Акцизы 2016: алкоголь, табак, топливо и т.д. платят: – организации, ИП, которые совершают операции, подлежащие налогообложению в соответствии с главой 22 НК РФ. – лица, признаваемые налогоплательщиками в связи с перемещением товаров через таможенную границу Таможенного союза, определяемые в соответствии с таможенным законодательством Таможенного союза и законодательством Российской Федерации о таможенном деле. Ставки акцизов Существует несколько способов расчета суммы акциза: – по твердой ставке – по адвалорной ставке – по комбинированной ставке Учтите, что организация обязана вести раздельный учет налоговой базы по акцизам, т.к. в отношении подакцизных товаров, налоговые ставки по которым отличаются, налоговая база считается к каждой налоговой ставке. Если вы не ведете раздельный учет налоговой базы в отношении подакцизных товаров, тогда определяется единая налоговая база по всем совершаемым с указанными товарами операциям, к которой применяется максимальная из применяемых налогоплательщиком ставка. Статьи по теме Акцизы 2016: алкоголь, табак, топливо ЕГАИС - 2016: кто должен подключиться к системе Операции с подакцизными товарами, освобожденные от акцизов Как получить свидетельство о регистрации лица, совершающего операции с прямогонным бензином

Полный перечень подакцизных товаров – этиловый спирт произведенный из пищевого или непищевого сырья – спиртосодержащая продукция с объемной долей этилового спирта > 9 % – алкогольная продукция – табачная продукция – автомобили легковые – мотоциклы (150 л.с.) – автомобильный бензин – дизельное топливо – моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей – прямогонный бензин – топливо печное бытовое – бензол – параксилол – ортоксилол – авиационный керосин – природный газ Акцизы 2016 на алкоголь Наименование подакцизных товаров С 1 января по 31 декабря 2016 года включительно Этиловый спирт, произведенный из пищевого или непищевого сырья: - реализуемый организациям, осуществляющим производство спиртосодержащей парфюмерно-косметической продукции в металлической аэрозольной упаковке и (или) спиртосодержащей продукции бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке, и организациям, уплачивающим авансовый платеж акциза (в том числе этиловый спирт, ввозимый в Российскую Федерацию с территорий государств - членов Таможенного союза, являющийся товаром Таможенного союза), и (или) передаваемый при совершении операций, признаваемых объектом налогообложения акцизами в соответствии с подпунктом 22 пункта 1 статьи 182 НК РФ, и (или) реализуемый (или передаваемый производителями в структуре одной организации) для производства товаров, не признаваемых подакцизными в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 181 НК РФ; - реализуемый организациям, не уплачивающим авансовый платеж акциза (в том числе этиловый спирт, ввозимый в Российскую Федерацию, не являющийся товаром Таможенного союза), и (или) передаваемый в структуре одной организации при совершении налогоплательщиком операций, признаваемых объектом налогообложения акцизами, за исключением операций, предусмотренных подпунктом 22 пункта 1 статьи 182 НК РФ, а также за исключением этилового спирта, реализуемого (или передаваемого производителями в структуре одной организации) для производства товаров, не признаваемых подакцизными в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 181 НК РФ, и этилового спирта, реализуемого организациям, осуществляющим производство спиртосодержащей парфюмерно-косметической продукции в металлической аэрозольной упаковке и (или) спиртосодержащей продукции бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке 0 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре 102 рубля за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре Спиртосодержащая парфюмерно-косметическая продукция в металлической аэрозольной упаковке 0 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре Спиртосодержащая продукция бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке 0 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре Спиртосодержащая продукция (за исключением спиртосодержащей парфюмерно-косметической продукции в металлической аэрозольной упаковке и спиртосодержащей продукции бытовой химии в металлической аэрозольной упаковке) 400 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята) 500 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре Алкогольная продукция с объемной долей этилового спирта до 9 процентов включительно (за исключением пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), сидра, пуаре, медовухи, винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята) 400 рублей за 1 литр безводного этилового спирта, содержащегося в подакцизном товаре Вина, фруктовые вина (за исключением игристых вин (шампанских), винные напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята 9 рублей за 1 литр Сидр, пуаре, медовуха 9 рублей за 1 литр Игристые вина (шампанские) 26 рублей за 1 литр

