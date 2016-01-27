908527 января 2016

Инструкция по заполнению платежных поручений (налоги, взносы, штрафы, пени)

Зачем нужна инструкция по заполнению платежных поручений

Чтобы налоги и взносы не застряли в невыясненных, а попали по назначению, важно правильно заполнить платежное поручение.

Общие правила по оформлению платежек - в Приложении 1 к Положению Банка России от 19 сентября 2012 г. № 383-П, специальный порядок для налоговых платежей - в приказе Минфина России от 12 ноября 2013 г. № 107н (в редакции приказа от 23 сентября 2015 г. № 148н).

Наша инструкция по заполнению платежных поручений (налоги, взносы, штрафы, пени) поможет вам проверить каждую строку.

(62)

(71)

0401060

Поступ. в банк. плат.

Списано со сч. плат.

(1) ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №

(3)

(4)

(5)

(101)

Дата

Вид
платежа

Сумма прописью

(6)

ИНН (60)

КПП (102)

Сумма

(7)

(8)

Сч. №

(9)

Плательщик

(10)

БИК

(11)

Сч. №

Банк плательщика

(12)

(13)

БИК

(14)

Сч. №

(15)

Банк получателя

ИНН (61)

КПП (103)

Сч. №

(17)

(16)

Вид оп.

(18)

Срок
плат.

(19)

Наз. пл.

(20)

Очер.
плат.

(21)

Получатель

Код

(22)

Рез.
поле

(23)

(104)

(105)

(106)

(107)

(108)

(109)

(110)

(24)

Назначение платежа

Подписи

Отметки
банка

(44)

(45)

(43)

М.П.

Какие сведения содержит инструкция по заполнению платежных поручений

Готовой инструкцией легко воспользоваться. В описании к каждому полю мы рассказали, как его заполнять.

Инструкция по заполнению платежных поручений (налоги, взносы, штрафы, пени)

Наименование и номер поля

Какие сведения указывать

Платежное поручение № (поле 3)

Порядковый номер платежного поручения (максимум 6 цифр). Если номер состоит из 4 и более цифр, последние три цифры не должны быть нулями (после 999 будет 1001, 1002 и т. д.)

Дата (поле 4)

Дата, когда платежное поручение составлено. Проставляется в формате «ДД.ММ.ГГГГ» (например, 26.01.2016)

Вид платежа (поле 5)

Поле заполняют, если платежное поручение отправляется через систему «Клиент-банк». В этом случае нужно указать «электронно». В противном случае поле остается пустым

Сумма прописью (поле 6)

Сумма платежа в рублях и копейках с начала строки с заглавной буквы. Рубли записывают прописью, копейки – цифрами. Слова «рубли» и «копейки» не сокращают (например, «Двадцать тысяч рублей 50 копеек»). Если сумма в целях рублях, копейки можно не указывать (например, «Сто двадцать рублей»).

Сумма (7)

Сумма платежа цифрами. Рубли отделяются от копеек тире (например, 20000–50). Если сумма платежа без копеек, после числа ставят знак равенства (например, 20000=)

Плательщик (поле 8)

Полное или сокращение наименование компании, а также ее адрес. До и после информации об адресе необходимо поставить «//».

Сч. № (поле 9)

Номер счета плательщика

Банк плательщика (поле 10)

Полное наименование банка с указанием города, в котором он расположен

БИК (поле 11)

БИК банка плательщика

Сч. № (поле 12)

Номер корреспондентского счета банка плательщика

Банк получателя (поле 13)

Полное наименование банка и его местонахождение

БИК (поле 14)

БИК банка получателя

Сч. № (поле 15)

Номер счета получателя денег в банке. Если получатель обслуживается непосредственно в Банке России, то поле 15 не заполняют

Получатель (поле 16)

При уплате налогов указывают сокращенное наименование органа Федерального казначейства, а в скобках – наименование налоговой инспекции. Например, УФК МФ РФ по г. Москове (ИФНС России № 13 по г. Москве).

Сч. № (поле 17)

Счет получателя

Вид оп. (поле 18)

Вид операции. Для платежных поручений это «01»

Срок плат. (поле 19)

Не заполняют

Наз. пл. (поле 20)

Не заполняют

Очер. плат. (поле 21)

Очередность платежа. Уплачивая налоги как с доходов от предпринимательской деятельности, так и с выплат в пользу работников, в этом поле указывают «5» (ст. 855 ГК РФ, письмо Минфина России от 20 января 2014 г. №?02-03-11/1603).

