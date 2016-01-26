В январе Правительство России активно обсуждает антикризисные меры. Одна из них — вернуть отмененный с 2010 года единый социальный налог (ЕСН). С 2017 года эта реформа передала бы под контроль ФНС значительные денежные средства.

Каким может быть ЕСН с 2017 года

ЕСН в России платили до 2010 году по правилам главы 24 Налогового кодекса РФ. Затем налог заменили страховыми взносами в ПФР, ФСС и ФОМС.

Если инициатива станет законом, отмененные нормы налогового законодательство могут вернуть в прежнем виде. При этом ставку ЕСН планируют сохранить на уровне 30 процентов (общий тариф по страховым взносам в 2015 году).

Подробный порядок расчета и уплаты единого социального налога и сложные случаи расчета есть на нашем сайте.

Почему поправку о ЕСН с 2017 года могут не принять

Вопрос о возврате ЕСН с 2017 года нельзя назвать решенным. К тому же среди депутатов Госдумы у такой реформы уже есть противники. Аргументы следующие.

Во-первых, после возврата к ЕСН гражданин уже не сможет существенно повлять на свою пенсию, так как налог государство тратит на те цели, которые сочтет приоритетными. Во-вторых, механическое объединению трех бюджетов в один на положение экономики повлиять неспособно.