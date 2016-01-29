О НДФЛ, который компания не смогла удержать в 2015 году, нужно сообщить инспекторам. Такую отчетность налоговых агентов по НДФЛ с 2016 года отправляют до 1 марта включительно. Как правило, речь идет о доходах бывших сотрудников либо посторонних людей, которые получили от компании ценные неденежные подарки. А к 1 апреля нужно подать еще и обычные справки — уже по всем доходам. В том числе и по тем налогоплательщикам, по которым вы отчитаетесь до 1 марта (письмо Минфина России от 1 декабря 2014 г. № 03-04-06/61283).

Куда и как отправлять отчетность по НДФЛ

Справки о неудержанном налоге сдавайте в инспекцию по местонахождению компании, а не физического лица, по которому отчитываетесь. Если у вас меньше 25 справок, то можете сдать их на бумаге. Если 25 и более, то инспекторы потребуют только электронные справки. Напомним, что это новый норматив. Раньше на бумаге вправе были отчитываться только компании, которые сдают до 10 справок (п. 2 ст. 230 НК РФ).

Такая отчетность налоговых агентов по НДФЛ с 2016 года подается по форме, утвержденной приказом ФНС России от 30 октября 2015 г. № ММВ-7-11/485. На этом же бланке вы будете сдавать к 1 апреля обычные справки 2-НДФЛ за 2015 год. Разница лишь в заполнении.

В каких ситуациях нужно подать справки о неудержанном НДФЛ

Ситуация Почему невозможно удержать НДФЛ Какую сумму НДФЛ указать в справке Компания выдала сторонним людям подарок или начислила иной доход в натуральной форме (например, оплатила туристическую путевку) Подарок (другой доход в натуральной форме) получил человек, которому компания не платит денег Рассчитать НДФЛ нужно со стоимости подарков, превышающей 4000 руб. с начала года. Налоговая ставка составляет 35 процентов, если компания выдала выигрыш или приз во время рекламной акции, конкурса. НДФЛ в остальных случаях надо начислить по ставке 13 процентов Организация оплатила жилье и проезд представителям контрагента, прибывшим на переговоры Компания не выплачивает этим людям денежных доходов Доход с материальной выгоды по займу возникает, если ставка процентов по займу меньше 2/3 ключевой ставки ЦБ РФ. С разницы надо исчислить НДФЛ по ставке 35 процентов.

НДФЛ с прочих доходов, в том числе с суммы прощенного долга, нужно посчитать со всей суммы по ставке 13 процентов Сотрудник уволился до того, как погасил заем, полученный им под льготные проценты Денежных выплат бывшему сотруднику больше не будет. Удерживать НДФЛ не из чего Компания пересчитала НДФЛ по бывшему сотруднику или простила ему долг, например по подотчету Организация выплатила по решению суда средний заработок за время вынужденного прогула. При этом в решении суда НДФЛ выделен не был. Сразу после восстановления сотрудник решил уволиться

Что будет за опоздание со справками и уведомлением

К 1 марта нужно и сдать справки в инспекцию, и уведомить физическое лицо о том, что оно обязано доплатить НДФЛ. В прошлом году срок тоже был единым, но короче — 31 января (п. 5 ст. 226 НК РФ). А ответственность за опоздание и тогда, и сейчас разная.

Если не отчитаться в срок, штраф составит 200 руб. за каждую несданную справку (ст. 126 НК РФ). Это дешевле, чем если в ней ошибиться — за каждую недостоверную справку инспекторы теперь вправе наказывать на 500 руб. (ст. 126.1 НК РФ).

За то что компания не проинформирует должника или сделает это с опозданием, ответственности нет. Но мы советуем не пренебрегать этой обязанностью, чтобы предупредить человека о неудержанном налоге и долге перед бюджетом. Хотя с этого года в таких случаях инспекция тоже будет направлять уведомление, на основании которого и нужно будет доплачивать НДФЛ до 1 декабря (п. 6 ст. 228 НК РФ).

Что отражать в справке

Заполнять 2-НДФЛ о неудержанном налоге нужно по-особому, а не так, как вы составляете обычные справки о годовом доходе. Обратите внимание на следующие важные строки. Если в них ошибиться, будет либо штраф 500 руб., либо не получится сдать справку с первого раза.

