29
Пятница 1 8 15 22 29 5 12 19 26 2 9 16 23 30
Суббота 2 9 16 23 30 6 13 20 27 3 10 17 24
Воскресенье 3 10 17 24 31 7 14 21 28 4 11 18 25
ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕКАБРЬ
Понедельник 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26
Вторник 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27
Среда 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28
Четверг 6 13 20 27 3* 10 17 24 1 8 15 22 29
Пятница 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 22 30
Суббота 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 23 31
Воскресенье 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 24

* Предпраздничные дни, в которые продолжительность работы сокращается на один час.

Норма рабочего времени (рабочих часов) на 2016 год

Количество дней

Показатель  /  период

Январь

Февраль

Март

1 квартал 2016

Календарные дни

31

29

31

91

Рабочие дни

15

20

21

56

Выходные и праздничные дни

16

9

10

35

Количество часов

При 40 – часовой рабочей неделе

120

159

168

447

При 36 – часовой рабочей неделе

108

143

151,2

402,2

При 24 – часовой рабочей неделе

72

95

100,8

267,8

Количество дней

Показатель/период

Апрель

Май

Июнь

2 квартал 2016

1 полугодие 2016

Календарные дни

30

31

30

91

182

Рабочие дни

21

19

21

61

117

Выходные и праздничные дни

9

12

9

30

65

Количество часов

При 40 – часовой рабочей неделе

168

152

168

488

935

При 36 – часовой рабочей неделе

151,2

136,8

151,2

439,2

841,4

При 24 – часовой рабочей неделе

100,8

91,2

100,8

292,8

560,6

Количество дней

Показатель  /период

Июль

Август

Сентябрь

3 квартал 2016

9 месяцев 2016

Календарные дни

31

31

30

92

274

Рабочие дни

21

23

22

66

183

Выходные и праздничные дни

10

8

8

26

91

Количество часов

При 40 – часовой рабочей неделе

168

184

176

528

1463

При 36 – часовой рабочей неделе

151,2

165,6

158,4

475,2

1316,6

При 24 – часовой рабочей неделе

100,8

110,4

105,6

316,8

877,4

Количество дней

Показатель / период

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

4 квартал 2016

2 полугодие 2016

2016 год

Календарные дни

31

30

31

92

184

366

Рабочие дни

21

21

22

64

130

247

Выходные и праздничные дни

10

9

9

28

54

119

Количество часов

При 40 – часовой рабочей неделе

168

167

176

511

1039

1974

При 36 – часовой рабочей неделе

151,2

150,2

158,4

459,8

935

1776,4

При 24 – часовой рабочей неделе

100,8

99,8

105,6

306,2

623

1183,6

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