НДФЛ с 2016 года

Что изменилось Суть изменений Основание

Вводится ежеквартальная отчетность по НДФЛ С 1 января 2016 года по итогам каждого квартала налоговые агенты должны будут сдавать новый расчет 6-НДФЛ. Сдавать расчеты нужно не позднее последнего дня месяца, следующего за отчетным кварталом. Также нужно будет сдать 6-НДФЛ за год – не позднее 1 апреля следующего года (вместе с 2-НДФЛ) Подп. «а» ч. 3 ст. 2 Закона от 2 мая 2015 г. № 113-ФЗ

Инспекции смогут блокировать счета налоговых агентов по НДФЛ Если налоговый агент вовремя не сдаст расчет по форме 6-НДФЛ, инспекция вправе заблокировать его банковские счета и переводы электронных денег. Заблокировать счет инспекция сможет по истечении 10 рабочих дней с последнего дня, когда агент должен был подать отчетность. Как только агент сдаст расчет, инспекция на следующий день разблокирует счета и переводы. Кроме того, агенту придется заплатить штраф в размере 1000 руб. за каждый полный или неполный месяц непредставления расчета Подп. «б» ч. 4 и ч. 7 ст. 1 Закона от 2 мая 2015 г. № 113-ФЗ

Расширен перечень доходов, освобождаемых от НДФЛ С 1 января 2016 года не облагаются налогом имущество и имущественные права, которые акционер (учредитель, участник, контролирующее лицо) получает при ликвидации иностранной организации или структуры. При продаже этого имущества гражданин имеет право уменьшить доходы от продажи на сумму, равную стоимости имущества по данным ликвидированной организации на дату ликвидации, но не выше рыночной стоимости Ч. 3 и 4 ст. 2 Закона от 8 июня 2015 г. № 150-ФЗ

Налоговые агенты смогут предоставлять социальные вычеты С 1 января 2016 года работодатель сможет предоставлять социальные вычеты на лечение и обучение по заявлению сотрудника (в настоящее время такие вычеты можно получить только в налоговой инспекции). Кроме письменного заявления, сотрудник должен подать выданное инспекцией подтверждение права на получение социальных вычетов. Налоговый агент предоставляет вычеты начиная с месяца обращения сотрудника Ст. 1 Закона от 6 апреля 2015 г. № 85-ФЗ

Установлены новые даты признания некоторых доходов С 1 января 2016 года доход в виде материальной выгоды от приобретения ценных бумаг признается на дату приобретения ценных бумаг или на дату оплаты стоимости приобретенных ценных бумаг (в 2015 году – на дату приобретения ценных бумаг). Доход в виде материальной выгоды, полученной от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств, признается на последний день каждого месяца в течение срока, на который были предоставлены заемные (кредитные) средства (в 2015 году – на день уплаты процентов). Доход, полученный в результате проведения зачета встречных однородных требований, признается на дату зачета (в 2015 году особых правил определения даты получения таких доходов нет). Доход, полученный в связи с экономией на расходах по возврату долга, – на дату списания безнадежного долга с баланса организации (в 2015 году особых правил определения даты получения таких доходов нет). Доход, полученный командированным сотрудником, признается на последний день месяца, в котором утвержден авансовый отчет, после возвращения сотрудника из командировки (в 2015 году специальных правил определения даты фактического получения данного вида дохода не было) Ч. 1 ст. 2 Закона от 2 мая 2015 г. № 113-ФЗ

Уточнен порядок перечисления НДФЛ и подачи расчетов предпринимателями С 1 января 2016 года налоговые агенты – предприниматели на ЕНВД или патентной системе налогообложения должны перечислять НДФЛ и сдавать расчеты за своих сотрудников по месту ведения своей деятельности (сейчас такой порядок подтверждается только письмами контролирующих ведомств) Подп. «а» ч. 3 ст. 2 Закона от 2 мая 2015 г. № 113-ФЗ

Уточнен порядок расчета налога по ставке 13 процентов Все доходы, облагаемые НДФЛ по ставке 13 процентов, нужно исчислять в течение налогового периода нарастающим итогом с зачетом удержанной в предыдущие месяцы этого же налогового периода суммы налога. Исключением являются доходы, полученные от долевого участия. Сумма налога по ним, как и по доходам, облагаемым по другим ставкам, определяется отдельно по каждой такой сумме (не нарастающим итогом) Подп. «а» ч. 2 ст. 2 Закона от 2 мая 2015 г. № 113-ФЗ

Установлены новые сроки перечисления НДФЛ с некоторых доходов Налоговые агенты при выплате сотрудникам пособий по временной нетрудоспособности (включая пособие по уходу за больным ребенком) и отпускных должны перечислять с них налог в бюджет не позднее последнего числа месяца, в котором эти доходы выплачивались. По всем остальным доходам НДФЛ нужно будет перечислять в бюджет не позднее дня, следующего за днем выплаты дохода сотруднику Подп. «б» и «г» ч. 2 ст. 2 Закона от 2 мая 2015 г. № 113-ФЗ

