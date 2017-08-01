Сроки уплаты взносов меняются, если выпадают на нерабочий день. Смотрите, когда платить взносы с учетом переносов за компанию и ИП, в случае реорганизации, и что считать датой уплаты страховых взносов.

Срок уплаты страховых взносов единый для всех компаний. Но для ИП сроки другие. Также отличаются контрольные даты для тех, кто платит взносы в связи с реорганизацией и ликвидаций. В этой статье расскажем:

Каковы сроки перечисления страховых взносов в ФНС

Срок уплаты страховых взносов за текущий месяц – не позднее 15-го числа следующего месяца. Если срок уплаты выпадает на выходной (нерабочий, праздничный) день, перечислите взносы в следующий за ним рабочий день.

Страховые взносы за текущий месяц уменьшайте на суммы, которые заплатили ранее. А взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством можно дополнительно уменьшить на расходы на обязательное социальное страхование. Об этом – в пунктах 2 и 3 статьи 431 Налогового кодекса РФ.

Есть случаи, когда на уплату страховых взносов предоставят отсрочку.

Основания и порядок изменения сроков уплаты налогов и страховых взносов (в т. ч. предоставления отсрочки или рассрочки) установлены главой 9 Налогового кодекса РФ и приказом ФНС России от 16 декабря 2016 № ММВ-7-8/683.

Общие для всех сроки уплаты страховых взносов смотрите в таблице ниже.

Сроки уплаты страховых взносов

Общий срок Вид платежа 15 января Страховые взносы в ИФНС и ФСС за декабрь 15 февраля Страховые взносы в ИФНС и ФСС за январь 15 марта Страховые взносы в ИФНС и ФСС за февраль 15 апреля Страховые взносы в ИФНС и ФСС за март 16 мая Страховые взносы в ИФНС и ФСС за апрель 15 июня Страховые взносы в ИФНС и ФСС за май 15 июля Страховые взносы в ИФНС и ФСС за июнь 15 августа Страховые взносы в ИФНС и ФСС за июль 15 сентября Страховые взносы в ИФНС и ФСС за август 17 октября Страховые взносы в ИФНС и ФСС за сентябрь 15 ноября Страховые взносы в ИФНС и ФСС за октябрь 15 декабря Страховые взносы в ИФНС и ФСС за ноябрь

Поменялись ли сроки оплаты взносов на травматизм

Срок уплаты взносов на травматизм в 2017 году не изменились. За текущий месяц их нужно перечислить не позднее 15-го числа следующего месяца.

Если 15-е число приходится на выходной или праздничный день, то последний срок уплаты переносится на следующий за ним рабочий день (п. 4 ст. 22 Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ).

Если взносы на страхование от несчастных случаев и профзаболеваний перечислены позже установленных сроков, то ФСС может начислить организации пени (ст. 26.11 Закона от 24 июля 1998 № 125-ФЗ). Если фонд выявит неуплату взносов при проверке, организация заплатит штраф (ст. 26.29 Закона от 24 июля 1998 № 125-ФЗ).

Когда дадут отсрочку уплаты по налогам и взносам

Отсрочку (рассрочку) предоставят, если сумеете подтвердить одно из следующих обстоятельств:

получен ущерб в результате стихийного бедствия, технологической катастрофы или других форс-мажорных обстоятельств;

не получено или задержано бюджетное финансирование или оплата выполненного государственного заказа;

есть угроза банкротства в случае единовременной уплаты налога. Методика проведения финансового анализа для выявления такой ситуации утверждена приказом Минэкономразвития России от 18 апреля 2011 г. № 175;

сезонный характер производства и (или) реализации товаров, работ или услуг;

наличие условий, предусмотренных статьей 134 Закона от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ (если требуется отсрочка (рассрочка) по налогам, связанным с ведением внешнеторговой деятельности).

Можно ли досрочно платить страховые взносы

Налоговый кодекс не запрещает платить страховые взносы заранее. В этом отличие от НДФЛ. Однако налоговики могут прислать запрос пояснений. Обычно в таких случаях инспекторы спрашивают, почему компания уплатила страховые взносы раньше срока и не будет ли это повторяться постоянно.

Ответить на письмо ИФНС вы должны в течение пяти рабочих дней (п. 3 ст. 88 НК РФ). Отсчитывайте срок со следующего дня за днем, когда получили письмо (п. 2 ст. 6.1 НК РФ). Например, 5 июня 2017 года вы получили письмо из налоговой инспекции. Направить пояснения вам надо не позднее 13 июня 2017 года.

Если вы нарушите срок или не представите пояснения, вашей компании грозит штраф до 5000 руб. (п. 1 ст. 129.1 НК РФ). За повторное нарушение — до 20 000 руб. (п. 2 ст. 129.1 НК РФ).

В какие сроки платить страховые взносы при ликвидации и реорганизации

В период с момента принятия решения о ликвидации до утверждения промежуточного баланса платите налоги в установленные налоговым законодательством сроки. Это касается в том числе и уплаты налогов (страховых взносов, штрафов, пеней), начисленных по результатам выездной налоговой проверки в связи с ликвидацией (письмо Минфина России от 11 апреля 2000 № 04-01-10).

