2039929 декабря 2016

Полный список банков, лишенных лицензии в 2016 году

Правительство задумалось создать третий государственный банк в стране, после «Сбербанка» и ВТБ. Предположительно, его создадут на основе Агентства по страхованию вкладов и структур Внешэкономбанка.

Между тем, ЦБ РФ по-прежнему часто закрывает коммерческие банки. В прошлом году десятки банков остались без лицензии. А с начала 2016 года ЦБ РФ уже отозвал лицензии у 99 кредитных организаций. Список банков, лишенных лицензии в 2016 году, вы найдете ниже.

Чтобы вовремя обнаружить признаки возможного отзыва лицензии у обслуживающего банка, поступайте так. Следите за рейтингом банка. Их публикуют различные агенства, к примеру, RusRating, «Эксперт РА», AK&M. Нижкий рейтинг говорит о ненадежности организации. Очень важно - проверять отчетность банка. Сведения есть на сайте ЦБ в разделе «Информация по кредитным организациям». Убытки в отчетности, снижение активов - та информация, которая вас должна насторожить.

О надежности говорит широкая сеть банкоматов и наоборот, сокращение банкоматов и отделений - часто один из признаков отзыва лицензии. О том, что у банка появились проблемы говорит и внезапная смена собственника, неожиданные сообщения, что у банка нет возможности проводить платежи и выдавать деньги вкладчикам.

Список банков, которых Центробанк лишил лицензии в 2017 году

Список банков лишенных лицензии в 2016 году

№ п/п

Дата отзыва

Банк

№ лицензии

Город
1 29 декабря АКБ «БНКВ» 2472 Москва
2 29 декабря  ООО КБ «НКБ» 2942 Москва
3 22 декабря КБ МКБ 2543 Москва
4 22 декабря ООО НКО «Столичная расчетная палата» 3419-К Москва
5 19 декабря АО «ФОРУС Банк» 3457 Нижний Новгород
6 19 декабря ПАО «ИДЕЯ Банк» 430 Краснодар
7 19 декабря АКБ «МИРЪ» 3089 Москва
8 19 декабря АО «Вологдабанк» 992 Вологда
9 9 декабря ПАО АКБ «Русский Финансовый Альянс» 2035 Москва
10 9 декабря КБ «Международный Банк Развития» 2704 Москва
11 9 декабря ПАО «М2М Прайвет Банк» 1414 Москва
12 9 декабря КБ «ВЕГА-БАНК» 3270 Москва
13 18 ноября ООО ИКБ «ОЛМА-Банк» 3250 Москва
14 18 ноября ООО КБ «Метрополь» 1639 Москва
15 18 ноября ОАО АКБ «НЗБанк» 2944 Московская обл.
16 16 ноября АО КБ «Экспресс-кредит» 210 Москва
17 3 ноября ООО КБ «Камский горизонт» 2554 Набережные Челны
18 27 октября ООО «Энтузиастбанк» 3048 Москва
19 27 октября ООО «Вестинтербанк» 3398 Москва
20 27 октября ООО «Кубанский универсальный банк» 2898 Краснодар
21 25 октября ООО КБ «Финансовый капитал» 3288 Санкт-Петербург
22 10 октября ООО КБ «Развитие» 2729 Черкесск
23 5 октября ООО КБ «АйМаниБанк» 1975 Москва
24 26 сентября АО «Военно-Промышленный Банк» 3065 Москва
25 26 сентября ООО «Центркомбанк» 2983 Москва
26 19 сентября АКБ «ФИНПРОМБАНК»  2157 Москва
27 19 сентября АО КБ «РосинтерБанк» 226 Москва
28 19 сентября АО БАНК «РКБ» 836 Димитровград
29 13 сентября КБ «РОСПРОМБАНК» 3204 Москва
30 7 сентября АО «Азия Банк» 3183  Москва
31 7 сентября ПАО «Выборг-банк» 720 Ленинградская область, г. Выборг
32 7 сентября НКО  «Транзит» 2688-К Махачкала
33 2 сентября АО КБ «ТЕТРАПОЛИС» 1586 Санкт-Петербург
34 22 августа АО КБ «РУБанк» 2813 Москва
35 18 августа БайкалБанк (ПАО) 2632 г. Улан-Удэ
36 18 августа ООО КБ «ГРиС-Банк» 1928 г. Пятигорск
37 16 августа АКБ «Русский Трастовый Банк» 1139 Москва
38 12 августа АО РНКО «ПРИПОЛЯРКОМ» 507-К Тюмень
39 12 августа АКБ «ГАЗСТРОЙБАНК» 2919 Москва
40 5 августа АО «Промэнергобанк» 2728 Вологда
41 5 августа АКБ «Констанс-Банк» 2228 Санкт-Петербург
42 28 июля АКБ «Терра» 3476 Москва

