Рассмотрим следующую ситуацию: из инспекции пришло требование с неправильным названием компании.

Требование, в шапке которого вместо вашей компании значится другая, может прийти и по почте, и по интернету. Формально исполнять его вы не обязаны. Это нам подтвердили в ФНС России. В то же время требование может предназначаться и вашей компании, просто налоговики по ошибке не убрали из шаблона чужое наименование. Значит, инспекторы будут ждать исполнения. Иначе возможны штраф за налонепредставление документов или блокировка счета за неуплату налога. Именно поэтому, увидев в требовании чужое наименование, первым делом позвоните в ИФНС. Телефон и Ф.И.О. инспектора есть внизу документа. Объясните ситуацию и спросите: требование для вашей компании или нет?

Предоставление документов в налоговую инспекцию, если адресат — вы

Если требование адресовано вашей компании, есть два варианта.

Первый — исполнить требование, хотя в нем ошибка. Если требование электронное, отправьте в инспекцию квитанцию о его получении. То есть действуйте так, как будто в документе все верно.

Второй вариант — сообщить инспектору, что требование с ошибкой компания исполнять не станет, и попросить прислать новый документ. В этом случае в ответ на электронное требование направьте в ИФНС уведомление об отказе в приеме документа в день, когда получили требование, или на следующий день (п. 17 Порядка, утв. приказом ФНС России от 17 февраля 2011 г. № ММВ-7-2/168). Штрафа за просрочку такого уведомления нет. Но если затянуть, налоговики будут ждать квитанцию о приеме документа. На то, чтобы ее представить, у компании есть шесть рабочих дней с даты отправки требования налоговиками. Если не уложиться в этот срок, налоговики заблокируют счет компании (подп. 2 п. 3 ст. 76 НК РФ). Бумажное требование сохраните на случай спора с налоговиками как доказательство того, что компания ничего не нарушила.

Предоставление документов в налоговую инспекцию, если письмо чужое

Требование может предназначаться и другой организации. Чужое требование может прийти к вам по почте, например, из-за того, что налоговики перепутали конверты. И требование, которое оформляли на вашу компанию, отправили по другому адресу. В этом случае вам ничего делать не нужно. Можно лишь позвонить в ту компанию, которой на самом деле был адресован документ, и сообщить коллегам, что он у вас.

Если чужое требование пришло по ТКС, то отправьте налоговикам вместо квитанции о приеме уведомление об отказе в приеме.