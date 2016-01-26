Почему изменится заполнение платежных поручений на уплату налогов и взносов

С 28 марта 2016 года заполнять платежные поручения на уплату налогов и взносов придется иначе. А все потому, что приказ Минфина России от 12 ноября 2013 г. № 107н, регламентирующий оформление таких платежек, будет действовать в новой редакции (приказ Минфина России от 23 сентября 2015 г. № 148н). Изменения коснутся ИНН, КПП, ОКТМО, КБК и УИН.

Как проверить заполнение платежных поручений на уплату налогов и взносов

Какие реквизиты в платежках по налогам и взносам изменятся, можно проверить по таблице.

Заполнение платежных поручений на уплату налогов и взносов