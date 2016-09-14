Не позднее 10-го числа следующего месяца в ПФР подается форма ежемесячной отчетности СЗВ-М. Образец заполнения формы за сентябрь мы привели в статье. Отчитаться нужно не позднее 10 октября.

Кто с 2016 году отчитывается в ПФР ежемесячно

С апреля 2016 года все организации и индивидуальные предприниматели, которые выплачивают вознаграждения по трудовым и гражданско-правовым договорам и перечисляют страховые взносы в ПФР, сдают новый ежемесячный отчет (п. 2 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 2015 г. № 385-ФЗ).

Где взять форму ежемесячной отчетности СЗВ-М

Отчетность СЗВ-М утверждена постановлением Правления ПФР от 1 февраля 2016 г. № 83п. У нас вы можете скачать бланк СЗВ-М ежемесячной отчетности в ПФР в 2016 году.

Когда сдавать отчет СЗВ-М

Новую отчетность в ПФР страхователи сдают не позднее 10-го числа следующего месяца. А когда сдавать отчет СЗВ-М, если крайний срок выпадет на выходные или нерабочие праздники? Тогда представляйте отчет в ближайший рабочий день. За сентябрь 2016 года придется отчитаться не позднее 10 октября 2016 года.

С 2017 года отчитываться можно будет не позднее 15-го числа следующего месяца.

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Как заполняется форма ежемесячной отчетности СЗВ-М (образец заполнения)

В форме СЗВ-М нужно заполнить четыре блока сведений. В первом — реквизиты страхователя: регистрационный номер в ПФР, краткое наименование, ИНН и КПП. Во втором — отчетный период и календарный год. В третьем — данные о том, является ли отчет исходным, дополняющим или отменяющим. В четвертом блоке должны быть сведения о штатных сотрудниках и тех, кто работает в компании по гражданско-правовых договорам (их ФИО, СНИЛС и ИНН).

Оформленный таким образом отчет подписывает руководитель организации и ставит печать (если она есть).

Форма ежемесячной отчетности СЗВ-М (образец заполнения) представлена ниже.

Форма ежемесячной отчетности СЗВ-М (образец заполнения) за сентябрь

Посмотрите отчетность СЗВ-М за сентябрь (образец):