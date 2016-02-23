Производственный календарь на 2016 год (обновлено на 23 февраля 2016 года)
Производственный календарь на 2016 год
Производственный календарь на 2016 год, скачать >>>
|ЯНВАРЬ
|ФЕВРАЛЬ
|МАРТ
|Понедельник
|4
|11
|18
|25
|1
|8
|15
|22
|29
|7
|14
|21
|28
|Вторник
|5
|12
|19
|26
|2
|9
|16
|23
|1
|8
|15
|22
|29
|Среда
|6
|13
|20
|27
|3
|10
|17
|24
|2
|9
|16
|23
|30
|Четверг
|7
|14
|21
|28
|4
|11
|18
|25
|3
|10
|17
|24
|31
|Пятница
|1
|8
|15
|22
|29
|5
|12
|19
|26
|4
|11
|18
|25
|Суббота
|2
|9
|16
|23
|30
|6
|13
|20*
|27
|5
|12
|19
|26
|Воскресенье
|3
|10
|17
|24
|31
|7
|14
|21
|28
|6
|13
|20
|27
|АПРЕЛЬ
|МАЙ
|ИЮНЬ
|Понедельник
|4
|11
|18
|25
|2
|9
|16
|23
|30
|6
|13
|20
|27
|Вторник
|5
|12
|19
|26
|3
|10
|17
|24
|31
|7
|14
|21
|28
|Среда
|6
|13
|20
|27
|4
|11
|18
|25
|1
|8
|15
|22
|29
|Четверг
|7
|14
|21
|28
|5
|12
|19
|26
|2
|9
|16
|23
|30
|Пятница
|1
|8
|15
|22
|29
|6
|13
|20
|27
|3
|10
|17
|24
|Суббота
|2
|9
|16
|23
|30
|7
|14
|21
|28
|4
|11
|18
|25
|Воскресенье
|3
|10
|17
|24
|1
|8
|15
|22
|29
|5
|12
|19
|26
|ИЮЛЬ
|АВГУСТ
|СЕНТЯБРЬ
|Понедельник
|4
|11
|18
|25
|1
|8
|15
|22
|29
|5
|12
|19
|26
|Вторник
|5
|12
|19
|26
|2
|9
|16
|23
|30
|6
|13
|20
|27
|Среда
|6
|13
|20
|27
|3
|10
|17
|24
|31
|7
|14
|21
|28
|Четверг
|7
|14
|21
|28
|4
|11
|18
|25
|1
|8
|15
|22
|29
|Пятница
|1
|8
|15
|22
|29
|5
|12
|19
|26
|2
|9
|16
|23
|30
|Суббота
|2
|9
|16
|23
|30
|6
|13
|20
|27
|3
|10
|17
|24
|Воскресенье
|3
|10
|17
|24
|31
|7
|14
|21
|28
|4
|11
|18
|25
|ОКТЯБРЬ
|НОЯБРЬ
|ДЕКАБРЬ
|Понедельник
|3
|10
|17
|24
|31
|7
|14
|21
|28
|5
|12
|19
|26
|Вторник
|4
|11
|18
|25
|1
|8
|15
|22
|29
|6
|13
|20
|27
|Среда
|5
|12
|19
|26
|2
|9
|16
|23
|30
|7
|14
|21
|28
|Четверг
|6
|13
|20
|27
|3*
|10
|17
|24
|1
|8
|15
|22
|29
|Пятница
|7
|14
|21
|28
|4
|11
|18
|25
|2
|9
|16
|22
|30
|Суббота
|1
|8
|15
|22
|29
|5
|12
|19
|26
|3
|10
|17
|23
|31
|Воскресенье
|2
|9
|16
|23
|30
|6
|13
|20
|27
|4
|11
|18
|24
* Предпраздничные дни, в которые продолжительность работы сокращается на один час.
Норма рабочего времени (рабочих часов) на 2016 год
|
Количество дней
|
Показатель / период
|
Январь
|
Февраль
|
Март
|
1 квартал 2016
|
Календарные дни
|
31
|
29
|
31
|
91
|
Рабочие дни
|
15
|
20
|
21
|
56
|
Выходные и праздничные дни
|
16
|
9
|
10
|
35
|
Количество часов
|
При 40 – часовой рабочей неделе
|
120
|
159
|
168
|
447
|
При 36 – часовой рабочей неделе
|
108
|
143
|
151,2
|
402,2
|
При 24 – часовой рабочей неделе
|
72
|
95
|
100,8
|
267,8
|
Количество дней
|
Показатель/период
|
Апрель
|
Май
|
Июнь
|
2 квартал 2016
|
1 полугодие 2016
|
Календарные дни
|
30
|
31
|
30
|
91
|
182
|
Рабочие дни
|
21
|
19
|
21
|
61
|
117
|
Выходные и праздничные дни
|
9
|
12
|
9
|
30
|
65
|
Количество часов
|
При 40 – часовой рабочей неделе
|
168
|
152
|
168
|
488
|
935
|
При 36 – часовой рабочей неделе
|
151,2
|
136,8
|
151,2
|
439,2
|
841,4
|
При 24 – часовой рабочей неделе
|
100,8
|
91,2
|
100,8
|
292,8
|
560,6
|
Количество дней
|
Показатель /период
|
Июль
|
Август
|
Сентябрь
|
3 квартал 2016
|
9 месяцев 2016
|
Календарные дни
|
31
|
31
|
30
|
92
|
274
|
Рабочие дни
|
21
|
23
|
22
|
66
|
183
|
Выходные и праздничные дни
|
10
|
8
|
8
|
26
|
91
|
Количество часов
|
При 40 – часовой рабочей неделе
|
168
|
184
|
176
|
528
|
1463
|
При 36 – часовой рабочей неделе
|
151,2
|
165,6
|
158,4
|
475,2
|
1316,6
|
При 24 – часовой рабочей неделе
|
100,8
|
110,4
|
105,6
|
316,8
|
877,4
|
Количество дней
|
Показатель / период
|
Октябрь
|
Ноябрь
|
Декабрь
|
4 квартал 2016
|
2 полугодие 2016
|
2016 год
|
Календарные дни
|
31
|
30
|
31
|
92
|
184
|
366
|
Рабочие дни
|
21
|
21
|
22
|
64
|
130
|
247
|
Выходные и праздничные дни
|
10
|
9
|
9
|
28
|
54
|
119
|
Количество часов
|
При 40 – часовой рабочей неделе
|
168
|
167
|
176
|
511
|
1039
|
1974
|
При 36 – часовой рабочей неделе
|
151,2
|
150,2
|
158,4
|
459,8
|
935
|
1776,4
|
При 24 – часовой рабочей неделе
|
100,8
|
99,8
|
105,6
|
306,2
|
623
|
1183,6
Темы: