Инструкция по заполнению платежных поручений (налоги, взносы, штрафы, пени)
Зачем нужна инструкция по заполнению платежных поручений
Чтобы налоги и взносы не застряли в невыясненных, а попали по назначению, важно правильно заполнить платежное поручение.
Общие правила по оформлению платежек - в Приложении 1 к Положению Банка России от 19 сентября 2012 г. № 383-П, специальный порядок для налоговых платежей - в приказе Минфина России от 12 ноября 2013 г. № 107н (в редакции приказа от 23 сентября 2015 г. № 148н).
Наша инструкция по заполнению платежных поручений (налоги, взносы, штрафы, пени) поможет вам проверить каждую строку.
|
(62)
|
|
(71)
|
|
0401060
|
Поступ. в банк. плат.
|
|
Списано со сч. плат.
|
|
|
|
(1) ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №
|
(3)
|
|
(4)
|
|
(5)
|
|
(101)
|
|
|
|
Дата
|
|
Вид
|
|
|
|
Сумма прописью
|
(6)
|
ИНН (60)
|
КПП (102)
|
Сумма
|
(7)
|
(8)
|
|
|
|
|
Сч. №
|
(9)
|
Плательщик
|
|
|
|
(10)
|
БИК
|
(11)
|
|
|
Сч. №
|
|
Банк плательщика
|
|
|
(12)
|
(13)
|
БИК
|
(14)
|
|
|
Сч. №
|
(15)
|
Банк получателя
|
|
|
|
ИНН (61)
|
КПП (103)
|
Сч. №
|
(17)
|
(16)
|
|
|
|
|
|
|
|
Вид оп.
|
(18)
|
Срок
|
(19)
|
|
|
Наз. пл.
|
(20)
|
Очер.
|
(21)
|
Получатель
|
|
Код
|
(22)
|
Рез.
|
(23)
|
(104)
|
(105)
|
(106)
|
(107)
|
(108)
|
(109)
|
(110)
|
(24)
|
|
|
|
Назначение платежа
|
|
Подписи
|
|
Отметки
|
|
(44)
|
|
(45)
|
|
|
|
|
(43)
|
|
|
|
М.П.
|
|
|
|
|
|
|
|
Какие сведения содержит инструкция по заполнению платежных поручений
Готовой инструкцией легко воспользоваться. В описании к каждому полю мы рассказали, как его заполнять.
Инструкция по заполнению платежных поручений (налоги, взносы, штрафы, пени)
|
Наименование и номер поля
|
Какие сведения указывать
|
Платежное поручение № (поле 3)
|
Порядковый номер платежного поручения (максимум 6 цифр). Если номер состоит из 4 и более цифр, последние три цифры не должны быть нулями (после 999 будет 1001, 1002 и т. д.)
|
Дата (поле 4)
|
Дата, когда платежное поручение составлено. Проставляется в формате «ДД.ММ.ГГГГ» (например, 26.01.2016)
|
Вид платежа (поле 5)
|
Поле заполняют, если платежное поручение отправляется через систему «Клиент-банк». В этом случае нужно указать «электронно». В противном случае поле остается пустым
|
Сумма прописью (поле 6)
|
Сумма платежа в рублях и копейках с начала строки с заглавной буквы. Рубли записывают прописью, копейки – цифрами. Слова «рубли» и «копейки» не сокращают (например, «Двадцать тысяч рублей 50 копеек»). Если сумма в целях рублях, копейки можно не указывать (например, «Сто двадцать рублей»).
|
Сумма (7)
|
Сумма платежа цифрами. Рубли отделяются от копеек тире (например, 20000–50). Если сумма платежа без копеек, после числа ставят знак равенства (например, 20000=)
|
Плательщик (поле 8)
|
Полное или сокращение наименование компании, а также ее адрес. До и после информации об адресе необходимо поставить «//».
|
Сч. № (поле 9)
|
Номер счета плательщика
|
Банк плательщика (поле 10)
|
Полное наименование банка с указанием города, в котором он расположен
|
БИК (поле 11)
|
БИК банка плательщика
|
Сч. № (поле 12)
|
Номер корреспондентского счета банка плательщика
|
Банк получателя (поле 13)
|
Полное наименование банка и его местонахождение
|
БИК (поле 14)
|
БИК банка получателя
|
Сч. № (поле 15)
|
Номер счета получателя денег в банке. Если получатель обслуживается непосредственно в Банке России, то поле 15 не заполняют
|
Получатель (поле 16)
|
При уплате налогов указывают сокращенное наименование органа Федерального казначейства, а в скобках – наименование налоговой инспекции. Например, УФК МФ РФ по г. Москове (ИФНС России № 13 по г. Москве).
|
Сч. № (поле 17)
|
Счет получателя
|
Вид оп. (поле 18)
|
Вид операции. Для платежных поручений это «01»
|
Срок плат. (поле 19)
|
Не заполняют
|
Наз. пл. (поле 20)
|
Не заполняют
|
Очер. плат. (поле 21)
|
Очередность платежа. Уплачивая налоги как с доходов от предпринимательской деятельности, так и с выплат в пользу работников, в этом поле указывают «5» (ст. 855 ГК РФ, письмо Минфина России от 20 января 2014 г. №?02-03-11/1603).
|
Код (22)
|
Уникальный идентификатор начислений (УИН), если он установлен получателем средств. УИН может быть указан в требовании об уплате налогам. Во всех остальных случаях в поле 22 ставится «0».
