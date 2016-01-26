Заполнение платежных поручений на уплату налогов и взносов: изменения
Почему изменится заполнение платежных поручений на уплату налогов и взносов
С 28 марта 2016 года заполнять платежные поручения на уплату налогов и взносов придется иначе. А все потому, что приказ Минфина России от 12 ноября 2013 г. № 107н, регламентирующий оформление таких платежек, будет действовать в новой редакции (приказ Минфина России от 23 сентября 2015 г. № 148н). Изменения коснутся ИНН, КПП, ОКТМО, КБК и УИН.
Как проверить заполнение платежных поручений на уплату налогов и взносов
Какие реквизиты в платежках по налогам и взносам изменятся, можно проверить по таблице.
Заполнение платежных поручений на уплату налогов и взносов
|
№ поля
|
Название поля
|
Суть изменений
|
Сейчас
|
С 28 марта 2016 года
|
60
|
ИНН
|
Уточнили, как заполнять поле ИНН, и когда это поле можно оставить пустым
|
Физлица не указывают ИНН, только если они заполнили поле 108
|
Физлица не указывают ИНН, если они заполнили поле 108 (СНИЛС) или поле 22 (УИН). Во всех остальных случаях должен быть указан ИНН, состоящий из 12 цифр
|
22
|
Код
|
Уточнили, как отразить числовые значения кодов
|
В правилах не указано, сколько знаков должно быть в числовых полях
|
УИН – 20 или 25 цифр
|
102
|
КПП
|
КПП состоит из девяти цифр, первые две цифры не могут быть нулями
|
104
|
КБК
|
КБК состоит из 20 цифр
|
105
|
ОКТМО
|
ОКТМО включает 8 или 11 цифр
|
106
|
Основание платежа
|
Расширен перечень значений оснований платежа. Введены коды для уплаты таможенных пошлин через терминалы и банкоматы
|
Действуют следующие коды: ДЕ, ПО, КТ, ИД, ИП, ТУ, БД, ИН, КП, ОО (п. 7 Правил, утвержденных приказом Минфина России от 12 ноября 2013 г. № 107н)
|
К действующим кодам добавили коды для уплаты таможенных пошлин через терминалы и банкоматы:
|
108
|
Идентификатор
|
Дополнены коды документов, которые идентифицируют физлиц
|
Действует 24 кода для документов физлиц (п. 6 Правил, утвержденных приказом Минфина России от 12 ноября 2013 г. № 107н)
|
К действующим кодам добавили:
26 – разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия
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