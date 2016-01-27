799127 января 2016

Справка 2 НДФЛ (новая форма - 2016): бланк, порядок и образец заполнения

Приказом ФНС России от 30 октября 2015 г. № ММВ-7-11/485@ утверждена справка 2 НДФЛ (новая форма - 2016). Бланк, образец заполнения, данные в которые занесены по всем правилам, вы найдете в статье.

Справочники кодов доходов и кодов вычетов утверждены приказом ФНС России от 10.09.2015 № ММВ-7-11/387@. Ранее применявшиеся справочники (приложения 3 и 4 к приказу ФНС России от 17.11.2010 № ММВ-7-3/611@) утратили силу.

Изменений много. В новой справке стало больше строк, появились сведения об иностранных работниках, фиксированных авансовых платежах и инвестиционных вычетах. Как заполнить новую справку, читайте далее.

Справка 2 НДФЛ (новая форма - 2016): бланк, образец заполнения

Какой должна быть справка 2 НДФЛ (новая форма 2016, бланк, образец заполнения) рассмотрим на примере. Заполним справку о невозможности удержать налог.

Пример
Сотрудника Иванова уволили 25 сентября 2015 года. Он обратился в суд с иском о признании увольнения незаконным. Суд постановил восстановить Иванова на работе в прежней должности и выплатить ему среднюю зарплату за время вынужденного прогула.

Сумма среднего заработка составила 94 388,05 руб. Такая сумма была указана в решении суда, причем НДФЛ с нее посчитан не был. Значит, компания должна выплатить работнику именно эту сумму. Бухгалтер перечислил Иванову 94 388,05 руб. 21 декабря. И в этот же день стороны договорились расторгнуть трудовые отношения. Следовательно, удержать НДФЛ компания не сможет.

Поэтому в феврале 2016 года бухгалтер направил в инспекцию справку 2-НДФЛ с признаком 2, где привел только доходы, с которых не удержан НДФЛ. То есть 94 388,05 руб. Сумма налога с этой суммы — 12 270 руб. (94 388,05 руб. × 13%). 2-НДФЛ бухгалтер заполнил так, как в образце ниже.

В разделе 3 укажите сумму полученного дохода, с которой не удержан НДФЛ. Этот показатель определяется расчетным путем отдельно, за минусом необлагаемых сумм. Сами необлагаемые суммы в справке с признаком 2 не показывайте.

В поле «Месяц» — порядковый номер месяца, в котором был получен доход в соответствии со статьей 223 Налогового кодекса, в поле «Код дохода» — код дохода из Справочника, утвержденного приказом ФНС России от 10.09.2015 № ММВ-7-11/387@,в поле «Сумма дохода» — конечную сумму дохода, с которой не удержан НДФЛ.

Если налог не удержан с нескольких видов дохода, укажите эти суммы отдельно, каждую со своим кодом.

Образец заполнения справки 2 НДФЛ (новая форма - 2016, бланк)

Справка 2 НДФЛ (новая форма - 2016): порядок заполнения

В Порядке заполнения больше нет требования указывать стоимостные показатели в рублях и копейках.

Для поля «номер корректировки» увеличилось количество вариантов заполнения (см. выше Справка 2 НДФЛ новая форма - 2016: бланк, образец заполнения). В этом поле указывайте:

  • 00 — если справка первичная;
  • 01, 02 и т. д. — уточненная (корректирующая);
  • 99 — аннулирующая. 

В аннулирующей справке (раздел I Порядка заполнения):

  • заполните показатели разделов 1 и 2. Они полностью повторят заполнение первичной справки;
  • разделы 3, 4 и 5 не заполняйте;
  • в заголовке в поле «№ ______» укажите номер ранее представленной справки, а в поле «от __.__.__» — дату составления новой справки.

Количество вариантов заполнения поля «признак» (раздел II Порядка заполнения) осталось прежним: 1 и 2. Но изменился срок представления справок с признаком 2.

Доходы иностранцев. ФИО иностранца можно указывать латинскими буквами. Если вы не знаете учетный налоговый номер иностранца, то укажите его в новом поле раздела 1 (раздел IV Порядка заполнения).

Стало больше вариантов статуса налогоплательщика. 

Обозначения статуса плательщика НДФЛ

Цифра Категория плательщика НДФЛ
1 Налоговый резидент РФ
2 Налоговый нерезидент РФ
3 Высококвалифицированный специалист/нерезидент РФ
4 Участник Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом (член экипажа судна, плавающего под Государственным флагом Российской Федерации), не является налоговым резидентом Российской Федерации
5 Беженец или получил временное убежище в РФ/нерезидент РФ
6 Иностранный гражданин на патенте

Строка для иностранцев на патенте - для реквизитов уведомления о правомерности уменьшения НДФЛ на сумму фиксированных авансовых платежей (разд. VII Порядка заполнения). Номер, дату уведомления и код ИФНС укажите в разделе 5 справки.

А еще прибавилась строка по фиксированным авансовым платежам, которые в течение года уплачивают иностранцы, работающие в РФ по патенту. В новую строку нужно вписать сумму фиксированных авансовых платежей, на которую уменьшается сумма НДФЛ (раздел 5).

Новые коды. С 1 января 2016 года работник вправе получить социальные вычеты на лечение и обучение у работодателя Поэтому перечень кодов доходов дополнили:

  • 1219 «Суммы страховых взносов, в отношении которых налогоплательщику был предоставлен социальный налоговый вычет...»;
  • 1542 «Доходы в виде действительной стоимости доли в уставном капитале организации, выплачиваемые при выходе участника из организации».

Технические правки. В 2016 году компании могут сдавать форму 2-НДФЛ на бумаге. Но только если численность лиц, получивших доходы в 2015 году, не превышает 25 человек. Прежнее ограничение — 10 человек.

Код свидетельства о предоставлении временного убежища на территории РФ теперь 19. Раньше в справке вы указывали код 18.

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