Акцизы на пиво

Наименование товара С 1 января по 31 декабря 2016 года включительно Пиво с нормативным (стандартизированным) содержанием объемной доли этилового спирта до 0,5 процента включительно 0 рублей за 1 литр Пиво с нормативным (стандартизированным) содержанием объемной доли этилового спирта свыше 0,5 процента и до 8,6 процента включительно, напитки, изготавливаемые на основе пива 20 рублей за 1 литр Пиво с нормативным (стандартизированным) содержанием объемной доли этилового спирта свыше 8,6 процента 37 рублей за 1 литр

Акцизы на табачную продукцию в 2016 году

Наименование товара С 1 января по 31 декабря 2016 года включительно Табак трубочный, курительный, жевательный, сосательный, нюхательный, кальянный (за исключением табака, используемого в качестве сырья для производства табачной продукции) 2 000 рублей за 1 кг Сигары 141 рубль за 1 штуку Сигариллы (сигариты), биди, кретек 2 112 рублей за 1 000 штук Сигареты, папиросы 1 250 рублей за 1 000 штук + 12 процентов расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены, но не менее 1 680 рублей за 1 000 штук

Акцизы на топливо

Наименование товара С 1 января по 31 декабря 2016 года включительно Автомобильный бензин: не соответствующий

классу 3, или классу 4, или классу 5 7 530 рублей за 1 тонну класса 3 7 530 рублей за 1 тонну класса 4 7 530 рублей за 1 тонну класса 5 7 530 рублей за 1 тонну Моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей 6 000 рублей за 1 тонну Топливо печное бытовое 3 000 рублей за 1 тонну Авиационный керосин 3 000 рублей за 1 тонну Бензол, параксилол, ортоксилол 3 000 рублей за 1 тонну Прямогонный бензин 10 500 рублей за 1 тонну

Акцизы на автомобили

Наименование товара С 1 января по 31 декабря 2016 года включительно Автомобили легковые: с мощностью двигателя до 67,5 кВт (90 л.с.) включительно 0 рублей за 0,75 кВт (1 л.с.) с мощностью двигателя свыше 67,5 кВт (90 л.с.) и до 112,5 кВт (150 л.с.) включительно 41 рубль за 0,75 кВт (1 л.с.) с мощностью двигателя свыше 112,5 кВт (150 л.с.) 402 рубля за 0,75 кВт (1 л.с.) Мотоциклы с мощностью двигателя свыше 112,5 кВт (150 л.с.) 402 рубля за 0,75 кВт

(1 л.с.)

Порядок расчета акциза

Сумма акциза = Ставка акциза * Налоговая база

Расчет акциза по твердой ставке

Сумма акциза по подакцизным товарам (в том числе при ввозе на территорию Российской Федерации), в отношении которых установлены твердые налоговые ставки, исчисляется как произведение соответствующей налоговой ставки и налоговой базы, исчисленной в соответствии со статьями 187 - 191 Налогового Кодекса.

Пример

Организация в июле 2015 года реализовала произведенное ею пиво с содержанием объемной доли этилового спирта 4% в количестве 400 000 банок. Объем каждой банки составляет 0,5 литров.

Подсчитываем общий объем реализованного пива

Общий объем = 400 000*0,5 = 200 000 литров.

Определяем ставку акциза, подлежащую применению:

В 2016 году к пиву с нормативным содержанием объемной доли этилового спирта свыше 0,5% и до 8,6% включительно применяется ставка акциза в размере 20 руб. за 1 литр.

Определяем сумму акциза, подлежащую уплате в бюджет:

Сумма акциза = 200 000*20 = 4 000 000 руб.

Расчет суммы акциза по адвалорной ставке

При расчете акциза налоговая база в отношении товаров, для которых установлены адвалорные ставки акциза (в %) увеличивается на суммы, полученные за реализованные подакцизные товары в виде финансовой помощи, авансовых или иных платежей, полученных в счет оплаты предстоящих поставок подакцизных товаров, на пополнение фондов специального назначения, в счет увеличения доходов, в виде процента (дисконта) по векселям, процента по товарному кредиту либо иначе связанные с оплатой реализованных подакцизных товаров. (ст.189 НК РФ). Действующая редакция Налогового Кодекса не содержит адвалорных ставок акциза.

Расчет суммы акциза по комбинированной ставке

Сумма акциза по подакцизным товарам, в отношении которых установлены комбинированные налоговые ставки (состоящие из твердой (специфической) и адвалорной (в процентах) налоговых ставок), исчисляется как сумма, полученная в результате сложения сумм акциза, исчисленных как произведение твердой (специфической) налоговой ставки и объема реализованных (переданных, ввозимых) подакцизных товаров в натуральном выражении и как соответствующая адвалорной (в процентах) налоговой ставке процентная доля максимальной розничной цены таких товаров.