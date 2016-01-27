Подготовьтесь к ликвидации

Если у предпринимателя не было работников, можно процедуру «закрытие ИП» начинайте с самой ликвидации. Но если сотрудники есть, то дело немного усложняется. Ведь нужно соблюсти их права.

Итак, прежде чем начать ликвидацию, со всеми работниками нужно распрощаться. Это будет увольнение по инициативе работодателя. Право уволить сотрудников при ликвидации дает часть 1 статьи 81 ТК РФ. По ней официальным основанием для увольнения будет прекращение деятельности индивидуального предпринимателя. Примечательно, что исключений для льготных категорий работников здесь нет. Освободить от обязанностей вы можете даже беременную женщину.

Однако уволить сотрудника вы можете и раньше, чем истечет два месяца, предусмотренных законом. Для этого потребуется письменное согласие работника. Но тогда вам придется выплачивать сотруднику средний заработок до истечения положенных двух месяцев (ч. 3 ст. 180 ТК РФ).

По общему правилу выдайте сотруднику трудовую книжку, справки о доходах и о среднем заработке – для расчета пособия по безработице. Еще об увольнениях нужно сообщить в Центр занятости населения. Это нужно сделать не позднее чем за две недели до увольнения работников (п. 2 ст. 25 Закона РФ от 19 апреля 1991 г. № 1032–1). Уведомление можно составить в свободной форме. Сведения, которые необходимо будет в нем указать: должность, профессия, специальность работника и условия оплаты его труда.

С работниками разобрались. На очереди банк. Закрывая ИП, нужно закрыть и расчетный счет. Этот этап куда менее хлопотный, чем увольнение. Напишите заявление на закрытие ИП счета по форме, принятой в вашем банке. С момента подачи заявления договор с банком автоматически расторгается. Остатки со счета, если они есть, клиенту выдают на руки. Или перечисляют на счет, который он укажет.

Вопрос

– Нужно ли уведомлять работников об увольнении, если мы затеяли ликвидацию?

– Да, ведь даже при ликвидации работодатель от своих обязательств не освобождается. Во-первых, вы обязаны предупредить сотрудников о ликвидации как минимум за два месяца до их увольнения (ч. 2 ст. 180 ТК РФ). Во-вторых, в день расчета нужно начислить работникам все выплаты, которые им причитаются. В их числе выходное пособие (ст. 178 ТК РФ). Плюс любые дополнительные выплаты, которые прописаны в трудовом или коллективном договоре.

До мая 2014 года о закрытии или открытии счета ИП должен был обязательно уведомлять налоговую службу, Пенсионный фонд и ФСС. Но сейчас эта обязанность отменена, если счет открыт в банке РФ. Поэтому уведомлений ведомствам рассылать не нужно (п. 1 ст. 5 Федерального закона от 2 апреля 2014 г. № 59-ФЗ; подп. «б» п. 1 ст. 1 Федерального закона от 2 апреля 2014 г. № 52-ФЗ).

Отчитайтесь перед внебюджетными фондами

Фонды нужно уведомить о вашем намерении закрыть ИП в течение трех дней после принятия решения (п. 3 ст. 28 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ). Если предприниматель трудился один, то достаточно уведомления ПФР. Если были работники, то предупредить о закрытии нужно и Пенсионный фонд, и ФСС. Уведомления можно составить в свободной форме. Дальше способ общения с фондами тоже зависит от того, были у бизнесмена работники или нет. Рассмотрим обе ситуации.

Самый простой случай – если предприниматель работал один. После того как вы сдадите налоговикам заявление о ликвидации, они сами запросят сведения из Пенсионного фонда и затем примут решение о снятии ИП с учета. После этого инспекторы уберут запись о предпринимателе из ЕГРИП и сообщат об этом в ПФР. На этом основании представители фонда снимут бизнесмена с учета (п. 2 ст. 11 Федерального закона от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ). Взносы за себя предприниматель может заплатить в течение 15 дней после закрытия ИП.

В ФСС обращаться не придется, ведь сам за себя предприниматель взносов обычно не платит. Если взносы начислялись, для снятия с учета нужно будет только заявление бизнесмена.

У ИП есть сотрудники? Тогда перед ликвидацией нужно сдать всю отчетность. Поэтому если решили закрываться, то подготовьте расчет по форме РСВ-1 ПФР (утв. постановлением ПФР от 16 января 2014 г. № 2п). Дальше налоговики сами снимут вас с учета в ПФР.

Помимо этого в Пенсионный фонд в течение месяца нужно будет подать сведения о застрахованных работниках, которых вы уволили : Ф.И.О., пол, дата рождения, адрес, паспортные данные, гражданство, страховой номер. Сделать это лучше всего в промежуточном отчете.

