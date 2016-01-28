Поговорим о том, какой стала уплата налогов при УСН в 2016 году.

НДС при УСН — больше не доход

Выгодно изменился учет НДС на упрощенке. Если в 2016 году вы выставите счет-фактуру с НДС, то больше не включайте его ни в доходы, ни в расходы (п. 1 ст. 346.15, подп. 22 п. 1 ст. 346.16 НК РФ). Но, как и прежде, предъявленную сумму перечисляйте в бюджет и не забудьте сдать электронную декларацию по НДС. Срок — не позднее 25-го числа месяца, следующего за кварталом, в котором выставлен счет-фактура (п. 5 ст. 173 НК РФ).

До 2016 года НДС надо было включать в доходы, но перечисленную в бюджет сумму чиновники списывать запрещали (письмо Минфина России от 21 сентября 2012 г. № 03-11-11/280). Это приводило к двойному налогообложению. Теперь многолетние споры по этому поводу закончатся.

Предельные доходы для УСН выросли

В 2016 году лимит доходов, при котором можно работать на упрощенке, составит 79 740 000 руб. (приказ Минэкономразвития России от 20 октября 2015 г. № 772). В 2015 году предельный доход был меньше — 68 820 000 руб.

Лимит доходов за 9 месяцев 2016 года, позволяющий перейти на упрощенку с 2017 года, поднялся до 59 805 000 руб. с прежних 51 615 000 руб.

Лимиты для амортизации увеличились

С 2016 года действует новый лимит стоимости основных средств и нематериальных активов в налоговом учете — 100 000 руб. вместо 40 000 руб. (ст. 256, 257 НК РФ). Эта поправка касается только тех, кто выбрал объект «доходы минус расходы».

Основные средства. Имущество, которое ввели в эксплуатацию в 2016 году, можно сразу после оплаты списывать в расходы, если оно стоит 100 000 руб. и дешевле. Если дороже, стоимость основного средства надо списывать по мере оплаты равными частями в течение года (п. 3 ст. 346.16 НК РФ).

Для имущества, которое ввели в эксплуатацию до 2016 года, лимит старый — 40 000 руб. Расходы на такое имущество не нужно пересчитывать с учетом нового лимита.

Возможно, компания купила основное средство, когда была на общей системе налогообложения, а с 1 января 2016 года перешла на упрощенку. Тогда расходы на это основное средство списывайте так, как в таблице.

Как списывать основные средства и НМА, купленные до упрощенки

Как долго Как часто Срок полезного использования — до 3 лет включительно В течение первого календарного года с момента начала списания стоимости объекта В последний день каждого квартала равными долями Срок полезного использования — от 3 до 15 лет включительно 50% стоимости объекта — в первый календарный год с момента начала списания30% стоимости объекта — в течение второго календарного года с момента начала списания20% стоимости объекта — в течение третьего календарного года с момента начала списания В последний день каждого квартала равными долями Срок полезного использования — от 15 лет и выше В течение первых десяти лет с момента начала списания стоимости объекта В последний день каждого квартала равными долями в размере оплаченной стоимости

В бухучете лимит стоимости основных средств, которые надо амортизировать, в 2016 году по-прежнему равен 40 000 руб. без НДС (п. 5 ПБУ 6/01). Поэтому в бухучете расходы надо списывать медленнее, чем при расчете налога по упрощенке.

Пример

Компания на упрощенке с объектом «доходы минус расходы» в январе 2016 года оплатила и ввела в эксплуатацию компьютер. Стоимость компьютера составила 108 000 руб., том числе НДС. Срок полезного использования компьютера — 3 года, или 36 месяцев.

В январе 2016 года в бухучете появились проводки:

ДЕБЕТ 08 КРЕДИТ 60

—108 000 ?— учтены затраты на приобретение компьютера;

ДЕБЕТ 60 КРЕДИТ 51

—108 000 ? перечислена оплата за компьютер;

ДЕБЕТ 01 КРЕДИТ 08

—108 000 ? — компьютер введен в эксплуатацию.

