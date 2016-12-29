Правительство задумалось создать третий государственный банк в стране, после «Сбербанка» и ВТБ. Предположительно, его создадут на основе Агентства по страхованию вкладов и структур Внешэкономбанка.

Между тем, ЦБ РФ по-прежнему часто закрывает коммерческие банки. В прошлом году десятки банков остались без лицензии. А с начала 2016 года ЦБ РФ уже отозвал лицензии у 99 кредитных организаций. Список банков, лишенных лицензии в 2016 году, вы найдете ниже.

Чтобы вовремя обнаружить признаки возможного отзыва лицензии у обслуживающего банка, поступайте так. Следите за рейтингом банка. Их публикуют различные агенства, к примеру, RusRating, «Эксперт РА», AK&M. Нижкий рейтинг говорит о ненадежности организации. Очень важно - проверять отчетность банка. Сведения есть на сайте ЦБ в разделе «Информация по кредитным организациям». Убытки в отчетности, снижение активов - та информация, которая вас должна насторожить.

О надежности говорит широкая сеть банкоматов и наоборот, сокращение банкоматов и отделений - часто один из признаков отзыва лицензии. О том, что у банка появились проблемы говорит и внезапная смена собственника, неожиданные сообщения, что у банка нет возможности проводить платежи и выдавать деньги вкладчикам.

Список банков лишенных лицензии в 2016 году