УИН состоит из 23 знаков. Чтобы отделить цифры УИН, используется знак «///» после цифрового кода. Пример назначения платежа: УИН12345678901234567890///
|
Рез. поле (поле 23)
|
Заполняется только в случаях, которые оговорены в нормативных актах Банка России
|
Назначение платежа (поле 24)
|
Дополнительная информация, которая будет полезна при идентификации платежа. Например, номер, наименование и дата документов, которые являются основанием платежа, сроки уплаты
|
М.П. (поле 43)
|
Печать плательщика. Если компания отказалась от печати, то на месте, отведенном под печать, ручкой пишется «б/п»
|
Подписи (поле 44)
|
Подпись. Право подписи имеют те, кто перечислен в банковской карточке
|
Отметки банка (поле 45)
|
Отметки банка (компании не заполняют)
|
ИНН (поле 60)
|
ИНН плательщика. Первый и второй знаки ИНН не могут быть нулями
|
ИНН (поле 61)
|
ИНН налоговой инспекции. Первый и второй знаки ИНН не могут быть нулями
|
Поле 101
|
Статус плательщика. В платежке по взносам указывают "08". Статус по налогам зависит от того, платятся они с доходов от предпринимательской деятельности или в качестве налогового агента. По налогам с работников значение «02», по налогам с доходов от предпринимательской деятельности — «01».
|
КПП (поле 102)
|
КПП плательщика. Первый и второй знаки КПП не могут быть нулями
|
КПП (поле 103)
|
КПП налоговой инспекции. Первый и второй знаки КПП не могут быть нулями
|
Поле 104
|
Код бюджетной классификации (КБК), состоящий из 20 знаков. В 2016 году – это КБК, утвержденные приказом Минфина России от 1 июля 2013 г. № 65н в редакции приказа от 1 декабря 2015 г. № 190н. Все знаки КБК не могут одновременно принимать нулевое значение
|
Поле 105
|
Код ОКТМО муниципального образования, где уплачивается налог. Код может состоять из 8 или 11 знаков. В 11-значном коде последние три цифры обозначают населенные пункты, входящие в состав муниципальных образований. Поэтому для муниципальных образований код ОКТМО состоит из 8 цифр, для населенных пунктов — из 11. Все знаки кода ОКТМО одновременно не могут принимать нулевое значение
|
Поле 106
|
Основания платежа указывают в закодированном виде: ТП — для текущих налоговых платежей; ЗД — для задолженности по налогам, погашаемой добровольно; ТР — задолженность по налогам, погашаемая по требованию ИФНС; АП — недоимка, погашаемая на основании акта проверки до выставления требования инспекции.
Если значение указать невозможно, ставят «0»
|
Поле 107
|
Периода уплаты налогов (состоит из 10 знаков).
Первые два знака указывают на периодичность: МС – месячные платежи, КВ – квартальные платежи, ПЛ – полугодовые платежи, ГД – годовые платежи. В четвертом и пятом знаках для месячных платежей проставляют номер месяца (от 01 до 12), для квартальных платежей – номер квартала (от 01 до 04), для полугодовых – номер полугодия (01 или 02), для годовых платежей – 00. В седьмом-десятом знаках отражается год, за который уплачивается налог, а в третьем и шестом знаках в качестве разделительных знаков ставятся точки.
Если налог перечисляют досрочно или доплачивают за прошлые периоды, обнаружив ошибку, указывают период уплаты. Погашая задолженность по требованию ИФНС, в поле 107 указывают конкретную дату, а если долги по акту проверки, проставляют «0»
|
Поле 108
|
Если задолженность погашают по требованию ИФНС, нужно указать номер требования. Во всех остальных случаях в поле указывают «0»
|
Поле 109
|
Дата подписания декларации по уплачиваемому налогу. Если налог перечисляется в бюджет раньше, чем сдана декларация, в поле указывают «О». Если задолженность погашают по требованию ИФНС, в этом поле указывают дату требования
|
Поле 110
|
Тип платежа. В 2016 году можно не заполнять, так как инспекторы должны определять тип платежа самостоятельно по КБК. ЦБ РФ рекомендует проставлять в этом поле «0» (письмо от 30 декабря 2014 г. № 234-Т).
Темы: