Затраты на межевание (Бухучет)

В бухучете затраты на межевание отражают на основании акта. Его выписывает организация, которая оказала услуги. Траты включают в прочие расходы (п. 11 ПБУ 10/99).

Пример 1. У хозяйства есть участок, кадастровая стоимость которого на 1 января 2015 года – 5 000 000 руб.

Компания закончила межевание 25 июня 2015 года. Получилось три участка. Два из них продали 9 июля. Кадастровая стоимость земли на продажу – 1 000 000 руб. Стоимость межевания 82 600 руб. Бухгалтер составит проводки:

ДЕБЕТ 91 КРЕДИТ 60

– 82 600 руб. – отразили в прочих расходах стоимость межевания;

ДЕБЕТ 60 КРЕДИТ 51

– 82 600 руб. – оплатили услуги межевания;

ДЕБЕТ 01 субсчет «участок на продажу»

КРЕДИТ 01 субсчет «Земля»

– 1 000 000 руб. – выделили стоимость участка.

Затраты на межевание (Налоговый учет на общей системе)

Как признать расходы на межевание при расчете налога на прибыль? Можно ли взять к вычету НДС? Сейчас во всем разберемся.

Налог на прибыль

Расходы на межевание включают в прочие (подп. 40 п. 1 ст. 264 НК РФ). Списывают затраты в следующие сроки:

– при методе начисления – на дату, когда спецорганизация провела межевание и хозяйство подписало акт;

– при кассовом способе – на дату оплаты услуг.

Отмечу, что судьи тоже считают затраты на межевание текущими – постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 30 июня 2014 г. № А32-1573/2013. Значит, такие расходы не входят в стоимость участков, которые хозяйство получило после разделения.

НДС

Продажу земельных участков не облагают НДС

Если вы провели межевание, чтобы продать участок, НДС взять к вычету не получится. Поясню почему. Реализацию земли не облагают налогом – подпункт 6 пункта 2 статьи 146 НК РФ. Поэтому НДС не ставят к вычету, а включают в стоимость услуг межевания. Такой вывод следует из подпункта 1 пункта 2 статьи 170 НК РФ. В случаях, когда компания отмежевала участок не для продажи, налог можно взять к вычету. Но при соблюдении всех обязательных условий: есть счет-фактура, акт на услуги и землю будут использовать для облагаемых операций.

Спецрежимы

На ЕСХН и упрощенке можно списать расходы на оформление документов о межевании земли. Об этом прямо сказано в подпункте 39 пункта 2 статьи 346.5 и подпункте 29 пункта 1 статьи 346.16 НК РФ. Входной НДС при этом также включают в затраты – подпункт 8 пункта 2 статьи 346.5 и подпункт 8 пункта 1 статьи 346.16 НК РФ.

Добавлю, что на спецрежимах расходы признают только после оплаты – подпункт 2 пункта 5 статьи 346.5 и пункт 2 статьи 346.17 НК РФ.

Земельный налог

Разберем на примере, как считать земельный налог, если хозяйство разделило участок и продало его часть.

Пример 2. Продолжим пример 1

Сумма налога составит ( п. 7 ст. 396 НК РФ):

– за период с 1 января 2015 г. по 30 июня 2015 г. – 7500 руб. (5 000 000 руб. × 0,3% × 6 мес. : 12 мес.);

– с 1 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г. – 6000 руб. ((5 000 000 руб. – 1 000 000 руб.) × 0,3% × 6 мес. : 12 мес.).

Кроме того, сельхозорганизация должна начислить авансы по налогу (п. 2 ст. 393 и п. 6 ст. 396 НК РФ).

Для этого бухгалтер равномерно распределяет 7500 руб. между I и II кварталами, а 6000 руб. – между III и IV. То есть авансы будут равны:

– за I квартал – 3750 руб. (7500 руб. : 2);

– за II квартал – 3750 руб.;

– за III квартал – 3000 руб. (6000 руб. : 2).

Таким образом, 31 марта бухгалтер запишет:

ДЕБЕТ 91 КРЕДИТ 68

– 3750 руб. – начислен аванс за I квартал.

30 июня следующая запись:

ДЕБЕТ 91 КРЕДИТ 68

– 3750 руб. – учтен аванс за II квартал.

И 30 сентября:

ДЕБЕТ 91 КРЕДИТ 68

– 3000 руб. – начислен аванс за III квартал.