Форма ежемесячной отчетности в ПФР СЗВ-М (бланк)

Скачайте СЗВ-М бланк. Форма ежемесячной отчетности в ПФР подается не позднее 10-го числа следующего месяца. С 2017 года сроки перенесут на 5 дней.

СЗВ-М бланк 2016

Компании и предприниматели сдают ежемесячную отчетность в ПФР в 2016 году (п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29.12.15 № 385-ФЗ).

В 2016 году срок отчетности — не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем. Если крайний срок выпадет на выходные или нерабочие праздники, представить отчет можно в ближайший рабочий день. В 2017 году сроки отчета перенесут.

Если компания не представит ежемесячную отчетность в установленный срок или подаст неполные или недостоверные сведения, ей грозит штраф 500 рублей за каждого работника.

Скачать бланк СЗВ-М

Что отражать в ежемесячной отчетности в ПФР

Новая форма не требует сложных расчетов. В ней достаточно указать ФИО, ИНН и СНИЛС штатных сотрудников и граждан, работающих по гражданско-правовому договору, если выплаченные в их адрес вознаграждения облагаются пенсионными взносами. Из нового отчета в ПФР узнают, кто из пенсионеров работает (их пенсии будут меньше). Хотя даже в этих реквизитах возможны ошибки, из-за которых отчет не примут.

Регистрационный номер страхователя. Укажите 12 цифр регистрационного номера в ПФР. Из-за ошибки отчет не примут.

ИНН компании или ИП. Впишите ИНН. Если допустить ошибку, отчет не примут.

Код месяца. Ставьте тот код месяца, за который отчитываетесь. Например, в октябре вы подаете отчет за сентябрь – 09. Если поставить код месяца, в котором подаете отчет - 10, то получится, что вы не отчитались за сентябрь и вас оштрафуют.

Тип отчета. Здесь отражают «исхд» (исходная), «доп» (дополняющая), «отмн» (отменяющая). Если подать за отчетный период два СЗВ-М с пометкой «исхд», отчет не примут.

ФИО работника. Вписывают фамилию, имя работника и отчество, если есть. Перепишите данные из страхового свидетельства каждого работника. Если допустить ошибку, придется подавать дополняющую форму. ФИО указывают полностью. Между словами ставят один пробел. Если допустить ошибку (например, поставить несколько пробелов), отчет не примут.

Номер страхового свидетельства. Две последние цифры свидетельства указывают через пробел. Если допустить ошибку, придется подавать дополняющую форму.

ИНН сотрудников. Без этого реквизита отчет примут.

Форма ежемесячной отчетности в ПФР СЗВ-М (бланк)

Форму ежемесячной отчетности Правление ПФР утвердило постановлением от 1 февраля 2016 г. № 83п. Мы также подготовили образец заполнения бланка СЗВ-М. Образец СЗВ-М за октябрь:

Если численность компании или ИП не менее 25 человек, СЗВ-М подают в электронном виде. ПФР утвердил новый формат (распоряжение от 31 августа 2016 г. № 432р). Он обязателен с отчетности за октябрь.

На единственного директора-учредителя, если с ним не заключали трудовой договор, СЗВ-М не подают.

Посмотрите календарь бухгалтера на октябрь 2016 года.