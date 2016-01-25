Какие поступления не учитывают в доходах

При упрощенке в целях налогообложения учитывают доходы от реализации (их определяют по правилам ст. 249 НК РФ) и внереализационные (такие поступления определяют в соответствии со статьей 250 НК РФ). При этом не учитываются поступления, которые перечислены в статьи 251 НК РФ. Так пописано в статье 346.15 НК РФ.

Залог или задаток, который поставщик получил от покупателя, назван в подпункте 2 пункта 1 статьи 251 НК РФ. Так что его не учитывают в целях налогообложения. Про обеспечительный платеж здесь не сказано.

Как быть с обеспечительным платежом

По сути, обеспечительный платеж при УСН схож с залогом или задатком. Это денежная сумма, которая остается у поставщика, пока партнер не исполнит обязательств по сделке (п. 1 ст. 329 ГК РФ). Если контрагент выполнит договор, обеспечительный платеж ему вернут. Так прописано в пункте 1 статьи 381.1 ГК РФ. Поэтому финансисты решили, что обеспечительный платеж поставщик не включает в доходы. А когда вернет его – не списывает в расходы.

Чуть ранее Минфин сделал аналогичные выводы в отношении общего режима. Чиновники указали, что обеспечительный платеж компания не включает в доходы при расчете налог ан прибыль – письмо от 03.11.15 № 03-03-06/2/63360.