ДЕБЕТ 20 (26, 44) КРЕДИТ 02

—3000 ?— начислена амортизация.

Нематериальные активы. Новый лимит стоимости амортизируемого имущества — 100 000 руб. — надо применять и к нематериальным активам в налоговом учете (ст. 256, 257 НК РФ в ред. Федерального закона от 8 июня 2015 г. № 150-ФЗ, письмо ФНС России от 1 ноября 2011 г. № ЕД-4-3/18192). Например, к компьютерным программам, товарным знакам и т.д. Это значит, что объект интеллектуальной собственности со сроком полезного использования больше года и стоимостью до 100 000 руб. можно списать сразу. Конечно, если его приняли к учету в 2016 году. Более дорогие объекты учитывайте в составе нематериальных активов. Их надо списывать равномерно весь год (п. 3 ст. 346.16 НК РФ).

В бухучете для нематериальных активов стоимостных ограничений нет. Поэтому их списывают равномерно в течение срока полезного использования вне зависимости от того, сколько потратили на приобретение.

Пример

Компания на упрощенке с объектом «доходы минус расходы» в январе 2016 года оплатила и приняла к учету исключительные права на компьютерную программу. Стоимость ее составила 54 000 руб., том числе НДС. Срок полезного использования программы — 5 лет, или 60 месяцев.

В январе 2016 года в бухучете появились проводки:

ДЕБЕТ 08 КРЕДИТ 60

— 54 000 ? — учтены затраты на приобретение исключительных прав;

ДЕБЕТ 60 КРЕДИТ 51

— 54 000 ? — перечислена оплата за программу;

ДЕБЕТ 04 КРЕДИТ 08

— 54 000 ? — компьютерная программа принята к учету.

ДЕБЕТ 20 (26, 44) КРЕДИТ 05

— 9000 ? — начислена амортизация.

Представительства и УСН совместимы

Компании, у которых есть представительства, с 1 января вправе работать на упрощенке (п. 3 ст. 346.12 НК РФ). А филиалы по-прежнему не дают такого права. До 2016 года упрощенку нельзя было применять компаниям, имеющим либо представительства, либо филиалы.

Применять упрощенку в 2016 году вправе те компании с представительствами, которые успели подать заявление о переходе на этот спецрежим до 31 декабря 2015 года включительно (форма № 26.2-1, утв. приказом ФНС России от 2 ноября 2012 г. № ММВ-7-3/829).

Налоговые ставки для УСН снижены

Во многих субъектах РФ региональные власти снизили ставки для объекта «доходы» и ввели налоговые каникулы для большего числа предпринимателей. На сайте журнала в разделе «Калькуляторы и справочники» вы найдете таблицу с регионами, где ввели налоговые каникулы, и таблицу с регионами, где понизили ставку.

Пониженные ставки. Конкретный размер ставки зависит от категории налогоплательщиков и видов предпринимательской деятельности (Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 232-ФЗ). Например, в Брянской области снизили ставку для тех, кто добывает полезные ископаемые, обеспечивает электрической энергией, газом и паром, занят в строительстве и др. (Закон Брянской области от 28 сентября 2015 г. № 78-З). В Амурской области ставки налога в размере 1 и 3 процента действуют для компаний и предпринимателей, которые оказывают социальные услуги по уходу за престарелыми, детьми и инвалидами (Закон Амурской области от 8 октября 2015 г. № 592-ОЗ).

Налоговые каникулы. Предприниматели на упрощенке, впервые зарегистрированные после вступления в силу регионального закона, вправе воспользоваться двухлетними налоговыми каникулами. С 2016 года список таких льготников расширился — налоговая ставка 0 процентов действует в том числе для тех предпринимателей на упрощенке, кто работает в сфере бытовых услуг населению (Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. № 477-ФЗ). В 2015 году воспользоваться налоговыми каникулами могли лишь те предприниматели на упрощенке, которые заняты в производственной, социальной и научной сферах.

Уплата налогов при УСН во время налоговых каникул не требуется, но отчетность по спецрежиму сдавать нужно.