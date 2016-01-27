Определите, с какого имущества нужно заплатить налог

По общему правилу, если на балансе компании есть основные средства, с них нужно платить налог на имущество. При этом не имеет значения, учитываете вы их на счете 01 в составе основных средств или на счете 03 в составе доходных вложений в материальные ценности. Платить налог с принятых на учет основных средств нужно вне зависимости от их назначения.

Компания не платит налог с тех объектов, которые числятся на счете 08 как капитальные вложения или на счете 07 «Оборудование к установке». Но если на балансе вашей компании есть такие объекты, налоговики захотят проверить, действительно ли их нельзя признать основными средствами. Поэтому компании лучше запастись документами, которые докажут инспекторам, почему она до сих пор не учитывает такое имущество на счете О1 или 03.

Напомню, что компания включает имущество в состав основных средств, когда одновременно выполняются условия, перечисленные в пункте 4 ПБУ 6/01:

– компания будет использовать объект в производстве, для управленческих нужд или планирует сдавать его в аренду;

– объект будет использоваться в деятельности более 12 месяцев и компания не планирует продавать его;

– имущество в будущем будет приносить доход.

Кстати, налог нужно платить не только с основных средств на балансовых счетах. Например, им облагается имущество, которое компания получила по концессионному соглашению. Тут не важно, учитывает ли компания имущество на балансе или на забалансовых счетах.

Но есть основные средства, с которых компания налог на имущество не платит вовсе. Такие объекты законодатели перечисляют в пункте 4 статьи 374 НК РФ. Например, это земельные участки и объекты природопользования и культурного наследия. А с 1 января 2015 года налог на имущество не нужно платить с основных средств из первой и второй амортизационной группы. Новая норма установлена в подпункте 8 пункта 4 статьи 374 НК РФ.

Ранее компании не облагали налогом любое движимое имущество, которое приняли на учет начиная с 1 января 2013 года. Теперь это правило изменилось. Движимое имущество, которое компания приняла на учет с 1 января 2013 года, теперь считается льготой.

Налог с этого имущества организация по-прежнему платить не должна. Исключение составляют те объекты, которые компания принимает на учет в результате реорганизации (ликвидации) другого юрлица или сделки с взаимозависимым лицом. С 2015 года с этих основных средств придется платить налог (п. 25 ст. 381 НК РФ).

Налог платить не нужно и с недвижимости, которую компания не учитывает как основное средство. Даже если власти предусматривают расчет налога по кадастровой оценке для такого имущества. Исключение из правила – жилые дома и помещения, которые компания отражает на своем балансе как товар. В этом случае организация налог все-таки заплатит.

Некоторые компании освобождены от налога. Проверить, не относится ли ваша организация к таким компаниям, можно в статье 381 НК РФ.

Рассчитайте налоговую базу

Рассчитывать налоговую базу нужно в целом по всем основным средствам, которые находятся на балансе компании. Но из этого правила есть исключения. Для некоторого имущества рассчитывать базу нужно отдельно. Законодатели перечисляют такие объекты в пункте 1 статьи 376 НК РФ.

Компания определяет базу по налогу отдельно для имущества, которое:

– расположено по местонахождению организации или по месту постановки на учет в инспекции (второе актуально для постоянного представительства иностранной компании);

– закреплено за обособленным подразделением, у которого есть отдельный баланс;

– расположено вне местонахождения организации;

– находится в составе Единой системы газоснабжения;

– оценивается по кадастровой стоимости;

– облагается налогом на имущество по разным ставкам.

То же самое относится к имуществу, которое организация получила по договору простого или инвестиционного товарищества, доверительного управления или по концессионному соглашению (ст. 377–378.1 НК РФ).

Если вы рассчитываете налог по среднегодовой стоимости, то базу определяйте исходя из балансовой стоимости основных средств (п. 3 ст. 375 НК РФ). Механизм расчета базы приведен в пункте 4 статьи 376 НК РФ. Недавно законодатели уточнили расчет остаточной стоимости имущества для определения базы. В бухучете в первоначальную стоимость некоторых объектов основных средств компания может включать оценочные обязательства. К таковым, например, относятся расходы при ликвидации основного средства. С нового года при расчете налога из остаточной стоимости нужно исключить отраженные в бухучете оценочные обязательства.

Для некоторых объектов компания определяет базу по налогу на основании кадастровой стоимости. Делать это нужно, если на балансе компании есть недвижимость, которая перечислена в пункте 1 статьи 378.2 НК РФ. По кадастровой стоимости налог рассчитывается для следующей недвижимости:

– административно-деловых и торговых центров и помещений в них;

– нежилых помещений, которые предназначены или фактически используются для размещения офисов, объектов торговли, общепита и бытового обслуживания;

– жилых домов и помещений, которые не учитываются на балансе компании в качестве основного средства;

– недвижимости иностранных организаций, которая не относится к деятельности постоянного представительства.

Условия, при которых отдельно стоящее нежилое здание, строение или сооружение признается административно-деловым или торговым центром, перечислены в пунктах 3 и 4 статьи 378.2 НК РФ. Законодатели выделяют два таких условия.

Первое – здание находится на земельном участке с соответствующим видом разрешенного использования. Второе условие: объект предназначен или компания его фактически использует в целях деловой, административной, коммерческой деятельности или для размещения торговых точек, объектов общепита и/или бытового обслуживания. Это условие выполняется, если не менее 20 процентов площади здания предназначено или фактически используется для указанных целей. На практике здание может быть одновременно и деловым, и торговым центром, поэтому с нового года законодатели дополнили статью 378 НК РФ пунктом 4.1. В норме разъяснены условия, при которых здание признается одновременно и административно-деловым, и торговым центром. Условия аналогичны тем, что законодатели перечисляют в пунктах 3 и 4 статьи 378.2 НК РФ. Единственное отличие – при расчете 20-процентного барьера нужно сложить площадь как офисной инфраструктуры, так и объектов торговли, общепита и бытового обслуживания.

Допустим, на балансе вашей компании есть объект недвижимости, по которому нужно платить налог с кадастровой стоимости. Сначала проверьте, включен ли объект в перечень недвижимости субъекта РФ.

Перечень объектов недвижимости, по которым налоговую базу нужно рассчитывать по кадастровой стоимости, каждый субъект определяет самостоятельно и публикует на своем официальном сайте не позднее 1 января текущего года. На эту же дату Росреестр должен определить кадастровую стоимость вашего объекта. Если вы не нашли объект в перечне субъекта или Росреестр не рассчитал стоимость имущества на 1 января, то налог за эту недвижимость нужно платить не с кадастровой, а с балансовой стоимости. Если, конечно, ваша компания на ОСНО. Ведь организации на спецрежимах платят налог только с кадастровой стоимости недвижимости.

Узнать данные о кадастровой оценке вашей недвижимости можно несколькими способами. Информация есть на сайте исполнительного органа, который утверждает и публикует результаты оценки недвижимости в вашем субъекте. Например, по Московской области сведения размещены на сайте Министерства имущественных отношений.

Например, компания владеет административно-деловым центром и решит продать часть помещений. В этом случае недвижимость будет разделена на несколько частей, каждая из которых – это самостоятельный объект налогообложения. Ранее компания платила бы налог по средней стоимости таких объектов, а теперь – по кадастровой. Причем рассчитывать налог нужно по той оценке, которая определена на дату постановки объекта на кадастровый учет до включения его в перечень.

Кроме того, эта информация есть на сайте Росреестра. Данные о кадастровой стоимости объекта можно получить и в форме справки. Для этого подайте лично или направьте по почте в Росреестр запрос по форме из приложения № 2 к Порядку, утвержденному приказом Минэкономразвития России от 27 февраля 2010 г. № 75. Это бесплатная услуга.

Итак, вы проверили – вашу недвижимость власти субъекта включили в перечень, и узнали ее кадастровую оценку в Росреестре. Кадастровая стоимость вашего объекта на 1 января отчетного периода и будет базой по налогу. Но как быть, если компания владела объектом неполный год? Например, купила его в течение года. В этом случае налог рассчитайте только за те месяцы, в течение которых объект находился в собственности организации. Для этого его кадастровую стоимость умножьте на поправочный коэффициент (п. 5 ст. 382 НК РФ). Кстати, в расчет нужно включить тот месяц, в котором компания приобрела объект или сняла его с учета.

Пример. Как рассчитать налог с кадастровой стоимости недвижимости, если компания купила ее или продала в течение года

Организация приобрела офисное здание в апреле 2014 года, а затем в сентябре продала его. Кадастровая стоимость объекта на 1 января 2014 года – 2 100 000 руб. Ставка по налогу на имущество – 2,2 процента. В этом случае коэффициент, на который нужно скорректировать базу по налогу, составит 0,5 (6: 12). В расчет коэффициента включаются как апрель, так и сентябрь. Налог на имущество, который компания заплатит за отчетный период, – 23 100 руб. (2 100 000 руб. × 0,5 × 2,2%).

С 1 января 2015 года действует новый порядок расчета налога на имущество по кадастровой оценке, если она меняется в течение года. Обычно изменение кадастровой стоимости в течение календарного года не влияет на сумму налога за отчетный период. Ведь в расчет берется оценка на 1 января отчетного года. Но из этого правила есть два исключения. Первое – оценка изменяется из-за исправления ошибки, допущенной Росреестром. Второе – если компания подала заявление о пересмотре кадастровой оценки объекта. И суд или соответствующая комиссия приняли решение об изменении стоимости недвижимости. В этих случаях налог придется пересчитать.