Зачем нужна инструкция по заполнению платежных поручений

Чтобы налоги и взносы не застряли в невыясненных, а попали по назначению, важно правильно заполнить платежное поручение.

Общие правила по оформлению платежек - в Приложении 1 к Положению Банка России от 19 сентября 2012 г. № 383-П, специальный порядок для налоговых платежей - в приказе Минфина России от 12 ноября 2013 г. № 107н (в редакции приказа от 23 сентября 2015 г. № 148н).

Наша инструкция по заполнению платежных поручений (налоги, взносы, штрафы, пени) поможет вам проверить каждую строку.

(62) (71) 0401060 Поступ. в банк. плат. Списано со сч. плат. (1) ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № (3) (4) (5) (101) Дата Вид

платежа Сумма прописью (6) ИНН (60) КПП (102) Сумма (7) (8) Сч. № (9) Плательщик (10) БИК (11) Сч. № Банк плательщика (12) (13) БИК (14) Сч. № (15) Банк получателя ИНН (61) КПП (103) Сч. № (17) (16) Вид оп. (18) Срок

плат. (19) Наз. пл. (20) Очер.

плат. (21) Получатель Код (22) Рез.

поле (23) (104) (105) (106) (107) (108) (109) (110) (24) Назначение платежа Подписи Отметки

банка (44) (45) (43) М.П.

Какие сведения содержит инструкция по заполнению платежных поручений

Готовой инструкцией легко воспользоваться. В описании к каждому полю мы рассказали, как его заполнять.

Инструкция по заполнению платежных поручений (налоги, взносы, штрафы, пени)