Страховые взносы с иностранцев в 2016 году зависят от статуса таких работников, а также от того, имеет ли организация право на применение пониженных тарифов. Кроме того, начисляя страховые взносы с иностранцев в 2016 году, нужно учитывать положения международных договоров. Например, некоторые особенности имеет порядок начисления взносов на доходы работающих в России граждан стран – участниц ЕАЭС, а также граждан КНДР, Китая и Вьетнама. Об это схема ниже

Как начислить страховые взносы с иностранцев в 2016 году

Пониженный тариф < тарифа для иностранцев Пониженный тариф < тарифа для иностранцев Пониженный тариф > тарифа для иностранцев Пониженный тариф > тарифа для иностранцев Всем остальным иностранцам Всем остальным иностранцам Граждане стран ЕАЭС Граждане стран ЕАЭС Граждане КНДР, Вьетнама или Китая Граждане КНДР , Вьетнама или Китая Граждане других государств Граждане других государств Применяйте пониженный тариф Применяйте пониженный тариф Применяйте тариф для иностранцев Применяйте тариф для иностранцев Тариф зависит от того, кто заключил трудовой договор Тариф зависит от того , кто заключил трудовой договор Тариф зависит от статуса иностранца Тариф зависит от статуса иностранца Постоянно проживающие Постоянно проживающие Тарифы такие же, как и для граждан России Тарифы такие же , как и для граждан России Временно проживающие Временно проживающие Временно пребывающие Временно пребывающие Если применяете пониженный тариф в ФСС России, сверьте его с ... Если применяете пониженный тариф в ФСС России , сверьте его с тарифом для иностранцев Каким иностранцам выплатили доход? Каким иностранцам выплатили доход? Высококвалифициро-ванным специалистам Высококвалифициро - ванным специалистам Граждане стран ЕАЭС Граждане стран ЕАЭС Граждане остальных государств Граждане остальных государств Временно пребывающие Временно пребывающие Постоянно или временно проживающие Постоянно или временно проживающие Временно пребывающие Временно пребывающие Постоянно или временно проживающие Постоянно или временно проживающие

Как страховые взносы зависят от статуса иностранца

Сотрудник-иностранец может находиться в России в статусе:

Пенсионные взносы

Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование начисляйте на выплаты всем иностранцам, которые имеют статус постоянно, временно проживающих или временно пребывающих в России (кроме временно пребывающих высококвалифицированных специалистов).

На выплаты временно пребывающим в России иностранцам – высококвалифицированным специалистам (в т. ч. из стран – участниц ЕАЭС) пенсионные взносы не начисляйте.

Такой порядок следует из положений пункта 15 части 1 статьи 9 Закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ, пункта 1 статьи 7 Закона от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ. Аналогичные разъяснения есть в письме ОПФР по г. Москве и Московской области от 20 ноября 2015 г. № 11/61408.

Взносы на социальное страхование

Страховые взносы на обязательное социальное страхование начисляйте на выплаты всем иностранцам, которые имеют статус:

1) постоянно проживающих;

2) временно проживающих;

3) временно пребывающих (кроме временно пребывающих высококвалифицированных специалистов). При этом размер тарифа для начисления взносов в ФСС России составляет:

– 1,8 процента – для всех временно пребывающих, кроме граждан стран – членов ЕАЭС;

– 2,9 процента – для временно пребывающих граждан стран – членов ЕАЭС.

На выплаты временно пребывающим в России иностранцам – высококвалифицированным специалистам взносы на обязательное социальное страхование не начисляйте. Исключение составляют временно пребывающие в России высококвалифицированные специалисты из стран – участниц ЕАЭС. Они признаются застрахованными лицами на основании действующих международных договоров, поэтому на выплаты в их пользу страховые взносы в ФСС России нужно начислять по тарифу 2,9 процента.

Взносами на обязательное социальное страхование облагаются только выплаты, начисленные в рамках трудовых отношений. На выплаты в рамках гражданско-правовых договоров о выполнении работ или оказании услуг страховые взносы в ФСС России начислять не нужно.

Такой порядок следует из положений пункта 15 части 1 и пункта 2 части 3 статьи 9 Закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ, части 1 статьи 2 Закона от 29 декабря 2006 г. № 255-ФЗ и подтверждается письмом Минтруда России от 7 апреля 2015 г. № 17-3/В-172.

Взносы на медицинское страхование

Страховые взносы на обязательное медицинское страхование начисляйте на выплаты иностранцам (кроме высококвалифицированных специалистов), которые имеют статус постоянно или временно проживающих в России. На выплаты иностранцам, которые имеют статус временно пребывающих в России, взносы на обязательное медицинское страхование не начисляйте. Такой порядок следует из положений пункта 15 части 1 статьи 9 Закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ.

Взносы на обязательное медицинское страхование с выплат высококвалифицированным специалистам не начисляйте независимо от их миграционного статуса (постоянно или временно проживающие, временно пребывающие). Такие специалисты не признаются лицами, застрахованными в системе обязательного медицинского страхования РФ. Это следует из статьи 10 Закона от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ. Исключение составляют временно пребывающие в России высококвалифицированные специалисты из стран – участниц ЕАЭС. Они признаются застрахованными лицами на основании действующих международных договоров, поэтому на выплаты в их пользу взносы в ФФОМС нужно начислять по тарифу 5,1 процента. Аналогичные разъяснения есть в письме ОПФР по г. Москве и Московской области от 20 ноября 2015 г. № 11/61408.

Когда выплаты иностранцам страховыми взносами не облагаются

Страховыми взносами не облагаются:

1) вознаграждения иностранцам, которые работают по трудовым договорам, заключенным с российской организацией, в ее обособленных подразделениях за границей;

2) вознаграждения иностранцам, которые работают за границей по гражданско-правовым договорам, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг).

Такой порядок предусмотрен частью 4 статьи 7 Закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ и частью 2 статьи 22.1 Закона от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ.