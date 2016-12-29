Полный список банков, лишенных лицензии в 2016 году
Правительство задумалось создать третий государственный банк в стране, после «Сбербанка» и ВТБ. Предположительно, его создадут на основе Агентства по страхованию вкладов и структур Внешэкономбанка.
Между тем, ЦБ РФ по-прежнему часто закрывает коммерческие банки. В прошлом году десятки банков остались без лицензии. А с начала 2016 года ЦБ РФ уже отозвал лицензии у 99 кредитных организаций. Список банков, лишенных лицензии в 2016 году, вы найдете ниже.
Чтобы вовремя обнаружить признаки возможного отзыва лицензии у обслуживающего банка, поступайте так. Следите за рейтингом банка. Их публикуют различные агенства, к примеру, RusRating, «Эксперт РА», AK&M. Нижкий рейтинг говорит о ненадежности организации. Очень важно - проверять отчетность банка. Сведения есть на сайте ЦБ в разделе «Информация по кредитным организациям». Убытки в отчетности, снижение активов - та информация, которая вас должна насторожить.
О надежности говорит широкая сеть банкоматов и наоборот, сокращение банкоматов и отделений - часто один из признаков отзыва лицензии. О том, что у банка появились проблемы говорит и внезапная смена собственника, неожиданные сообщения, что у банка нет возможности проводить платежи и выдавать деньги вкладчикам.
Список банков лишенных лицензии в 2016 году
|
№ п/п
|
Дата отзыва
|
Банк
|
№ лицензии
|
Город
|1
|29 декабря
|АКБ «БНКВ»
|2472
|Москва
|2
|29 декабря
|ООО КБ «НКБ»
|2942
|Москва
|3
|22 декабря
|КБ МКБ
|2543
|Москва
|4
|22 декабря
|ООО НКО «Столичная расчетная палата»
|3419-К
|Москва
|5
|19 декабря
|АО «ФОРУС Банк»
|3457
|Нижний Новгород
|6
|19 декабря
|ПАО «ИДЕЯ Банк»
|430
|Краснодар
|7
|19 декабря
|АКБ «МИРЪ»
|3089
|Москва
|8
|19 декабря
|АО «Вологдабанк»
|992
|Вологда
|9
|9 декабря
|ПАО АКБ «Русский Финансовый Альянс»
|2035
|Москва
|10
|9 декабря
|КБ «Международный Банк Развития»
|2704
|Москва
|11
|9 декабря
|ПАО «М2М Прайвет Банк»
|1414
|Москва
|12
|9 декабря
|КБ «ВЕГА-БАНК»
|3270
|Москва
|13
|18 ноября
|ООО ИКБ «ОЛМА-Банк»
|3250
|Москва
|14
|18 ноября
|ООО КБ «Метрополь»
|1639
|Москва
|15
|18 ноября
|ОАО АКБ «НЗБанк»
|2944
|Московская обл.
|16
|16 ноября
|АО КБ «Экспресс-кредит»
|210
|Москва
|17
|3 ноября
|ООО КБ «Камский горизонт»
|2554
|Набережные Челны
|18
|27 октября
|ООО «Энтузиастбанк»
|3048
|Москва
|19
|27 октября
|ООО «Вестинтербанк»
|3398
|Москва
|20
|27 октября
|ООО «Кубанский универсальный банк»
|2898
|Краснодар
|21
|25 октября
|ООО КБ «Финансовый капитал»
|3288
|Санкт-Петербург
|22
|10 октября
|ООО КБ «Развитие»
|2729
|Черкесск
|23
|5 октября
|ООО КБ «АйМаниБанк»
|1975
|Москва
|24
|26 сентября
|АО «Военно-Промышленный Банк»
|3065
|Москва
|25
|26 сентября
|ООО «Центркомбанк»
|2983
|Москва
|26
|19 сентября
|АКБ «ФИНПРОМБАНК»
|2157
|Москва
|27
|19 сентября
|АО КБ «РосинтерБанк»
|226
|Москва
|28
|19 сентября
|АО БАНК «РКБ»
|836
|Димитровград
|29
|13 сентября
|КБ «РОСПРОМБАНК»
|3204
|Москва
|30
|7 сентября
|АО «Азия Банк»
|3183
|Москва
|31
|7 сентября
|ПАО «Выборг-банк»
|720
|Ленинградская область, г. Выборг
|32
|7 сентября
|НКО «Транзит»
|2688-К
|Махачкала
|33
|2 сентября
|АО КБ «ТЕТРАПОЛИС»
|1586
|Санкт-Петербург
|34
|22 августа
|АО КБ «РУБанк»
|2813
|Москва
|35
|18 августа
