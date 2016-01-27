Справка 2 НДФЛ (новая форма - 2016): бланк, порядок и образец заполнения
Справочники кодов доходов и кодов вычетов утверждены приказом ФНС России от 10.09.2015 № ММВ-7-11/387@. Ранее применявшиеся справочники (приложения 3 и 4 к приказу ФНС России от 17.11.2010 № ММВ-7-3/611@) утратили силу.
Изменений много. В новой справке стало больше строк, появились сведения об иностранных работниках, фиксированных авансовых платежах и инвестиционных вычетах. Как заполнить новую справку, читайте далее.
Справка 2 НДФЛ (новая форма - 2016): бланк, образец заполнения
Какой должна быть справка 2 НДФЛ (новая форма 2016, бланк, образец заполнения) рассмотрим на примере. Заполним справку о невозможности удержать налог.
Пример
Сотрудника Иванова уволили 25 сентября 2015 года. Он обратился в суд с иском о признании увольнения незаконным. Суд постановил восстановить Иванова на работе в прежней должности и выплатить ему среднюю зарплату за время вынужденного прогула.
Сумма среднего заработка составила 94 388,05 руб. Такая сумма была указана в решении суда, причем НДФЛ с нее посчитан не был. Значит, компания должна выплатить работнику именно эту сумму. Бухгалтер перечислил Иванову 94 388,05 руб. 21 декабря. И в этот же день стороны договорились расторгнуть трудовые отношения. Следовательно, удержать НДФЛ компания не сможет.
Поэтому в феврале 2016 года бухгалтер направил в инспекцию справку 2-НДФЛ с признаком 2, где привел только доходы, с которых не удержан НДФЛ. То есть 94 388,05 руб. Сумма налога с этой суммы — 12 270 руб. (94 388,05 руб. × 13%). 2-НДФЛ бухгалтер заполнил так, как в образце ниже.
В разделе 3 укажите сумму полученного дохода, с которой не удержан НДФЛ. Этот показатель определяется расчетным путем отдельно, за минусом необлагаемых сумм. Сами необлагаемые суммы в справке с признаком 2 не показывайте.
В поле «Месяц» — порядковый номер месяца, в котором был получен доход в соответствии со статьей 223 Налогового кодекса, в поле «Код дохода» — код дохода из Справочника, утвержденного приказом ФНС России от 10.09.2015 № ММВ-7-11/387@,в поле «Сумма дохода» — конечную сумму дохода, с которой не удержан НДФЛ.
Если налог не удержан с нескольких видов дохода, укажите эти суммы отдельно, каждую со своим кодом.
Образец заполнения справки 2 НДФЛ (новая форма - 2016, бланк)
Справка 2 НДФЛ (новая форма - 2016): порядок заполнения
В Порядке заполнения больше нет требования указывать стоимостные показатели в рублях и копейках.
Для поля «номер корректировки» увеличилось количество вариантов заполнения (см. выше Справка 2 НДФЛ новая форма - 2016: бланк, образец заполнения). В этом поле указывайте:
- 00 — если справка первичная;
- 01, 02 и т. д. — уточненная (корректирующая);
- 99 — аннулирующая.
В аннулирующей справке (
- заполните показатели разделов 1 и 2. Они полностью повторят заполнение первичной справки;
- разделы 3, 4 и 5 не заполняйте;
- в заголовке в поле «№ ______» укажите номер ранее представленной справки, а в поле «от __.__.__» — дату составления новой справки.
Количество вариантов заполнения поля «признак» (
Доходы иностранцев. ФИО иностранца можно указывать латинскими буквами. Если вы не знаете учетный налоговый номер иностранца, то укажите его в новом поле раздела 1 (
Стало больше вариантов статуса налогоплательщика.
Обозначения статуса плательщика НДФЛ
|Цифра
|Категория плательщика НДФЛ
|1
|Налоговый резидент РФ
|2
|Налоговый нерезидент РФ
|3
|Высококвалифицированный специалист/нерезидент РФ
|4
|Участник Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом (член экипажа судна, плавающего под Государственным флагом Российской Федерации), не является налоговым резидентом Российской Федерации
|5
|Беженец или получил временное убежище в РФ/нерезидент РФ
|6
|Иностранный гражданин на патенте
Строка для иностранцев на патенте - для реквизитов уведомления о правомерности уменьшения НДФЛ на сумму фиксированных авансовых платежей (
А еще прибавилась строка по фиксированным авансовым платежам, которые в течение года уплачивают иностранцы, работающие в РФ по патенту. В новую строку нужно вписать сумму фиксированных авансовых платежей, на которую уменьшается сумма НДФЛ (раздел 5).
Новые коды. С 1 января 2016 года работник вправе получить социальные вычеты на лечение и обучение у работодателя Поэтому перечень кодов доходов дополнили:
- 1219 «Суммы страховых взносов, в отношении которых налогоплательщику был предоставлен социальный налоговый вычет...»;
- 1542 «Доходы в виде действительной стоимости доли в уставном капитале организации, выплачиваемые при выходе участника из организации».
Технические правки. В 2016 году компании могут сдавать форму 2-НДФЛ на бумаге. Но только если численность лиц, получивших доходы в 2015 году, не превышает 25 человек. Прежнее ограничение — 10 человек.
Код свидетельства о предоставлении временного убежища на территории РФ теперь 19. Раньше в справке вы указывали код 18.
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