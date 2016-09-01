Срок сдачи РСВ-1 в 2016 году зависит от того, в какой форме вы отчитываетесь: на бумаге или электронно. С 2017 года форму отменят. Будет единая отчетность в ФНС по всем взносам (кроме взносов на травматизм).

Какой срок сдачи РСВ-1 в 2016 году

Расчет по форме РСВ-1 ПФР нужно сдавать:

на бумаге – не позднее 15-го числа второго календарного месяца, следующего за отчетным периодом;

в электронном виде – не позднее 20-го числа второго календарного месяца, следующего за отчетным периодом.

Если крайний срок сдачи расчета выпадает на выходной, отчитаться можно в ближайший за ним рабочий день. Такие правила установлены положениями пункта 1 части 9 статьи 15 и части 7 статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ.

Отчетными периодами являются I квартал, полугодие, девять месяцев и год (п. 2 ст. 10 Закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ). Таким образом, в 2016 году расчеты сдавайте:

за I квартал – не позднее 16 мая (15 мая – выходной день) на бумажном носителе или не позднее 20 мая в электронном виде;

за полугодие – не позднее 15 августа на бумаге или не позднее 22 августа (20 и 21 августа – выходные дни) в электронном виде;

за девять месяцев – не позднее 15 ноября на бумаге или не позднее 21 ноября (20 ноября – выходной день) в электронном виде.

Расчет по форме РСВ-1 ПФР за 2016 год нужно сдать не позднее 15 февраля 2017 года на бумаге или не позднее 20 февраля 2017 года в электронном виде.

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Что грозит компании за нарушенный срок сдачи РСВ-1 в 2016 году

Если страхователь не сдал расчет в срок, то штраф составит 5 процентов от суммы взносов к уплате за последние три месяца отчетного периода. Эту сумму (5%) придется заплатить за каждый полный или неполный месяц просрочки со дня, установленного для подачи расчета. Но в любом случае общая сумма штрафа не может быть меньше 1000 руб. и больше 30 процентов от суммы взносов к уплате. Об этом сказано в части 1 статьи 46 Закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ.

О том, что работодатель не сдал своевременно расчет, сотрудники территориальных подразделений Пенсионного фонда РФ могут узнать в ходе камеральной проверки. Этот факт будет зафиксирован в акте (ст. 38 Закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ).

Если же страхователь не сдает расчеты вовсе, то будет назначена выездная проверка (п. 2.1 распоряжения Пенсионного фонда РФ от 3 февраля 2011 г. № 34р). При этом отсутствие расчетов за каждый из отчетных периодов является самостоятельным нарушением. Такой порядок предусмотрен пунктом 2.1 Методических рекомендаций, утвержденных распоряжением Правления Пенсионного фонда РФ от 5 мая 2010 г. № 120р.

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Кто отчитывается по РСВ-1 в 2016 году

Расчет по форме РСВ-1 подают компании и предприниматели, у которых есть застрахованные лица. Причем независимо от того, вели вы в отчетном периоде деятельность или нет, начисляли застрахованным лицам зарплату и иные выплаты или нет.

Не сдают форму РСВ-1 лишь предприниматели (адвокаты, детективы, нотариусы), у которых нет сотрудников. Ведь таких бизнесменов страхователями не признают.