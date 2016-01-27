Медосмотр сотрудников, работающих за компьютером, проходит в обязательном порядке один раз в два года. Персонал обследуют у невролога и офтальмолога. Сотрудникам моложе 21 года предписано посещать этих врачей ежегодно. Компании, в свою очередь, обязаны оплачивать подобные медосмотры за свой счет.

По мнению чиновников, медосмотр сотрудников, работающих за компьютером половину рабочего дня или еще меньше, необязателен (письмо Минтруда России от 21 марта 2014 г. № 15–2/ООГ-242).

Для компаний это выгодно, ведь это означает, что можно сократить расходы. Надо только четко установить, сколько конкретно времени по каждой должности отведено работе, для выполнения которой не нужен компьютер. Зафиксировать это удобнее всего в приказе директора. Образец представлен ниже. А в статье подробно разберем, что предусмотреть в документе, чтобы исключить претензии трудовых инспекторов.

Можно также обратиться в ФСС РФ, чтобы фонд выделил деньги на медосмотр как на мероприятие по сокращению травматизма и профзаболеваний. Приказ же можно издать в любое время. Здесь ограничений по срокам нет.

Для чего необходим документ

С одной стороны, нигде не сказано, в каком документе работодатель может закрепить долю работы, которую сотрудник выполняет не за компьютером. С другой — ежедневно составлять документы о том, кто и сколько времени провел перед монитором, тоже не требует ни один закон. Это означает, что можно, например, в каждой должностной инструкции прописать норматив. Однако, если инструкций очень много, вносить изменения в них весьма трудоемко. Поэтому мы предлагаем более простой вариант — издать общий приказ по всем должностям. В Минтруде России, как мы выяснили, ничего не имеют против подобного документа

Мнение

Время работы за компьютером можно установить в приказе

— Каждый сотрудник вправе получить достоверную информацию об условиях и охране труда на рабочем месте, риске для здоровья, а также о мерах по защите от воздействия вредных (опасных) производственных факторов. В свою очередь, компания обязана обеспечить информирование сотрудников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты. Основание — статья 212 Трудового кодекса РФ. Установить, сколько сотрудники проводят времени за компьютером, можно в любом локальном акте организации. Например, в приказе, в коллективном договоре или дополнительном соглашении к трудовому договору. Д. Конькова, начальник отдела трудовых отношений Департамента оплаты труда, трудовых отношений и социального партнерства Минтруда России,

Зафиксировать на бумаге время работы сотрудника за компьютером и вне его нужно, чтобы исключить возможные споры с ревизорами из трудовой инспекции. Тогда будет проще доказать, почему того или иного сотрудника работодатель не отправил проходить медосмотр.

Без приказа проверяющие могут решить, что все офисные сотрудники трудятся за компьютером весь день с утра до вечера. Тогда велика вероятность, что проверка окончится санкциями за нарушение трудового законодательства. Это штраф в размере до 50 000 руб. или даже приостановка деятельности компании на срок до 90 суток (ст. 5.27 КоАП РФ). Директора трудинспекторы могут наказать на сумму от 1000 до 5000 руб. Кроме того, проверяющие из санитарно-эпидемиологического надзора имеют право оштрафовать компанию на сумму от 10 000 до 20 000 руб. (ст. 6.3 КоАП РФ).

Что должно быть в приказе

Приказ директора о том, сколько времени сотрудники должны проводить за компьютером, можно оформить в произвольном виде и в любое время. Главное, чтобы не нарушалась периодичность прохождения медосмотров.

Данные о продолжительности работы за компьютером по каждой должности можно собрать в сводной таблице. В ней перечислите должности так, как они приведены в штатном расписании. Напротив каждой должности укажите, сколько рабочего времени в процентах сотрудники тратят на работу за компьютером. Напротив тех должностей, которые проводят большую часть времени перед монитором, укажите, в какой срок сотрудники обязаны пройти медосмотр.

В последней графе таблицы лучше кратко перечислить, какие задания работники выполняют без компьютера. Без этой информации проверяющие могут засомневаться, точно ли у сотрудников есть обязанности, которые можно выполнять без компьютеров.

Возможна ситуация, когда по приказу сотрудник проводит за компьютером менее 50 процентов времени, а только что проведенная спецоценка показала процент выше. Тогда с даты акта о спецоценке нужно отменить приказ в части работников, попавших под медосмотры, и оплачивать их.

Где в отчетности отразить информацию о медосмотрах

Количество работников организации, которые проводят за компьютером как минимум половину своего рабочего времени, необходимо отразить в графе 7 таблицы 10 формы-4 ФСС. В этой графе показывают общее число сотрудников, работающих в таких условиях, при которых требуется прохождение обязательных медосмотров. При этом в графе 8 таблицы 10 расчета 4-ФСС необходимо привести количество работников, которые уже прошли обязательные медосмотры.