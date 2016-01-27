Вычеты при покупке квартиры. Заполнение 3-НДФЛ

Получить вычет при покупке жилья можно в инспекции или у работодателя. Претендовать на него могут собственники жилья, их супруги (при условия приобретения в браке), а с 1 января 2014 года также родители (опекуны, усыновители) несовершеннолетних собственников жилья.

Налоговый вычет предоставляется за уже завершившийся налоговый период. За квартиру, приобретенную в 2014 году, документы можно подать, начиная с 2015 года. Срока давности при этом НК РФ не вводит: воспользоваться вычетом допустимо в любом году, следующем за годом покупки имущества.

Право на имущественный вычет реализуется с того года, в котором получены свидетельство о праве собственности на недвижимость либо акт о передаче жилья (подп. 6 п. 3 ст. 220 НК РФ). Для квартиры в новостройке дата определяется на основании акта приема-передачи приобретенного жилья (письма Минфина России от 16.04.2014 № 03-04-05/17289; от 07.04.2014 № 03-04-07/15472; Определение ВС РФ от 19.01.2011 № 29-В10-11). В случае приобретения квартиры на вторичном рынке потребуется придется право собственности на приобретенный жилой объект (например, письмо ФНС России от 08.10.2012 № ЕД-4-3/16925).

Ситуация 1

Налогоплательщик по договору купли-продажи приобрел для проживания объект недвижимости. В свидетельстве о государственной регистрации права собственности в качестве объекта права указано: "Апартаменты, назначение нежилое". Налогоплательщик претендует на вычет.

Решение

Жилым признается изолированное помещение, которое является недвижимым имуществом и пригодно для постоянного проживания граждан, иначе говоря, отвечает установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства (ч. 2 ст. 15 Жилищного кодекса РФ). Жилыми помещениями считаются жилой дом (часть жилого дома), квартира (часть квартиры), комната (ч. 1 ст. 16 ЖК РФ). Недвижимость категории "апартаменты, назначение нежилое" не относится к жилым помещениям в смысле налогового и жилищного законодательства. Значит, оснований для получения имущественного налогового вычета, установленного подп. 3 п. 1 ст. 220 НК РФ, не имеется.

Ситуация 2

Из справки по форме 2-НДФЛ следует, что организация удерживала налог с доходов работника N, однако не перечисляла деньги в бюджет. Сейчас организация банкротится, и есть вероятность, что удержанный налог взыскать не получится. Работник N не уверен, что инспекция не откажет в вычете по причине недоимки по НДФЛ.

Решение

Налоговый орган не вправе отказать физическому лицу - плательщику НДФЛ в имущественном вычете по НДФЛ, предусмотренном подп. 3 п. 1 ст. 220 НК РФ. Если организация - налоговый агент своевременно и в полном объеме удержала налог, но не перечислила его в бюджет, физическое лицо имеет право на получение вычета при документальном подтверждении расходов, связанных с приобретением квартиры. Факт банкротства организации значения не имеет (письмо ФНС России от 15.06.2012 № ЕД-3-3/2090).

К сведению Вычетом могут воспользоваться и пенсионеры, в том числе и работающие. Есть особенность: если подать декларацию не в году, следующем за годом приобретения имущества, а позже, к примеру, через год, то вычет переносится не на три, как обычно, а на два года, предшествующих году покупки (п. 10 ст. 220 НК РФ, письмо Минфина России от 18 июля 2012 г. № 03-04-05/7-882). К имуществу, приобретенному до 1 января 2014 года, применяются нормы, действовавшие на момент купли/продажи. Это касается и приобретения недвижимости до 2013 года, вычет по которой заявлен в 2014 году (письмо Минфина России от 26 мая 2014 г. № 03-04-05/24920).

Виды имущественных вычетов

Напомним, предусмотрено два вида имущественных вычетов (ст. 220 НК РФ):

в размере фактически произведенных расходов на новое строительство либо приобретение жилья;

в сумме фактических расходов на погашение процентов по целевым займам (кредитам) на новое строительство либо приобретение жилья.

