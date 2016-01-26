Компании и предприниматели, торгующие алкоголем, спиртосодержащей продукцией и пивом в розницу, должны вести журнал учета алкогольной продукции в рознице - 2016. Форма, заполнение этого журнала приведены в приказе Росалкогольрегулирования от 19 июня 2015 г. № 164.

На основании журнала составляют и сдают отчетность в Росалкогольрегулирование.

Журнал учета алкогольной продукции в Росалкогольрегулировании не заверяют. Его хранят в каждой точке продаж алкоголя и пива и предоставляют по требованию проверяющих.

Тех, кто не будет вести журнал, могут оштрафовать (ст. 14.19 КоАП РФ, письмо РАР от 1 сентября 2014 г. № 17141/03). Штраф на компанию и директора — до 200 000 руб. и до 15 000 руб. соответственно.

Кто ведет журнал учета алкогольной продукции

Журнал учета продажи алкоголя разработан для контроля за легальностью продукции.

Его должны заполнять:

организации, которые продают в розницу алкогольную или спиртосодержащую продукцию;

ИП, продающие в розницу пиво и напитки, изготовленные на основе пива, сидра, пуаре, медовухи или спиртосодержащей продукции.

Это обязанность распространяется на любые места продажи алкоголя, в том числе кафе, бары, рестораны.

Заполнять журнал нужно там, где им торгуют. Поэтому если магазинов, кафе, ресторанов несколько, журнал оформляют в каждом из них.

Каким образом журнал учета алкогольной продукции заполняется

Не позднее следующего дня после розничной продажи либо вскрытия тары сведения о проданном алкоголе нужно вносить в журнал учета алкогольной продукции в рознице - 2016. Форма, заполнение зависит от того, в каком виде компания будет вести журнал — на бумаге или электроно с помощью специальной системы учета ЕГАИС.

Каким образом нужно оформлять журнал, установлено в Порядке заполнения, утвержденного приказом РАР от 19 июня 2015 г. № 164.

В графу 1 нужно вписать номер записи по порядку.

В графу 2 — дату розничной продажи каждой единицы алкогольной продукции либо каждой единицы потребительской тары (упаковки) алкоголя.

Графу 3 журнала заполняют только те компании и ИП, кто подключился к системе ЕГАИС. Штриховой код считывается специальным сканером с акцизной марки и указывается в журнале в виде символов. В бумажном журнале эту графу можно оставить пустой, как и в тех случаях, когда реализуют пиво и продукцию на его основе.

Когда журнал ведется в электронном виде для продукции, маркируемой федеральными специальными и акцизными марками, графы 4, 5, 6 и 7 не заполняются.

В графу 4 бумажного журнала надо вписывать наименование алкогольной или спиртосодержащей продукции (из сопроводительных документов).

В графе 5 нужно указать код вида продукции в соответствии с Классификатором видов продукции, утвержденным приказом РАР от 23 августа 2012 г. № 231.

В графу 6 вписывается емкость потребительской тары (транспортной тары) проданной алкогольной или спиртосодержащей продукции.

В графу 7 — количество потребительской тары (транспортной тары) реализованного алкоголя.

Журнал учета проданного алкоголя нужно вести в литрах или количестве (штуках) тары.

Заполняя журнал учтите также следующие особенности.

Форма журнала содержит в себе только расходную часть. Поэтому если бутылка алкоголя переезжает из одного магазина в другой, то ее перемещение отображать в журнале не нужно. В него следует вносить только записи о продажах.

В журнале надо отражать, например, тот алкоголь, который расходуется в точке общепита на приготовление пищи. В частности, бутылку вина, используемую для приготовления блюд, следует вписывать в журнал учета после того, как ее вскрыли.