Установлен новый срок для подачи уведомления о невозможности удержания НДФЛ Налоговый агент должен сообщить в инспекцию о невозможности удержания НДФЛ не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом (сейчас – не позднее 1 февраля). Новый срок распространяется и на сообщения о суммах НДФЛ, которые налоговые агенты не смогли удержать в 2015 году Подп. «в» ч. 2 ст. 2 Закона от 2 мая 2015 г. № 113-ФЗ

Установлен новый срок уплаты НДФЛ, который не был удержан налоговым агентом Если налоговый агент не смог удержать НДФЛ и сообщил об этом в налоговую инспекцию, заплатить налог гражданин должен самостоятельно. Начиная с доходов, полученных в 2016 году, НДФЛ нужно платить на основании налоговых уведомлений из инспекций. Срок уплаты – не позднее 1 декабря следующего года (в настоящее время – не позднее 15 июля следующего года) Закон от 29 декабря 2015 г. № 396-ФЗ

Увеличен минимальный срок владения недвижимым имуществом для продажи без налога Минимальный срок нахождения недвижимого имущества в собственности налогоплательщика для освобождения от налогообложения дохода, полученного от реализации этого имущества, составит пять лет (в 2015 году – три года). Исключение составит имущество, полученное, в частности, от родственников или в результате приватизации: по этому имуществу останется прежний минимальный срок (три года). Этот порядок будет применяться в отношении недвижимости, приобретенной после 1 января 2016 года Ч. 11 ст. 2 Закона от 29 ноября 2014 г. № 382-ФЗ

Уточнен порядок предоставления вычета при продаже доли в уставном капитале С 1 января 2016 года при продаже доли в уставном капитале налогоплательщик вправе уменьшить доход на сумму документально подтвержденных расходов, связанных с ее приобретением. К таким расходам, в частности, относятся денежные средства или стоимость иного имущества, внесенные в качестве взноса в уставный капитал при учреждении общества или при увеличении его уставного капитала Ч. 2 ст. 1 Закона от 8 июня 2015 г. № 146-ФЗ

Установлен порядок предоставления вычета при выходе из состава участников общества, при передаче средств (имущества) участнику общества в случае ликвидации организации, при уменьшении номинальной стоимости доли в уставном капитале общества С 1 января 2016 года при выходе из состава участников общества, при передаче средств (имущества) участнику общества в случае ликвидации общества, при уменьшении номинальной стоимости доли в уставном капитале общества налогоплательщик вправе уменьшить доход на сумму документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением доли. К таким расходам, в частности, относятся денежные средства или стоимость иного имущества, внесенные в качестве взноса в уставный капитал при учреждении общества или при увеличении его уставного капитала Ч. 2 ст. 1 Закона от 8 июня 2015 г. № 146-ФЗ

Изменен порядок зачета НДФЛ, уплаченного за границей С 1 января 2016 года для проведения зачета гражданин должен подать декларацию по окончании налогового периода, в отношении которого проводится зачет. Срок для ее представления – три года после окончания указанного налогового периода (ранее был один год). Не нужно будет подавать документ о подтверждении статуса резидента иностранного государства. Но перевод документа о полученном налогоплательщиком доходе и уплате им налога за пределами России теперь придется заверять нотариально Ч. 3 ст. 1 Закона от 8 июня 2015 г. № 146-ФЗ

Увеличен размер стандартного налогового вычета на детей-инвалидов С 2016 года величина стандартного вычета на детей-инвалидов, а также учащихся до 24 лет, являющихся инвалидами I и II группы, составит:

– 12 000 руб. – для родителей (усыновителей);

– 6000 руб. – для опекунов, попечителей, приемных родителей Ст. 1 Закона от 23 ноября 2015 г. № 317-ФЗ

Увеличена предельная величина дохода, до достижения которой применяется стандартный вычет С 2016 года предельная величина дохода для предоставления стандартного вычета составляет 350 000 руб. за налоговый период Ст. 1 Закона от 23 ноября 2015 г. № 317-ФЗ

Уточнен перечень операций с финансовыми инструментами срочных сделок, доходы по которым облагаются НДФЛ В отдельную группу выделены операции с финансовыми инструментами срочных сделок и иными инструментами, которые предусмотрены пунктом 1 статьи 4.1 Закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ П. 1 ст. 3 Закона от 29 декабря 2014 г. № 460-ФЗ

Уточнен порядок обложения НДФЛ доходов по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете Определены особенности определения налоговой базы, учета убытков, исчисления и уплаты налога по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете П. 1–4, 6 Закона от 28 ноября 2015 г. № 327-ФЗ

Уточнен порядок уплаты НДФЛ по обособленным подразделениям С доходов по гражданско-правовым договорам, заключенным с обособленным подразделением, НДФЛ нужно перечислять по реквизитам налоговой инспекции, в которой это подразделение зарегистрировано П. 5 Закона от 28 ноября 2015 г. № 327-ФЗ