43

 28 июля КБ «КРЕДО ФИНАНС» 793 Махачкала
44 27 июля КБ «БФГ-Кредит»  3068 Москва
45 22 июля АКБ «Кредит-Москва» 5 Москва
46 21 июля АКБ «СТРАТЕГИЯ» 2801 Москва
47 21 июля АО Банк «АББ» 2937 Москва
48 19 июля АО «Арксбанк» 1868 Москва
49 14 июля ООО РИКБ «Ринвестбанк» 3262 Рязань
50 7 июля ПАО КБ «ЕвроситиБанк» 1869 Московская область, г. Мытищи
51 1 июля ООО ПЧРБ Банк 3291 Москва
52 29 июня КБ «Приско Капитал Банк» 2537 Москва
53 29 июня КБ «Интеркредит» 3047 Москва
54 21 июня АО «Рускобанк» 138 Всеволожск
55 17 июня АО «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ» 2620 Москва
56 8 июня НКО «КредитАльянс» 3472-К Вологда
57 8 июня КБ «Финансовый стандарт» 1053 Москва
58 30 мая ООО «Промрегионбанк» 2123 Москва
59 27 мая КБ «Банк Развития Технологий» 3441 Москва
60 27 мая ЗАО «ЕвроАксис Банк» 3273 Москва
61 12 мая КБ «ДС-Банк» 3439 Москва
62 12 мая АКБ «ВЕК» 2299 Москва
63 5 мая АКБ «Мострансбанк» 2258 Москва
64 5 мая КБ «Эл банк» 1025 Тольятти
65 27 апреля ОАО «Международный банк финансов и инвестиций» 2073 Москва
66 26 апреля  ООО «Интерактивный банк» 3378 Москва
67 14 апреля  АО АКБ «Стелла-Банк» 2948 Ростов-на-Дону
68 13 апреля АО ОКЕАН БАНК 1697 Москва
69 13 апреля КБ «Пульс Столицы» 3002 Москва
70 11 апреля «Кроссинвестбанк» 2849 Москва
71 8 апреля АО «ФИА-БАНК» 2542 Тольятти
72 8 апреля «Соверен-Банк» (АО)  3206 Москва
73 8 апреля ООО РНКО «Майма» 1037-К Москва
74 28 марта АО «СМАРТБАНК» 3408 Москва
75 28 марта ОАО КБ «Мосводоканалбанк» 2863 Москва
76 24 марта КБ «МИКО-БАНК» 3195 Москва
77 24 марта ООО Банк «Богородский» 1277 Богородск
78 18 марта АО «СтарБанк» 548 Москва
79 17 марта АО "НАЦКОРПБАНК" 3422 Москва
80 17 марта ПАО "Банк Екатерининский" 2167 Москва
81 17 марта ПАО АКБ "1 Банк" 2896 Владикавказ
82 4 марта ООО КБ "Росавтобанк" 2767 Москва
83 3 марта ОАО «Акция» 927 Иваново
84 3 марта АО АКБ «Банкирский Дом» 2928 Санкт-Петербург
85 26 февраля ЗАО «Церих» 3278 Орел
86 26 февраля ООО КБ «МИЛБАНК» 3256 Москва
87 26 февраля ООО КБ «Расчетный Дом» 3350 Москва
88 15 февраля Унифим 2654 Москва
89 15 февраля Капиталбанк 2547 Ростов
90 8 февраля КБ «ИНТЕРКОММЕРЦ» 1657 Москва
91 8 февраля КБ «Альта-Банк» 2269 Москва
92 5 февраля ООО «РЕГНУМ БАНК» 3373 Москва
93 5 февраля ЗАО «Миллениум Банк» 3423 Москва
94

3 февраля

ЗАО «МАБ»

1987

Москва
95 29 января ООО КБ «Межтрастбанк» 2493 Москва
96

21 января

АО АКБ «Турбобанк»

3203

Санкт-Петербург
97

21 января

ООО «Внешпромбанк»

3261

Москва
98

21 января

АО «Мираф-Банк»

2244

Омск
99

15 января

ООО КБ «Эргобанк»

2856

 Москва

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