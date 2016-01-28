За несвоевременную сдачу 4-ФСС законодатели предусмотрели отвественность. Поэтому вы должны знать про штраф за отчетность в ФСС. Размер штрафов за непредоставление 4-ФСС зависят от срока, на который вы задержали расчет.

Штраф за отчетность в ФСС

Нормы про штраф за отчетность в ФСС вы найдете в статье 46 Закона от 24 июля 2009 № 212-ФЗ и статье 19 Закона от 24 июля 1998 № 125-ФЗ. Все верное: за непредставление 4-ФСС оштрафуют сразу по двум статьям. Это связано с тем, что в расчете 4-ФСС указываются два вида страховых взносов: по социальному страхованию (больничные и по материнству) и взносы на травматизм. То есть соцстрах будет штрафовать вас за несданный расчет 4 ФСС дважды. И первая часть штрафа будет считаться по взносам на социальное страхование. А вторая — по взносам на травматизм.

Первый штраф за отчетность в ФСС. Штраф за несвоевременную сдачу ФСС за квартал или год по взносам на социальное страхование составляет 5 процентов от суммы взносов бюджет за последние три месяца отчетного (расчетного) периода. То есть 5 процентов штрафа исчисляют за те взносы, которые вы уплатили или должны были уплатить в бюджет за последний квартал года.

Максимальная сумму штрафа за расчет не может превышать 30 процентов от суммы взносов за последний квартал. А минимальная сумма штрафа составляет 1000 руб. Минимальную сумму штрафа за несдачу 4 ФСС придется заплатить, даже если вы не сдали, но должны были сдать нулевой отчет в ФСС.

Второй штраф за отчетность в ФСС. Размер штрафа за несвоевременную сдачу ФСС за квартал или год по взносам на травматизам составляет 5 процентов от суммы взносов за каждый полный или неполный месяц просрочки.

Штраф не может превышать 30 процентов от суммы взносов и меньше 100 руб. При этом такой штраф установлен, если вы задержали расчет больше чем на 180 дней.

Если вы задержали расчет 4 ФСС на 181 день и более, размер штрафа составит 30 процентов от суммы взносов. Сверх этого еще 10 процентов от суммы взносов за каждый полный или неполный месяц просрочки свыше 180 дней. А минимальный штраф в случае задержки более чем на 180 дней составляет 1000 руб.

Административная ответственность за опоздание с 4-ФСС

За несдачу отчетности в ФСС предусмотрена и административная ответственность. Она составляет от 300 до 500 руб. (ч. 2 ст. 15.33 КоАП РФ). Такой штраф заплатить бухгалтер или руководитель по решению суда, если в суд подаст ФСС.

Хотим обратить ваше внимание, что законодатели планируют ужесточить наказание за