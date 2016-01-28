С 2016 года выросла предельная база по взносам
В 2016 году предельные размеры базы для страховых взносов (ПФР, ФСС, ФФОМС) увеличились.
Предельные размеры базы для страховых взносов (ПФР, ФСС, ФФОМС)
Согласно постановлению Правительства РФ от 26 ноября 2015 г. № 1265 лимиты такие:
– 796 000 руб. для взносов в ПФР. В 2015 году было 711 000 руб. С выплат, превышающих 796 000 руб., взносы в ПФР тоже надо начислять. Но тариф будет уже другой — не 22, а 10 процентов.
– 718 тыс. руб. для взносов в ФСС. В 2015 году было 670 000 руб.;
Тарифы по взносам прежние. Как только доходы работника превысят 796 тыс. руб., то взносы в ПФР начисляйте по ставке 10 процентов. Ставка с доходов в пределах лимита – 22 процента. А взносы в соцстах платите до тех пор, пока доходы сотрудника не будут больше 718 тыс. руб. На выплаты сверх этой суммы взносы не начисляйте.
Если ваша компания применяет пониженный тариф, то со сверхлимитных доходов перечислять в ПФР ничего не надо. Это касается, например, ИТ-компаний и организаций на упрощенке с льготными видами деятельности.
По-прежнему нет лимитов у взносов в ФФОМС, на травматизм и в ПФР по дополнительным тарифам. Так что медицинские взносы в 2016 году начисляйте на все облагаемые выплаты.
Как начислять взносы в 2016 году
Оклад директора — 200 000 руб. В январе 2016 года ему начислили премию по итогам работы за 2015 год в размере двух окладов. Таким образом, в январе доходы директора составили 600 000 руб. (200 000 руб.+ 200 000 руб. * 2). Бухгалтер начислил взносы:
— в ПФР — 132 000 руб. (600 000 руб.× 22%);
— в ФФОМС — 30 600 руб. (600 000 руб.× 5,1%);
— ФСС — 17 400 руб. (600 000 руб.× 2,9%).
В феврале доходы директора нарастающим итогом составят уже 800 000 руб. (600 000 + 200 000). Эта величина превышает лимиты (800 000 руб.> 796 000 руб.> 718 000 руб.). Значит, взносы за февраль составят:
— в ПФР — 43 520 руб. (796 000 руб. × 22% + (800 000 руб. – 796 000 руб.) × 10% – 132 000 руб.);
— в ФФОМС — 10 200 руб. (800 000 руб. × 5,1% – 30 600 руб.);
— в ФСС — 3422 руб. (718 000 руб.× 2,9% – 17 400 руб.).
Тема: