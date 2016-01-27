Справочники кодов доходов и кодов вычетов утверждены приказом ФНС России от 10.09.2015 № ММВ-7-11/387@. Ранее применявшиеся справочники (приложения 3 и 4 к приказу ФНС России от 17.11.2010 № ММВ-7-3/611@) утратили силу.

Изменений много. В новой справке стало больше строк, появились сведения об иностранных работниках, фиксированных авансовых платежах и инвестиционных вычетах. Как заполнить новую справку, читайте далее.

Справка 2 НДФЛ (новая форма - 2016): бланк, образец заполнения

Пример

Сотрудника Иванова уволили 25 сентября 2015 года. Он обратился в суд с иском о признании увольнения незаконным. Суд постановил восстановить Иванова на работе в прежней должности и выплатить ему среднюю зарплату за время вынужденного прогула.

Сумма среднего заработка составила 94 388,05 руб. Такая сумма была указана в решении суда, причем НДФЛ с нее посчитан не был. Значит, компания должна выплатить работнику именно эту сумму. Бухгалтер перечислил Иванову 94 388,05 руб. 21 декабря. И в этот же день стороны договорились расторгнуть трудовые отношения. Следовательно, удержать НДФЛ компания не сможет.

Поэтому в феврале 2016 года бухгалтер направил в инспекцию справку 2-НДФЛ с признаком 2, где привел только доходы, с которых не удержан НДФЛ. То есть 94 388,05 руб. Сумма налога с этой суммы — 12 270 руб. (94 388,05 руб. × 13%). 2-НДФЛ бухгалтер заполнил так, как в образце ниже.

В разделе 3 укажите сумму полученного дохода, с которой не удержан НДФЛ. Этот показатель определяется расчетным путем отдельно, за минусом необлагаемых сумм. Сами необлагаемые суммы в справке с признаком 2 не показывайте.

В поле «Месяц» — порядковый номер месяца, в котором был получен доход в соответствии со статьей 223 Налогового кодекса, в поле «Код дохода» — код дохода из Справочника, утвержденного приказом ФНС России от 10.09.2015 № ММВ-7-11/387@,в поле «Сумма дохода» — конечную сумму дохода, с которой не удержан НДФЛ.

Если налог не удержан с нескольких видов дохода, укажите эти суммы отдельно, каждую со своим кодом.

Образец заполнения справки 2 НДФЛ (новая форма - 2016, бланк)

Справка 2 НДФЛ (новая форма - 2016): порядок заполнения

В Порядке заполнения больше нет требования указывать стоимостные показатели в рублях и копейках.

в заголовке в поле «№ ______» укажите номер ранее представленной справки, а в поле «от __.__.__» — дату составления новой справки.

Цифра Категория плательщика НДФЛ 1 Налоговый резидент РФ 2 Налоговый нерезидент РФ 3 Высококвалифицированный специалист/нерезидент РФ 4 Участник Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом (член экипажа судна, плавающего под Государственным флагом Российской Федерации), не является налоговым резидентом Российской Федерации 5 Беженец или получил временное убежище в РФ/нерезидент РФ 6 Иностранный гражданин на патенте