972626 января 2016

Заполнение платежных поручений на уплату налогов и взносов: изменения

Почему изменится заполнение платежных поручений на уплату налогов и взносов

С 28 марта 2016 года заполнять платежные поручения на уплату налогов и взносов придется иначе. А все потому, что приказ Минфина России от 12 ноября 2013 г. № 107н, регламентирующий оформление таких платежек, будет действовать в новой редакции (приказ Минфина России от 23 сентября 2015 г. № 148н). Изменения коснутся ИНН, КПП, ОКТМО, КБК и УИН.

Как проверить заполнение платежных поручений на уплату налогов и взносов

Какие реквизиты в платежках по налогам и взносам изменятся, можно проверить по таблице.

Заполнение платежных поручений на уплату налогов и взносов

№ поля

Название поля

Суть изменений

Сейчас

С 28 марта 2016 года

60

ИНН

Уточнили, как заполнять поле ИНН, и когда это поле можно оставить пустым

Физлица не указывают ИНН, только если они заполнили поле 108

Физлица не указывают ИНН, если они заполнили поле 108 (СНИЛС) или поле 22 (УИН). Во всех остальных случаях должен быть указан ИНН, состоящий из 12 цифр

22

Код

Уточнили, как отразить числовые значения кодов

В правилах не указано, сколько знаков должно быть в числовых полях

УИН – 20 или 25 цифр

102

КПП

КПП состоит из девяти цифр, первые две цифры не могут быть нулями

104

КБК

КБК состоит из 20 цифр

105

ОКТМО

ОКТМО включает 8 или 11 цифр

106

Основание платежа

Расширен перечень значений оснований платежа. Введены коды для уплаты таможенных пошлин через терминалы и банкоматы

Действуют следующие коды: ДЕ, ПО, КТ, ИД, ИП, ТУ, БД, ИН, КП, ОО (п. 7 Правил, утвержденных приказом Минфина России от 12 ноября 2013 г. № 107н)

К действующим кодам добавили коды для уплаты таможенных пошлин через терминалы и банкоматы:
ДК – таможенная декларация;
ПК – таможенный приходный ордер на уплату таможенной пошлины;
КК – корректировка декларации;
ТК – требование об уплате таможенных пошлин

108

Идентификатор

Дополнены коды документов, которые идентифицируют физлиц

Действует 24 кода для документов физлиц (п. 6 Правил, утвержденных приказом Минфина России от 12 ноября 2013 г. № 107н)

К действующим кодам добавили:
25 – охотничий билет;

26 – разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия

Профессиональная справочная система для бухгалтеров, в которой вы найдете ответ на любой, даже самый сложный вопрос.
Попробуйте бесплатный доступ на 3 дня на 1gl.ru!

Темы: 

Комментарии (0)




Для того, чтобы оставить свой комментарий необходимо зайти под своим паролем или зарегистрироваться

Статьи по теме в электронном журнале
Будьте в курсе!
Бухгалтерских новостей слишком много, а времени на их поиск слишком мало. Рекомендуем подписаться на новостную рассылку журнала «Главбух», чтобы следить за всеми изменениями в работе бухгалтеров.

Найти
Темы поиск по сайту...
Вход и регистрация
Меню Темы