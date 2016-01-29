Страховые взносы с иностранцев в 2016 году
Страховые взносы с иностранцев в 2016 году зависят от статуса таких работников, а также от того, имеет ли организация право на применение пониженных тарифов. Кроме того, начисляя страховые взносы с иностранцев в 2016 году, нужно учитывать положения международных договоров. Например, некоторые особенности имеет порядок начисления взносов на доходы работающих в России граждан стран – участниц ЕАЭС, а также граждан КНДР, Китая и Вьетнама. Об это схема ниже
Как начислить страховые взносы с иностранцев в 2016 году
Как страховые взносы зависят от статуса иностранца
Сотрудник-иностранец может находиться в России в статусе:
Пенсионные взносы
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование начисляйте на выплаты всем иностранцам, которые имеют статус постоянно, временно проживающих или временно пребывающих в России (кроме временно пребывающих высококвалифицированных специалистов).
На выплаты временно пребывающим в России иностранцам – высококвалифицированным специалистам (в т. ч. из стран – участниц ЕАЭС) пенсионные взносы не начисляйте.
Такой порядок следует из положений пункта 15 части 1 статьи 9 Закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ, пункта 1 статьи 7 Закона от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ. Аналогичные разъяснения есть в письме ОПФР по г. Москве и Московской области от 20 ноября 2015 г. № 11/61408.
Взносы на социальное страхование
Страховые взносы на обязательное социальное страхование начисляйте на выплаты всем иностранцам, которые имеют статус:
1) постоянно проживающих;
2) временно проживающих;
3) временно пребывающих (кроме временно пребывающих высококвалифицированных специалистов). При этом размер тарифа для начисления взносов в ФСС России составляет:
– 1,8 процента – для всех временно пребывающих, кроме граждан стран – членов ЕАЭС;
– 2,9 процента – для временно пребывающих граждан стран – членов ЕАЭС.
На выплаты временно пребывающим в России иностранцам – высококвалифицированным специалистам взносы на обязательное социальное страхование не начисляйте. Исключение составляют временно пребывающие в России высококвалифицированные специалисты из стран – участниц ЕАЭС. Они признаются застрахованными лицами на основании действующих международных договоров, поэтому на выплаты в их пользу страховые взносы в ФСС России нужно начислять по тарифу 2,9 процента.
Взносами на обязательное социальное страхование облагаются только выплаты, начисленные в рамках трудовых отношений. На выплаты в рамках гражданско-правовых договоров о выполнении работ или оказании услуг страховые взносы в ФСС России начислять не нужно.
Такой порядок следует из положений пункта 15 части 1 и пункта 2 части 3 статьи 9 Закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ, части 1 статьи 2 Закона от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ и подтверждается письмом Минтруда России от 7 апреля 2015 г. № 17-3/В-172.
Взносы на медицинское страхование
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование начисляйте на выплаты иностранцам (кроме высококвалифицированных специалистов), которые имеют статус постоянно или временно проживающих в России. На выплаты иностранцам, которые имеют статус временно пребывающих в России, взносы на обязательное медицинское страхование не начисляйте. Такой порядок следует из положений пункта 15 части 1 статьи 9 Закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ.
Взносы на обязательное медицинское страхование с выплат высококвалифицированным специалистам не начисляйте независимо от их миграционного статуса (постоянно или временно проживающие, временно пребывающие). Такие специалисты не признаются лицами, застрахованными в системе обязательного медицинского страхования РФ. Это следует из статьи 10 Закона от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ. Исключение составляют временно пребывающие в России высококвалифицированные специалисты из стран – участниц ЕАЭС. Они признаются застрахованными лицами на основании действующих международных договоров, поэтому на выплаты в их пользу взносы в ФФОМС нужно начислять по тарифу 5,1 процента. Аналогичные разъяснения есть в письме ОПФР по г. Москве и Московской области от 20 ноября 2015 г. № 11/61408.
Когда выплаты иностранцам страховыми взносами не облагаются
Страховыми взносами не облагаются:
1) вознаграждения иностранцам, которые работают по трудовым договорам, заключенным с российской организацией, в ее обособленных подразделениях за границей;
2) вознаграждения иностранцам, которые работают за границей по гражданско-правовым договорам, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг).
Такой порядок предусмотрен частью 4 статьи 7 Закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ и частью 2 статьи 22.1 Закона от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ.
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