Налогоплательщику вернется 13% (ставка НДФЛ) от суммы расходов на покупку жилья и уплаты процентов по нему, но не более 2 или 3 млн руб. соответственно. Так, если квартира стоит 2 млн руб., получится вернуть 260 тыс. руб., но если она стоит 7 млн руб., налогоплательщику вернутся все те же 260 тыс. руб. Не рекомендуется занижать сумму сделки в договоре купли-продажи - обычно это практикуется, если недвижимость была в собственности у продавца менее 3 лет. Именно с этой суммы можно оформить имущественный вычет.

К сведению

К имуществу, приобретенному до 1 января 2014 года, применяются нормы, действовавшие на момент купли/продажи. Это касается и приобретения недвижимости до 2013 года, вычет по которой заявлен в 2014 году (письмо Минфина России от 26 мая 2014 г. № 03-04-05/24920).

К расходам на приобретение недвижимости относятся следующие затраты:

на приобретение жилого дома, квартиры, комнаты или доли (долей) в них ( далее –квартиры) в готовом доме;

на приобретение прав на квартиру в строящемся доме;

на приобретение строительных и отделочных материалов;

на работы, связанные с отделкой квартиры, а также на разработку проектной и сметной документации на проведение отделочных работ;

на работы по строительству (достройке жилого дома или доли (долей) в нем, не оконченного строительством) и отделке;

на подключение к сетям электро-, водо-, газоснабжения и канализации или создание автономных источников электро-, водо-, газоснабжения и канализации.

Расходы, не поименованные в перечне, в расчете налогового вычета не участвуют. Так, если указать в декларации рacxoды нa пepeплaниpoвкy, пoкyпкy caнтexники и другого oбopyдoвaния, в вычете инспекция откажет. Пpидeтcя пepeoфopмлять дeклapaцию и пoдaвaть нa вычeт внoвь.(письмо Минфина России от 24.08.10 № 03-04-05/9-492, письмо ФНС России от 06.04.2011 № КЕ-4-3/5392).

К сведению

Расходы на отделку, достройку и подключение к сетям можно принять для применения налогового вычета, только если в договоре купли/продажи квартиры или жилого дома указано, что строительство дома не завершено, а квартира продается без отделки (подп. 5 п. 3 ст. 220 НК РФ).

Если квартира куплена по ипотеке, то по уплаченным процентам также возможно получить вычет - с того налогового преиода, в котором уплачены проценты и которым датированы подтверждающие документы. Право на вычет по процентам возникает не ранее, чем право на вычет по расходам на приобретение (строительство) жилья (письмо Минфина России от 07.04.2014 № 03-04-05/15495). Если право на получение имущественного вычета возникло с 1 января 2014 года, то вычет в сумме расходов на погашение процентов предоставляется только по одному объекту недвижимого имущества и в размере не более трех миллионов рублей.

Где получить вычет

Получить имущественный вычет можно двумя способами:

у работодателя - до окончания налогового периода при условии подтверждения инспекцией права на вычет. Получение вычета представляет собой выплату заработной платы без удержания 13% НДФЛ с месяца, в котором сотрудник принесет подтверждение из инспекции;

в налоговом органе - по окончании налогового периода возвращаются единовременно всей суммой отчисления в размере 13 процентов с доходов физлица, полученных в течение года.

Вычет у работодателя: алгоритм получения

Шаг 1. Написать в произвольной форме заявление в налоговый орган на получение уведомления о праве на имущественный вычет.

Шаг 2. Подготовить копии документов, подтверждающих право на имущественный вычет.

Шаг 3. Представить в налоговый орган по месту жительства заявление на уведомление с приложением копий подтверждающих документов. Имейте при себе оригиналы – инспектор может попросить проверить их.

Шаг 4. По истечении 30 дней получить в налоговом органе уведомление о праве на имущественный вычет.

