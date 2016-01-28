Компании и индивидуальные предприниматели, которые торгуют алкоголем, должны учитывать в своей работе перемены, произошедшие с 1 января 2016 года. Поговорим о них подробнее

Новый журнал учета для алкогольной розницы стал обязательным

С 1 января 2016 года компании и предприниматели, торгующие алкоголем, спиртосодержащей продукцией и пивом в розницу, должны вести журнал учета таких продаж (форма утв. приказом РАР от 19 июня 2015 г. № 164). На основании этого документа нужно составлять и сдавать отчетность в Росалкогольрегулирование.

Тех, кто не будет вести новый журнал учета для алкогольной розницы, могут оштрафовать (ст. 14.19 КоАП РФ, письмо РАР от 1 сентября 2014 г. № 17141/03). Штраф на компанию и директора — до 200 000 руб. и до 15 000 руб. соответственно.

До 2016 года продавцы алкоголя, спиртосодержащей продукции и пива не были обязаны вести журнал учета таких продаж.

Продавцы алкоголя должны подключиться к единой системе — ЕГАИС

Система ЕГАИС - единая государственная автоматизированная информационная система, в которой контролируется оборот алкоголя.

До 2016 года ЕГАИС использовали для контроля уплаты акцизов производителями алкоголя. Розничные и оптовые продавцы сдавали только декларации о закупках и продажах алкогольных напитков.

С 2016 года информацию в ЕГАИС о закупке пива и другого алкоголя обязаны передавать розничные и оптовые продавцы. А значит, торговые точки нужно подключить к этой системе (Федеральный закон от 29 июня 2015 г. № 182-ФЗ). Исключение:

— предприниматели, которые продают в розницу пиво, сидр, пуаре, медовуху, спиртосодержащую продукцию;

— организации, которые реализуют алкоголь при оказании услуг общепита;

— компании, которые работают в поселениях численностью до 3000 человек, где нет доступа к интернету.

Тех, кто забыл подключиться к ЕГАИС до 1 января 2016 года, могут оштрафовать. Штраф на компанию составит от 50 000 руб. до 200 000 руб., на директора - от 10 000 до 15 000 руб.(ст. 14.19 КоАП РФ).