|БайкалБанк (ПАО)
|2632
|г. Улан-Удэ
|36
|18 августа
|ООО КБ «ГРиС-Банк»
|1928
|г. Пятигорск
|37
|16 августа
|АКБ «Русский Трастовый Банк»
|1139
|Москва
|38
|12 августа
|АО РНКО «ПРИПОЛЯРКОМ»
|507-К
|Тюмень
|39
|12 августа
|АКБ «ГАЗСТРОЙБАНК»
|2919
|Москва
|40
|5 августа
|АО «Промэнергобанк»
|2728
|Вологда
|41
|5 августа
|АКБ «Констанс-Банк»
|2228
|Санкт-Петербург
|42
|28 июля
|АКБ «Терра»
|3476
|Москва
|
43
|28 июля
|КБ «КРЕДО ФИНАНС»
|793
|Махачкала
|44
|27 июля
|КБ «БФГ-Кредит»
|3068
|Москва
|45
|22 июля
|АКБ «Кредит-Москва»
|5
|Москва
|46
|21 июля
|АКБ «СТРАТЕГИЯ»
|2801
|Москва
|47
|21 июля
|АО Банк «АББ»
|2937
|Москва
|48
|19 июля
|АО «Арксбанк»
|1868
|Москва
|49
|14 июля
|ООО РИКБ «Ринвестбанк»
|3262
|Рязань
|50
|7 июля
|ПАО КБ «ЕвроситиБанк»
|1869
|Московская область, г. Мытищи
|51
|1 июля
|ООО ПЧРБ Банк
|3291
|Москва
|52
|29 июня
|КБ «Приско Капитал Банк»
|2537
|Москва
|53
|29 июня
|КБ «Интеркредит»
|3047
|Москва
|54
|21 июня
|АО «Рускобанк»
|138
|Всеволожск
|55
|17 июня
|АО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ»
|2620
|Москва
|56
|8 июня
|НКО «КредитАльянс»
|3472-К
|Вологда
|57
|8 июня
|КБ «Финансовый стандарт»
|1053
|Москва
|58
|30 мая
|ООО «Промрегионбанк»
|2123
|Москва
|59
|27 мая
|КБ «Банк Развития Технологий»
|3441
|Москва
|60
|27 мая
|ЗАО «ЕвроАксис Банк»
|3273
|Москва
|61
|12 мая
|КБ «ДС-Банк»
|3439
|Москва
|62
|12 мая
|АКБ «ВЕК»
|2299
|Москва
|63
|5 мая
|АКБ «Мострансбанк»
|2258
|Москва
|64
|5 мая
|КБ «Эл банк»
|1025
|Тольятти
|65
|27 апреля
|ОАО «Международный банк финансов и инвестиций»
|2073
|Москва
|66
|26 апреля
|ООО «Интерактивный банк»
|3378
|Москва
|67
|14 апреля
|АО АКБ «Стелла-Банк»
|2948
|Ростов-на-Дону
|68
|13 апреля
|АО ОКЕАН БАНК
|1697
|Москва
|69
|13 апреля
|КБ «Пульс Столицы»
|3002
|Москва
|70
|11 апреля
|«Кроссинвестбанк»
|2849
|Москва
|71
|8 апреля
|АО «ФИА-БАНК»
|2542
|Тольятти
|72
|8 апреля
|«Соверен-Банк» (АО)
|3206
|Москва
|73
|8 апреля
|ООО РНКО «Майма»
|1037-К
|Москва
|74
|28 марта
|АО «СМАРТБАНК»
|3408
|Москва
|75
|28 марта
|ОАО КБ «Мосводоканалбанк»
|2863
|Москва
|76
|24 марта
|КБ «МИКО-БАНК»
|3195
|Москва
|77
|24 марта
|ООО Банк «Богородский»
|1277
|Богородск
|78
|18 марта
|АО «СтарБанк»
|548
|Москва
|79
|17 марта
|АО "НАЦКОРПБАНК"
|3422
|Москва
|80
|17 марта
|ПАО "Банк Екатерининский"
|2167
|Москва
|81
|17 марта
|ПАО АКБ "1 Банк"
|2896
|Владикавказ
|82
|4 марта
|ООО КБ "Росавтобанк"
|2767
|Москва
|83
|3 марта
|ОАО «Акция»
|927
|Иваново
|84
|3 марта
|АО АКБ «Банкирский Дом»
|2928
|Санкт-Петербург
|85
|26 февраля
|ЗАО «Церих»
|3278
|Орел
|86
|26 февраля
|ООО КБ «МИЛБАНК»
|3256
|Москва
|87
|26 февраля
|ООО КБ «Расчетный Дом»
|3350
|Москва
|88
|15 февраля
|Унифим
|2654
|Москва
|89
|15 февраля
|Капиталбанк
|2547
|Ростов
|90
|8 февраля
|КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ»
|1657
|Москва
|91
|8 февраля
|КБ «Альта-Банк»
|2269
|Москва
|92
|5 февраля
|ООО «РЕГНУМ БАНК»
|3373
|Москва
|93
|5 февраля
|ЗАО «Миллениум Банк»
|3423
|Москва
|94
|
3 февраля
|
ЗАО «МАБ»
|
1987
|
Москва
|95
|29 января
|ООО КБ «Межтрастбанк»
|2493
|Москва
|96
|
21 января
|
АО АКБ «Турбобанк»
|
3203
|
Санкт-Петербург
|97
|
21 января
|
ООО «Внешпромбанк»
|
3261
|
Москва
|98
|
21 января
|
АО «Мираф-Банк»
|
2244
|
Омск
|99
|
15 января
|
ООО КБ «Эргобанк»
|
2856
|Москва
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