С ФСС придется потрудиться. Туда предприниматель должен обратиться сам. Для начала нужно сдать расчет по форме-4 ФСС (утв. приказом Минтруда России от 19 марта 2013 г. № 107н). В нем укажите взносы, начисленные с начала года до увольнения. После сдачи отчетности все страховые взносы за сотрудников необходимо перечислить в течение 15 дней.

Затем нужно подать заявление по форме, утвержденной приказом Минтруда России от 25 октября 2013 г. № 574н. К нему нужно приложить копию документа, который подтвердит увольнение последнего работника. Пакет документов сдайте в отделение фонда. Четких сроков для этого не установлено. Ну, а снимут бизнесмена с учета в ФСС в течение 14 дней после получения всех документов (п. 23 Порядка, утв. приказом Минздравсоцразвития России от 7 декабря 2009 г. № 959н).

Перед подачей заявления в ФСС нужно разорвать все договоры гражданско-правового характера, по которым вы начисляете страховые взносы. Иначе ФСС с учета вас не снимет (п. 22 Порядка, утв. приказом Минздравсоцразвития России от 7 декабря 2009 г. № 959н).

Снимите ИП с учета в налоговой инспекции

Переходим к вопросам, которые регулирует налоговая. Перед непосредственной ликвидацией остался еще один момент – снятие с учета ККТ, если вы ее использовали в работе.

Поскольку регистрируют кассовые аппараты в налоговой, то и снимают с учета их там же (п. 1 ст. 4 Федерального закона от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ). Для начала пишете заявление в инспекцию. К нему прикладываете паспорт ККТ, карточку регистрации аппарата и его учетный талон (талон нужно взять в центре обслуживания ККТ). При подаче документов в налоговой вам назначат время следующей встречи, на которую нужно будет принести кассовый аппарат. Когда вы приедете, специалист техобслуживания вашего ККТ в присутствии инспектора снимет контрольные показания аппарата и составит об этом акт.

После этого инспектор занесет данные с аппарата в базу, а вам выдадут паспорт ККТ, его карточку регистрации и учетный талон. В них будут проставлены отметки о снятии с учета.

Теперь о самой ликвидации. Официально регистрировать этот факт будет налоговая служба. И первое, что нужно сделать – написать заявление по форме № Р26001 (приложение № 15 к приказу от 25 января 2012 г. № ММВ-7-6/25). Бланк можно взять в налоговой или же скачать на сайте ФНС.

В первой части нужно указать все сведения об ИП из ЕГРИП: ИНН, Ф.И.О., ОГРНИП. Во втором разделе укажите, как хотели бы получить документы по ликвидации. Тут же – телефон, электронная почта и подпись ИП. Разделы 3 и 4 заполнит нотариус или представитель ФНС. Дело в том, что подпись предпринимателя нужно заверить. Сделать это может нотариус, на встречу с ним нужно взять паспорт, подлинники ОГРНИП и ИНН. А может и инспектор – если ИП лично принесет документы в налоговую. В любом случае подписывать бумагу заранее нельзя.

Если заполняете заявление вручную, используйте черную гелевую ручку, буквы – печатные заглавные. Также в налоговую нужно принести квитанцию об уплате госпошлины. Ее можно сформировать на сайте ФНС.

ФНС позаботилась об удобстве налогоплательщиков. Заявить о ликвидации можно разными способами. Традиционно – прийти в инспекцию лично и принести заявление. Или отправить в инспекцию своего представителя с доверенностью. Можно послать заявление почтой, с объявленной ценностью и описью вложения.

Можно воспользоваться системой электронной передачи документов. Для этого нужно отсканировать бумаги и отправить их через сервис «Подача электронных документов на государственную регистрацию» на сайте ФНС. Заверить документы нужно электронной цифровой подписью, действительной на момент подачи заявления.

Итак, налоговики приняли у вас документы. У них есть пять рабочих дней на то, чтобы дать вам положительный или отрицательный ответ. Если все документы в порядке, то вы получаете уведомление о снятии с учета ИП. Вместе с ним выдадут лист записи ЕГРИП. Эти бумаги нужно тщательно хранить. Бывают технические ошибки, когда ИП продолжают считать действующим. Если предпринимателю предъявят какие-то претензии, он всегда сможет подтвердить факт закрытия ИП этими документами.

Бывает, что в прекращении деятельности ИП отказывают. Тогда в уведомлении налоговики пишут причину. Чаще всего отказ обоснован ошибками в заполнении заявления. Тогда исправьте их и заново подавайте пакет документов в инспекцию.

После того как вы получите уведомление о снятии с учета, в течение пяти дней нужно составить и отправить форму 3-НДФЛ. А в течение 15 дней заплатить по ней налог в бюджет.

И напоследок пара моментов. Первое: все долги и обязательства ИП остаются в силе даже после ликвидации. Второе: если предприниматель добровольно прекратил свою деятельность, то он может в любую минуту совершенно спокойно открывать новое ИП. Никаких запретов здесь нет.

Лектор: Ольга Аввакумова,

эксперт сервиса «Контур.Эльба»