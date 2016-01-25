Когда взносы можно не начислять

Единовременная матпомощь, которую выплачивают работнику при рождении ребенка, не облагается страховыми взносами на основании подпункта «в» пункта 3 части 1 статьи 9 Федерального закона от 24.07.09 № 212-ФЗ. При этом должно выполняться два условия:

матпомощь оказали в первый год после рождения малыша;

сумма выплаты не превысила 50 000 руб. на одного ребенка.

Следует ли платить взносы с матпомощи на ребенка, если ее оказали двум родителям

Минтруд указал, что матпомощь не облагается взносами, даже если ее выплатили обоим родителям. Так что если каждый родитель получил матпомощь в своей компании, и первый и второй щедрый работодатель смогут не платить страховые взносы с выплат.

Ранее Минтруд России также указывал: даже если оба родителя трудятся в одной организации, матпомощь в размере 50 тыс. руб. не облагается взносами у каждого работника — письмо от 20.11.13 № 17-3/1926.

Эльдар Зиатдинов,

директор департамента «Налоговое право» юридической фирмы «GRATA»