Код (22)

Уникальный идентификатор начислений (УИН), если он установлен получателем средств. УИН может быть указан в требовании об уплате налогам. Во всех остальных случаях в поле 22 ставится «0».

УИН состоит из 23 знаков. Чтобы отделить цифры УИН, используется знак «///» после цифрового кода. Пример назначения платежа: УИН12345678901234567890///

Рез. поле (поле 23)

Заполняется только в случаях, которые оговорены в нормативных актах Банка России

Назначение платежа (поле 24)

Дополнительная информация, которая будет полезна при идентификации платежа. Например, номер, наименование и дата документов, которые являются основанием платежа, сроки уплаты

М.П. (поле 43)

Печать плательщика. Если компания отказалась от печати, то на месте, отведенном под печать, ручкой пишется «б/п»

Подписи (поле 44)

Подпись. Право подписи имеют  те, кто перечислен в банковской карточке

Отметки банка (поле 45)

Отметки банка (компании не заполняют)

ИНН (поле 60)

ИНН плательщика. Первый и второй знаки ИНН не могут быть нулями

ИНН (поле 61)

ИНН налоговой инспекции. Первый и второй знаки ИНН не могут быть нулями

Поле 101

Статус плательщика. В платежке по взносам указывают "08". Статус по налогам зависит от того, платятся они с доходов от предпринимательской деятельности или в качестве налогового агента. По налогам с работников значение «02», по налогам с доходов от предпринимательской деятельности — «01».

КПП (поле 102)

КПП плательщика. Первый и второй знаки КПП не могут быть нулями

КПП (поле 103)

КПП налоговой инспекции. Первый и второй знаки КПП не могут быть нулями

Поле 104

Код бюджетной классификации (КБК), состоящий из 20 знаков. В 2016 году – это КБК, утвержденные приказом Минфина России от 1 июля 2013 г. № 65н в редакции приказа от 1 декабря 2015 г. № 190н. Все знаки КБК не могут одновременно принимать нулевое значение

Поле 105

Код ОКТМО муниципального образования, где уплачивается налог. Код может состоять из 8 или 11 знаков. В 11-значном коде последние три цифры обозначают населенные пункты, входящие в состав муниципальных образований. Поэтому для муниципальных образований код ОКТМО состоит из 8 цифр, для населенных пунктов — из 11. Все знаки кода ОКТМО одновременно не могут принимать нулевое значение

Поле 106

Основания платежа указывают в закодированном виде: ТП — для текущих налоговых платежей; ЗД — для задолженности по налогам, погашаемой добровольно; ТР — задолженность по налогам, погашаемая по требованию ИФНС; АП — недоимка, погашаемая на основании акта проверки до выставления требования инспекции.

Если значение указать невозможно, ставят «0»

Поле 107

Периода уплаты налогов (состоит из 10 знаков).

Первые два знака указывают на периодичность: МС – месячные платежи, КВ – квартальные платежи, ПЛ – полугодовые платежи, ГД – годовые платежи. В четвертом и пятом знаках для месячных платежей проставляют номер месяца (от 01 до 12), для квартальных платежей – номер квартала (от 01 до 04), для полугодовых – номер полугодия (01 или 02), для годовых платежей – 00. В седьмом-десятом знаках отражается год, за который уплачивается налог, а в третьем и шестом знаках в качестве разделительных знаков ставятся точки.

Если налог перечисляют досрочно или доплачивают за прошлые периоды, обнаружив ошибку, указывают период уплаты. Погашая задолженность по требованию ИФНС, в поле 107 указывают конкретную дату, а если долги по акту проверки, проставляют «0»

Поле 108

Если задолженность погашают по требованию ИФНС, нужно указать номер требования. Во всех остальных случаях в поле указывают «0»

Поле 109

Дата подписания декларации по уплачиваемому налогу. Если налог перечисляется в бюджет раньше, чем сдана декларация, в поле указывают «О». Если задолженность погашают по требованию ИФНС, в этом поле указывают дату требования

Поле 110

Тип платежа. В 2016 году можно не заполнять, так как инспекторы должны определять тип платежа самостоятельно по КБК. ЦБ РФ рекомендует проставлять в этом поле «0» (письмо от 30 декабря 2014 г. № 234-Т).

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