Шаг 5. Представить работодателю уведомление – оно послужит основанием для прекращения удержаний НДФЛ из доходов, выплачиваемых физическому лицу до конца года.

Довольно редко работник подает в бухгалтерию заявление, уже подкрепленное уведомлением налогового органа о праве на вычет, непосредственно в январе. Пoдтвepждeниe нaлoгoвaя выдает в тeчeниe 30 днeй c мoмeнтa обращения. Тepяeтcя вычeт кaк минимум за 1 месяц, поскольку paбoтoдaтeль пepecтaeт yдepживaть НДФЛ c месяца, когда сотрудник представит уведомление из инcпeкции. В то же время НК РФ не регламентирует действия налогового агента в случае, если документы на вычет поступили в бухгалтерию посреди года.

К сведению 21 октября 2015 года ВС РФ выпустил Обзор практики применения судами главы 23 НК РФ. Среди прочего судьи пришли к выводу, что имущественный налоговый вычет на приобретение жилья предоставляется с начала налогового периода (года), в котором подано заявление в бухгалтерию работодателя. Чиновники приняли позицию судей к сведению (письмо Минфина России и ФНС России от 03.11.2015 № СА-4-7/19206).

Ecли сотрудник решит вepнyть вычeт зa пoтepянный 1 месяц, ему следует в нaчaлe cлeдyющeгo гoдa пoдaть дeклapaцию по форме 3-HДФЛ зa пpeдыдyщий гoд - как и при получении вычeтa чepeз нaлoгoвyю инcпeкцию (письмо Mинфинa PФ oт 15.07.2014 № 03-04-05/34402). Поэтому рекомендуется оформлять вычет 1 раз в год через налоговую инспекцию.

Пример

Гражданин Савченко в 2014 году приобрел квартиру стоимостью 1 400 000 руб. К работодателю с заявлением о предоставлении имущественного налогового вычета Савченко обратился в сентябре 2014.

В период с января по август 2014 года включительно работнику была начислена заработная плата в размере 394 988 руб. и удержан НДФЛ в размере 51 348 руб. (394 988 руб. x 13%).

В период с сентября по декабрь 2014 включительно работнику была начислена зарплата в размере 192 800 руб. Так как работник получил право на имущественный вычет, НДФЛ с этой суммы в размере 25 064 руб. (192 800 руб. x 13%) он платить не должен и, соответственно, общество - налоговый агент эту сумму не удерживает.

За возвратом 51 348 руб. - ранее удержанного НДФЛ - работник, как считают в Минфине России, должен обращаться напрямую в налоговую инспекцию.

Гражданин при желании может получить остаток вычета у работодателя, если до этого получил его через инспекцию, но не выбрал весь «лимит».

Вычет в налоговой инспекции: алгоритм получения

Шаг 1. Заполнить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ.

Шаг 2. Получить справку из бухгалтерии по месту работы о суммах начисленных и удержанных налогов за соответствующий год по форме 2-НДФЛ.

Шаг 3. Подготовить копии документов, подтверждающих право на жилье.

Шаг 4. Подготовить копии платежных документов, которые подтверждают:

расходы при приобретении имущества: квитанции к приходным ордерам, банковские выписки о перечислении денежных средств со счета покупателя на счет продавца, товарные и кассовые чеки, акты о закупке материалов у физических лиц с указанием в них адресных и паспортных данных продавца и другие документы;

факт уплаты процентов по целевому кредитному договору, договору займа, ипотечному договору. При отсутствии или «выгорании» информации в кассовых чеках такими документами могут служить выписки из лицевых счетов налогоплательщика, справки организации, выдавшей кредит, об уплаченных процентах за пользование им.

Шаг 5. Предоставить в налоговый орган по месту жительства заполненную налоговую декларацию с копиями документов, подтверждающих фактические расходы и право на получение вычета при приобретении имущества. Подавать заявление на вычет больше не нужно, его роль выполняет декларация (письмо ФНС России от 17.12.2012 № ЕД-4-3/21410).

