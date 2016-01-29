О квартальных авансах и новой декларации по упрощенке рассказал Александр Косолапов, начальник отдела Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина России.

— Когда появится новая декларация по упрощенке? Может ли годовая отчетность при УСН за 2015 год представляться уже сейчас по старой форме?

— Поправки в налоговую декларацию еще не утвердили. Налоговый период по упрощенке — это календарный год. Так как он уже закончился, годовая отчетность при УСН за 2015 год может сдаваться уже сейчас по старой форме.

— Лимит для основных средств с 2016 года составляет 100 000 руб. Можно ли сразу списать на расходы имущество стоимостью от 40 000 до 100 000 руб., если компания оплатила его в 2015 году, а ввела в эксплуатацию в 2016 году?

— Да, можно. Новый лимит применяется к основным средствам, введенным в эксплуатацию начиная с 1 января 2016 года (п. 7 ст. 5 Федерального закона от 8 июня 2015 г. № 150-ФЗ. — Примеч. ред.). Если компания в 2016 году ввела в эксплуатацию имущество стоимостью не более 100 000 руб., то эти расходы учитывайте как материальные (подп. 1 п. 2 ст. 346.17 НК РФ. — Примеч. ред.). Их списывают на дату оплаты задолженности перед поставщиком. В данном случае компания оплатила расходы в 2015 году, но списать стоимость имущества была не вправе, так как еще не ввела его в эксплуатацию. Поэтому учесть расходы можно в 2016 году единовременно на дату ввода в эксплуатацию.

— С 2016 года поставщики, которые выставляют счета-фактуры, не должны включать в доходы предъявленный покупателям НДС. Нужно ли включать НДС в доходы, если счет-фактуру поставщик выставил в 2015 году, а товары покупатель оплатил в I квартале 2016 года?

— Нет, не нужно. Изменения, позволяющие не учитывать НДС в доходах, вступили в силу с 1 января 2016 года (Федеральный закон от 6 апреля 2015 г. № 84-ФЗ. — Примеч. ред.). Компании на упрощенке доходы определяют кассовым методом на день поступления денег на счета в банках или в кассу (п. 1 ст. 346.17 НК РФ. — Примеч. ред.). Поскольку оплата товаров с учетом НДС поступила после 1 января, НДС не является доходом.

— За 2015 год компании, у которых налог с разницы между доходами и расходами меньше минимального, будут платить минимальный налог. Можно ли в I квартале списать разницу между минимальным и обычным налогом?

— Нет, нельзя. Эту разницу компания вправе учесть в расходах только при расчете налога за 2016 год (п. 6 ст. 346.18 НК РФ. — Примеч. ред.).

— В 2015 году компания применяла вмененку, а в 2016 году перешла на упрощенку. В декабре 2015 года покупатели перечислили авансы. Товары в счет авансов компания отгружает в феврале. Включать ли выручку от реализации товаров в доходы на упрощенке?

— Нет. Компании на упрощенке учитывают доходы по кассовому методу. Оплата от покупателей поступила в 2015 году. Следовательно, эти доходы относятся к вмененке. При расчете налога на упрощенке их учитывать не нужно