Сроки оплаты НДФЛ - не позднее дня, следующего за днем выплаты дохода. С отпускных и больничных - до конца месяца. С аванса по зарплате НДФЛ не платят, но есть исключения.

Сроки оплаты НДФЛ

С 2016 года платить НДФЛ стало проще. Теперь не важно, платит ли работодатель деньги персоналу с расчетного счета, снимает ли для этого наличные в банке или выдает из выручки. Законодатели сделали правила едиными для всех случаев. Есть только одно исключение. Оно - для отпускных и больничных.

Сроки оплаты НДФЛ с зарплаты

С 1 января 2016 года перечислять НДФЛ нужно не позднее дня, следующего за днем фактической выплаты дохода. Это касается и зарплаты, в том числе депонированной или выданной с опозданием.

Раньше налог перечисляли в тот же день, когда компания снимала в банке деньги на выплаты или переводила их на счета работников. А если доход выплачивали непосредственно из остатка наличных в кассе, то НДФЛ платили не позднее следующего дня. Было неясно, перечислять ли НДФЛ, если фактической выплаты не было и она была депонирована. Наконец, теперь этот вопрос снят.

Пример

Оклад сотрудника составляет 60 000 руб. 18 января ему выплатили аванс в размере 24 000 руб. Удерживать НДФЛ с этой суммы не нужно.

У работника трое детей, один из которых инвалид. Он написал заявление на стандартный детский вычет по НДФЛ на всех троих детей. Его размер — 17 800 руб. Таким образом, сумма НДФЛ, которую нужно удержать с зарплаты за январь, равна:

(60 000 руб. – 17 800 руб.) × 13% = 5486 руб.

Также с работника нужно удержать 70 руб. НДФЛ с материальной выгоды от экономии на процентах за беспроцентный займ. Вторую часть зарплаты в компании выплачивают не позднее 3-го числа. 3 февраля 2016 года сотрудник получил такую сумму:

60 000 руб. – 24 000 руб. – 5486 руб. – 70 руб. = 30 444 руб.

Сроки оплаты НДФЛ с отпускных и больничных

Как мы уже сказали выше, существуют особые правила с 2016 года для перечисления НДФЛ с отпускных и больничных, включая пособия по уходу за заболевшими членами семьи. Перечислять налог с этих доходов нужно не позднее последнего числа месяца, в котором были такие выплаты. А если этот день выходной (как, например, 31 января) — то 1 февраля, то есть не позже ближайшего рабочего дня.

Раньше НДФЛ перечисляли по общим правилам — не позднее следующего дня после выплаты. Теперь сделать это можно будет позже.

Обратите нимание! Новое правило не распространяется на компенсации за неиспользованный отпуск. Поэтому безопаснее не откладывать НДФЛ с этой выплаты, а перечислять налог не позднее следующего дня. Такая позиция у чиновников.

Сроки оплаты НДФЛ для юридических лиц

НДФЛ с заработной платы, компенсаций, матпомощи перечисляют в бюджет не позднее дня, следующего за днем выплаты. С авансов по зарплате налог не удерживают. Хотя есть исключения.

Налог с больничных и отпускных перечисляют в бюджет до конца месяца, в котором суммы выплатили работнику.