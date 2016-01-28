Исчисление, удержание и перечисление НДФЛ налоговыми агентами в 2016 году. Новые правила. Стандартные вычеты по НДФЛ. КБК на перечисление НДФЛ в 2016 году.

Исчисление НДФЛ налоговыми агентами в 2016 году: на какую дату

Дата получения дохода — это день, по состоянию на который нужно рассчитать НДФЛ. Эта дата зависит от вида дохода.

В 2016 году дату получения дохода определяют по правилам, указанным в таблице.

Дата получения дохода

Вид дохода Форма получения дохода Дата фактического получения дохода Основание Доход в виде оплаты труда В денежной или натуральной форме Последний день месяца, за который сотруднику начислена зарплата Если сотрудник уволен до окончания календарного месяца – последний рабочий день, за который сотруднику была начислена зарплата п. 2 ст. 223 НК РФ Доход, не связанный с оплатой труда Доход в денежной форме 1. День выплаты денег из кассы 2. День перечисления денег на счет в банке 3. День перечисления денег по поручению получателя дохода на счета третьих лиц подп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ Доход в натуральной форме 1. День передачи товарно-материальных ценностей 2. День окончания выполнения работ (услуг) в интересах человека 3. День оплаты (полностью или частично) за человека товаров, работ, услуг или имущественных прав подп. 2 п. 1 ст. 223 НК РФ Доход в виде материальной выгоды 1. При пользовании заемными средствами:

последний день каждого месяца в течение срока, на который был предоставлен заем (кредит), если процентная ставка по нему менее:

– 2/3 ставки рефинансирования при получении денег в рублях;

– 9 процентов годовых при получении денег в иностранной валюте 2. При приобретении ценных бумаг:

– либо день приобретения ценных бумаг по ценам ниже рыночных;

– либо день безвозмездного получения ценных бумаг;

– либо день оплаты ценных бумаг (если оплата происходит после перехода права собственности на ценные бумаги) 3. При приобретении товаров (работ, услуг) у взаимозависимых лиц — день приобретения товаров (работ, услуг) подп. 3 и 7 п. 1 ст. 223 НК РФ Доход, возникающий в результате зачета однородных встречных требований День зачета встречных однородных требований подп. 4 п. 1 ст. 223 НК РФ Доход в результате списания с баланса организации безнадежного долга гражданина День списания этого долга подп. 5 п. 1 ст. 223 НК РФ Доходы, возникающие в связи с возмещением командировочных расходов (например, если расходы не подтверждены или возмещаются сверх действующих норм) Последний день месяца, в котором утвержден авансовый отчет после возвращения сотрудника из командировки подп. 6 п. 1 ст. 223 НК РФ Доход в виде бюджетных средств, полученных на реализацию мероприятий, связанных со снижением напряженности на рынке труда* 1. Дата признания расходов на реализацию мероприятий, связанных со снижением напряженности на рынке труда (в части доходов, освоенных в соответствии с их целевым назначением в течение трех налоговых периодов (начиная с налогового периода, в котором были получены доходы)) 2. Последний день налогового периода, в котором были нарушены условия освоения доходов (если такое нарушение было допущено) 3. Последний день третьего налогового периода (в части доходов, которые не были освоены в соответствии с их целевым назначением) п. 3 ст. 223 НК РФ

Исчисление НДФЛ налоговыми агентами в 2016 году: стандартные вычеты

С 2016 года НДФЛ считают на каждую дату получения дохода (п. 3 ст. 226 НК РФ). Вычеты на детей, как и все стандартные вычеты, предоставляют за каждый месяц календарного года (ст. 218 НК РФ). В какой момент это нужно сделать?

Вычеты в середине месяца предоставить можно, например, выплачивая матпомощь. Тогда к другим доходам применять вычеты не придется. Главное по ошибке не предоставить их дважды.

Учтите еще, что в 2016 году работнику полагается вычет на ребенка, пока его доход с начала года не превысит 350 000 руб. (подп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ). И если к концу месяца доход будет больше, право на детский вычет работник утратит, а налог придется пересчитать и дополнительно удержать.

Вычеты можно предоставить в последний день месяца (дата, когда начисляется зарплата). Тогда с доходов, полученных в другие дни, НДФЛ рассчитывайте, не принимая во внимание вычеты. Если дохода окажется недостаточно, излишне удержанный НДФЛ по итогам года возместит налоговая инспекция.

Исчисление, удержание и перечисление НДФЛ налоговыми агентами в 2016 году

Исчисление НДФЛ налоговыми агентами в 2016 году. НДФЛ по зарплате, отпускным и пособиям в пользу резидентов считают нарастающим итогом, применяя вычеты и засчитывая уплаченный ранее налог (п. 1 ст. 224 НК РФ). В остальных случаях НДФЛ определяют по каждому виду дохода, не применяя вычеты и не засчитывая ранее уплаченный налог. В 2016 году таким образом НДФЛ стали считать и с доходов налоговых резидентов от долевого участия (п. 3 ст. 226 НК РФ).

Удержание НДФЛ налоговыми агентами в 2016 году. Удерживают НДФЛ следующим образом. С доходов в денежной форме — при их фактической выплате (абз. 1 п. 4 ст. 226 НК РФ). Если доход в натуральной форме или в форме материальной выгоды, НДФЛ нужно удержать из любых доходов в денежной форме, но не более 50% от дохода в денежной форме (абз. 2 п. 4 ст. 226 НК РФ).

Если удержать НДФЛ невозможно, сообщите об этом в налоговую инспекцию по месту своего учета и получателю дохода. Для этого нужно оформить справку по форме 2-НДФЛ. Отправить справку нужно не позднее 1 марта следующего года.

Перечисление НДФЛ налоговыми агентами в 2016 году. В 2016 году перечисляйте НДФЛ не позднее дня, следующего за днем выплаты дохода (п. 6 ст. 226 НК РФ). Для больничных и отпускных крайний срок уплаты НДФЛ — последний день месяца, в котором выплачен такой доход.

Если перечисление НДФЛ налоговыми агентами выпадает на выходной или праздник, уплатите налог в ближайший следующий рабочий день (п. 7 ст. 6 НК РФ).

КБК на перечисление НДФЛ налоговыми агентами в 2016 году смотрите в приказе Минфина России от 1 июля 2013 г. № 65н (в редакции приказа Минфина России от 25 декабря 2015 г. № 215н).

По этим правилам и должно происходить исчисление, удержание и перечисление НДФЛ налоговыми агентами в 2016 году.