Поле «Признак». Поставьте значение 2. Если перепутать и поставить значение 1, то инспекторы посчитают это обычной справкой о годовом доходе. И сделают вывод, что отчетность о неудержанном налоге не сдана. А когда вы позже сдадите обычную справку по этому налогоплательщику с правильным признаком 1, в ИФНС возникнет путаница и нестыковка данных. Придется пояснять расхождения.

Сведения о физическом лиц. Ф.И.О., дата рождения и паспортные данные. На практике бывает, что паспорт или фамилия изменились, а в бухгалтерской программе старые данные. Или при заполнении справки в программе бухгалтер не выбрал год рождения, в результате в нее автоматически попал год, с которого начинается список, например 1900. В то же время эти данные обязательны, и за ошибки в них будет штраф. Чтобы исключить такие последствия, в ФНС России рекомендуют перепроверить сведения о физлице перед сдачей. К примеру, сделать это можно в службе персонала компании, а если данные отсутствуют, то по возможности нужно связаться с налогоплательщиком и выяснить. Хотя, если вы переписали данные из копии паспорта, сделанной на момент получения дохода, ошибки не будет.

Без ИНН или с вымышленным ИНН справки отправятся, так как это не обязательный реквизит (приказ ФНС России от 30 октября 2015 г. № ММВ-7-11/485). Но в инспекции справки не пройдут проверку. Налоговики считают, что ИНН есть у всех, так как он присваивается всем без исключения, даже если налогоплательщик не получил свидетельство с номером. Поэтому если у вас нет информации об ИНН у кого-то из налогоплательщиков, то безопаснее выяснить его или перепроверить на сайте nalog.ru <!-->--> «Узнай ИНН». Именно так рекомендует поступать ФНС (письмо от 17 декабря 2015 г. № БС-4-11/22148).

Доходы, вычеты и неудержанный налог. Укажите в справке сведения только о тех доходах, с которых вы не смогли удержать налог. В том числе если вы удержали НДФЛ с части суммы. Если налог не удержан с нескольких сумм, приведите их в разделе 3 отдельно, каждую со своим кодом и по своему месяцу. А в разделе 5 покажите общую сумму дохода и величину посчитанного с него НДФЛ, который вы не смогли удержать. При этом налоговые вычеты в справке 2-НДФЛ с признаком 2 показывать не нужно.

Пример. Как заполнить 2-НДФЛ о невозможности удержать налог

Сотрудника Иванова уволили 25 сентября 2015 года. Он обратился в суд с иском о признании увольнения незаконным. Суд постановил восстановить Иванова на работе в прежней должности и выплатить ему среднюю зарплату за время вынужденного прогула.

Сумма среднего заработка составила 94 388,05 руб. Такая сумма была указана в решении суда, причем НДФЛ с нее посчитан не был. Значит, компания должна выплатить работнику именно эту сумму. Бухгалтер перечислил Иванову 94 388,05 руб. 21 декабря. И в этот же день стороны договорились расторгнуть трудовые отношения. Следовательно, удержать НДФЛ компания не сможет.

Поэтому в феврале 2016 года бухгалтер направил в инспекцию справку 2-НДФЛ с признаком 2, где привел только доходы, с которых не удержан НДФЛ. То есть 94 388,05 руб. Сумма налога с этой суммы — 12 270 руб. (94 388,05 ? × 13%). 2-НДФЛ бухгалтер заполнил так, как в образце.

До 1 апреля включительно в инспекцию нужно подать еще одну справку 2-НДФЛ по Иванову с признаком 1. В ней уже нужно будет привести все его доходы и вычеты.

Как уведомить человека о неудержанном НДФЛ

Налоговый кодекс обязывает также сообщить о неудержанной сумме НДФЛ должнику (п. 5 ст. 226 НК РФ). Передать справку можно лично под расписку или переслать по почте по его месту жительства.

Кроме того, составьте сопроводительное письмо, в котором разъясните должнику, что ему нужно самостоятельно заплатить неудержанную сумму НДФЛ. Основанием будет уведомление из ИФНС (п. 6 ст. 228 НК РФ). Крайний срок уплаты налога — 1 декабря. Кстати, декларацию 3-НДФЛ в таких случаях больше сдавать не нужно.

Можно приложить к письму и справку 2-НДФЛ с признаком 1 — со всеми доходами работника за прошлый год. Если, конечно, ваша компания ему еще что-то выплачивала. Она может пригодиться ему, к примеру, при обращении в банк, в налоговую за имущественным или социальным вычетом и т. д.