Получить вычет удастся через четыре месяца со дня представления в инспекцию декларации по форме 3-НДФЛ (три месяца камеральной проверки и один месяц на возврат налога).

Собственник получает вычет за тот налоговый период, в котором у него были доходы, облагаемые НДФЛ по ставке 13%. Если размер дохода физического лица не позволяет использовать вычет полностью в текущем году, остаток можно перенести на последующие годы (п. 9 ст. 220 НК РФ). Для этого в следующем году в инспекцию нужно представить декларацию с указанием неиспользованного остатка и справку 2-НДФЛ. Подавать повторно пакет подтверждающих документов не нужно (письмо Минфина России от 07.06.2013 № 03-04-05/21309). Напомним еще раз, что срок обращения за остатком вычета ограничен тремя годами.

Когда нельзя воспользоваться вычетом

Случаи, когда вычет предоставлен не будет, перечислены в НК РФ - не было доходов, жилье подарено или унаследовано, расходы понес работодатель и пр. (ст. 220, 210, 224 НК РФ).

Если гражданин пользовался вычетом по расходам на приобретение жилья в период с 01.01.2001 по 31.12.2013, но в сумме меньше установленного законодательством предельного размера, неиспользованная часть вычета «сгорела». Дело в том, что до 01.01.2014 имущественный вычет по расходам предоставлялся только по одному объекту недвижимости. И воспользоваться вычетом в настоящее время нельзя.

Не получится с вычетом и тогда, когда право собственности возникло после 01.01.2014, но вычет по одному или нескольким объектам недвижимого имущества получен в полной сумме - 2 000 000 руб. (подп. 1 п. 3, п. 11 ст. 220 НК РФ. Однако если сумма вычета оказалась меньше предельной, то остаток может быть учтен при приобретении другого объекта жилья, вплоть до полного использования средств (письмо Минфина России от 29.01.2014 № 03-04-05/3251).

Ситуация 3

В организацию по трудовому договору в марте 2015 года устроился гражданин Казахстана. В апреле 2015 работник приобрел квартиру. Он обратился в налоговый орган по месту своего учета за уведомлением для работодателя об имущественном налоговом вычете. Налоговый орган отказал в выдаче уведомления.

Решение

Если гражданин не является налоговым резидентом РФ, вычет ему не полагается (п. 3 ст. 210, п. 3 ст. 224 НК РФ). Минфин не делает исключения и для граждан государств Евразийского экономического союза (письмо от 09.04.2015 № 03-04-06/20223).

Действующему законодательству более соответствует другой подход. Доходы резидента государства - участника Договора о Евразийском экономическом союзе на территории РФ облагаются налогом по ставке 13% с первого дня работы по трудовому договору (письмо Минфина России от 10.03.2015 № 03-08-05/12342). Налоговые вычеты применяются к доходам, облагаемым налогом по ставке 13%, вне зависимости от правового статуса налогоплательщика (п. 3 ст. 210 НК РФ). Поэтому гражданин Казахстана вправе претендовать на имущественный налоговый вычет, в том числе получить в инспекции уведомление для работодателя о праве на такой вычет.

Ситуация 4

Налогоплательщик является созаемщиком по кредитному договору. Денежные средства по кнему израсходованы на приобретение жилья (квартиры) его родителям. Гражданин обратился за получением имущественного вычета по уплаченным процентам соразмерно своей части долга.

Решение

Вычет получить не удастся. НК РФ связывает предоставление имущественного налогового вычета не только с фактом осуществления налогоплательщиком расходов, но и с приобретением жилья в собственность. Иными словами - с наличием документа о регистрации права собственности на квартиру. Квартира приобретена в собственность родителей созаемщика, поэтому право на вычет по уплаченным процентам у него отсутствует.

Елена Галичевская,

эксперт Контур Школы, учебного центра СКБ Контур