В период с момента утверждения промежуточного баланса до утверждения ликвидационного баланса погашайте задолженность перед бюджетом в порядке очередности, установленной гражданским законодательством (п. 5, 6 ст. 63 ГК РФ). В ходе этого этапа ликвидации погашается задолженность, возникшая и предъявленная кредиторами (в т. ч. и налоговой инспекцией) до утверждения промежуточного баланса.

После утверждения ликвидационного баланса оставшееся имущество распределяется между учредителями организации (п. 8 ст. 63 ГК РФ). Если в этот период у организации возникает обязанность по уплате налогов (страховых взносов, пеней, штрафов), исполнить ее организация должна до окончания срока ликвидации.

Это касается и налоговых начислений, возникших, если организация проводила облагаемые операции в период с момента утверждения промежуточного баланса до утверждения ликвидационного баланса. Такое правило объясняется тем, что ликвидируемая организация перестает быть плательщиком налогов только после проведения всех расчетов с бюджетом (подп. 4 п. 3, п. 4 ст. 44 НК РФ, письмо Минфина России от 17 марта 2006 № 03-02-07/1/57).

Когда инспекторы считают взносы уплаченными

Налоги (страховые взносы) считают уплаченными в тот день, когда в банк предъявили платежное поручение, чтобы перечислить деньги на расчетный счет Казначейства России. Предъявить такое поручение может как сам налогоплательщик (плательщик страховых взносов), так и любое другое лицо:

организация;

предприниматель;

человек, который не занимается бизнесом.

Это предусмотрено пунктом 1 статьи 45 Налогового кодекса РФ. Естественно, что на расчетном счете организации или другого лица должно быть достаточно денег для платежа, а само поручение заполнено правильно. Иначе сотрудники банка его не примут.

Правила, по которым нужно заполнять поручения на перечисление платежей в бюджет, прописаны в Положении Банка России от 19 июня 2012 г. № 383-П и в приказе Минфина России от 12 ноября 2013 г. № 107н. Подробнее об этом см. Как заполнить платежное поручение на перечисление налогов и страховых взносов.

Другим способом перечислить налоги нельзя. К слову, оплата через платежные терминалы или переводом без открытия банковского счета, законодательством не предусмотрена (письма Минфина России от 20 мая 2013 г. № 03-02-08/17543, от 21 июня 2010 г. № 03-02-07/1-287).

Но исполнить обязанность по уплате налогов (страховых взносов) можно и без перевода денег. Задолженность посчитают погашенной в тот день, когда:

налоговая инспекция приняла решение о зачете переплаты по одному налогу в счет погашения обязательств по другому;

с доходов налогоплательщика положенную сумму налога удержал налоговый агент. Конечно, только если за ним законодательно закреплена такая обязанность.

Такие правила установлены пунктом 3 статьи 45 Налогового кодекса РФ. И напротив, налоги (страховые взносы) не будут считаться уплаченными, если:

организация или иное лицо отозвали из банка свое платежное поручение;

в платежном поручении указаны неправильные банковские реквизиты Казначейства России (номер счета казначейства и наименование банка получателя), и из-за этого деньги не зачислили в бюджет;

для уплаты налога (страхового взноса) на расчетном счете организации или иного лица недостаточно средств.

Такие правила установлены пунктом 4 статьи 45 Налогового кодекса РФ.

Сроки уплаты страховых взносов для ИП

Годовую сумму взносов на собственное обязательное пенсионное (медицинское) и добровольное социальное страхование предприниматели платят по своему усмотрению – либо единовременно, либо несколькими платежами в течение года. Например:

ежемесячно;

ежеквартально;

раз в полугодие.

Главное, чтобы взносы были перечислены полностью до 31 декабря текущего года. При этом для пенсионных взносов, которые начислены с дохода свыше 300 000 руб., установлен другой срок. Предприниматель может заплатить их в следующем году, но не позднее 1 апреля.

С 1 января 2017 года уплату обязательных взносов контролирует налоговая инспекция. А платежи по добровольному страхованию по-прежнему администрирует ФСС России.

Когда срок уплаты страховых взносов приходится на выходной (нерабочий, праздничный) день, перечислите страховые взносы в следующий за ним рабочий день (п. 7 ст. 6.1 НК РФ).

По общему правилу предприниматель, который прекращает свою деятельность, обязан перечислить взносы на обязательное пенсионное (медицинское) страхование в течение 15 календарных дней после регистрации этого факта (п. 5 ст. 432 НК РФ).

Что будет, если нарушить срок уплаты взносов

Если занизили базу по страховым взносам, оштрафуют организацию и ее руководителя. Когда перечислите ежемесячные платежи по страховым взносам позже срока, контролеры начислят организации пени (ст. 75 НК РФ).

Пени начислят за каждый календарный день просрочки платежа. В том числе за выходные и нерабочие праздничные дни. В расчет возьмут весь период – со следующего дня после крайнего срока уплаты до даты, когда недоимку погасят.

За день, когда обязательство было исполнено, пени не начисляют. Это связано с тем, что их взимают только с задолженности перед бюджетом. В день, когда в банк предъявили платежное поручение, провели зачет, задолженность считают уже погашенной.

Получается, что начислять пени не из чего: база для расчета в этот день равна нулю (п. 3 ст. 45, п. 3 и 4 ст. 75 НК РФ).