Исчисление, удержание и перечисление НДФЛ налоговыми агентами в 2016 году
Исчисление НДФЛ налоговыми агентами в 2016 году: на какую дату
Дата получения дохода — это день, по состоянию на который нужно рассчитать НДФЛ. Эта дата зависит от вида дохода.
В 2016 году дату получения дохода определяют по правилам, указанным в таблице.
Дата получения дохода
|
Вид дохода
|
Форма получения дохода
|
Дата фактического получения дохода
|
Основание
|
Доход в виде оплаты труда
|
В денежной или натуральной форме
|
Последний день месяца, за который сотруднику начислена зарплата
Если сотрудник уволен до окончания календарного месяца – последний рабочий день, за который сотруднику была начислена зарплата
|
п. 2 ст. 223 НК РФ
|
Доход, не связанный с оплатой труда
|
Доход в денежной форме
|
1. День выплаты денег из кассы
2. День перечисления денег на счет в банке
3. День перечисления денег по поручению получателя дохода на счета третьих лиц
|
подп. 1 п. 1 ст. 223 НК РФ
|
Доход в натуральной форме
|
1. День передачи товарно-материальных ценностей
2. День окончания выполнения работ (услуг) в интересах человека
3. День оплаты (полностью или частично) за человека товаров, работ, услуг или имущественных прав
|
подп. 2 п. 1 ст. 223 НК РФ
|
Доход в виде материальной выгоды
|
1. При пользовании заемными средствами:
2. При приобретении ценных бумаг:
3. При приобретении товаров (работ, услуг) у взаимозависимых лиц — день приобретения товаров (работ, услуг)
|
Доход, возникающий в результате зачета однородных встречных требований
|
День зачета встречных однородных требований
|
подп. 4 п. 1 ст. 223 НК РФ
|
Доход в результате списания с баланса организации безнадежного долга гражданина
|
День списания этого долга
|
подп. 5 п. 1 ст. 223 НК РФ
|
Доходы, возникающие в связи с возмещением командировочных расходов (например, если расходы не подтверждены или возмещаются сверх действующих норм)
|
Последний день месяца, в котором утвержден авансовый отчет после возвращения сотрудника из командировки
|
подп. 6 п. 1 ст. 223 НК РФ
|
Доход в виде бюджетных средств, полученных на реализацию мероприятий, связанных со снижением напряженности на рынке труда*
|
1. Дата признания расходов на реализацию мероприятий, связанных со снижением напряженности на рынке труда (в части доходов, освоенных в соответствии с их целевым назначением в течение трех налоговых периодов (начиная с налогового периода, в котором были получены доходы))
2. Последний день налогового периода, в котором были нарушены условия освоения доходов (если такое нарушение было допущено)
3. Последний день третьего налогового периода (в части доходов, которые не были освоены в соответствии с их целевым назначением)
|
п. 3 ст. 223 НК РФ
Исчисление НДФЛ налоговыми агентами в 2016 году: стандартные вычеты
С 2016 года НДФЛ считают на каждую дату получения дохода (п. 3 ст. 226 НК РФ). Вычеты на детей, как и все стандартные вычеты, предоставляют за каждый месяц календарного года (ст. 218 НК РФ). В какой момент это нужно сделать?
Вычеты в середине месяца предоставить можно, например, выплачивая матпомощь. Тогда к другим доходам применять вычеты не придется. Главное по ошибке не предоставить их дважды.
Учтите еще, что в 2016 году работнику полагается вычет на ребенка, пока его доход с начала года не превысит 350 000 руб. (подп. 4 п. 1 ст. 218 НК РФ). И если к концу месяца доход будет больше, право на детский вычет работник утратит, а налог придется пересчитать и дополнительно удержать.
Вычеты можно предоставить в последний день месяца (дата, когда начисляется зарплата). Тогда с доходов, полученных в другие дни, НДФЛ рассчитывайте, не принимая во внимание вычеты. Если дохода окажется недостаточно, излишне удержанный НДФЛ по итогам года возместит налоговая инспекция.
Исчисление, удержание и перечисление НДФЛ налоговыми агентами в 2016 году
Исчисление НДФЛ налоговыми агентами в 2016 году. НДФЛ по зарплате, отпускным и пособиям в пользу резидентов считают нарастающим итогом, применяя вычеты и засчитывая уплаченный ранее налог (п. 1 ст. 224 НК РФ). В остальных случаях НДФЛ определяют по каждому виду дохода, не применяя вычеты и не засчитывая ранее уплаченный налог. В 2016 году таким образом НДФЛ стали считать и с доходов налоговых резидентов от долевого участия (п. 3 ст. 226 НК РФ).
Удержание НДФЛ налоговыми агентами в 2016 году. Удерживают НДФЛ следующим образом. С доходов в денежной форме — при их фактической выплате (абз. 1 п. 4 ст. 226 НК РФ). Если доход в натуральной форме или в форме материальной выгоды, НДФЛ нужно удержать из любых доходов в денежной форме, но не более 50% от дохода в денежной форме (абз. 2 п. 4 ст. 226 НК РФ).
Если удержать НДФЛ невозможно, сообщите об этом в налоговую инспекцию по месту своего учета и получателю дохода. Для этого нужно оформить справку по форме 2-НДФЛ. Отправить справку нужно не позднее 1 марта следующего года.
Перечисление НДФЛ налоговыми агентами в 2016 году. В 2016 году перечисляйте НДФЛ не позднее дня, следующего за днем выплаты дохода (п. 6 ст. 226 НК РФ). Для больничных и отпускных крайний срок уплаты НДФЛ — последний день месяца, в котором выплачен такой доход.
Если перечисление НДФЛ налоговыми агентами выпадает на выходной или праздник, уплатите налог в ближайший следующий рабочий день (п. 7 ст. 6 НК РФ).
КБК на перечисление НДФЛ налоговыми агентами в 2016 году смотрите в приказе Минфина России от 1 июля 2013 г. № 65н (в редакции приказа Минфина России от 25 декабря 2015 г. № 215н).
По этим правилам и должно происходить исчисление, удержание и перечисление НДФЛ налоговыми агентами в 2016 году.
Важные статьи
Справочник кодов бюджетной классификации (КБК) на 2016 год
Налоговые и бухгалтерские изменения с 2017 года
Налоги с заработной платы в 2017 году
Быстрее нажимайте на кнопку «Распечатать счет»
На все ваши вопросы с радостью ответят по телефону
Темы: