Учетная политика бюджетного учреждения на 2020 год: скачать с приложениями

Учетная политика бюджетного учреждения на 2020 год – обязательный документ. Теперь, чтобы подготовить учетную политику, бюджетному учреждению придется изучить стандарты. Посмотрите, какие операции должны быть в документе. Образец учетной политики бюджетного учреждения на 2020 год и приложения к ней можете скачать в статье.

Что изменить в учетной политике на 2020 год >>>

Кому в бюджетного учреждении поручить составление учетной политики

Учетная политика бюджетной организации нужна, чтобы установить правила ведения учета с учетом его специфики. Документ формируют на основании законодательства РФ, федеральных и отраслевых стандартов.

При формировании учетной политики надо учитывать особенности структуры организации, выполняемых полномочий, отраслевых и других особенностей работы (ч. 2 ст. 8 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, п. 6 Инструкции, утв. приказом Минфина России от 1 декабря 2010 г. № 157н). Учетную политику разрабатывают по учреждению в целом.

Как правило, бюджетные учреждения ведут бухгалтерский и налоговый учет самостоятельно. Разрабатывает учетную политику бухгалтерия. Но не запрещено привлечь и сторонних специалистов.

Первый вариант – у учреждения своя бухгалтерия. Тогда штатный бухгалтер должен вести учет и разрабатывать локальные акты. Как правило, политику разрабатывает главбух.

Второй вариант – учреждение наняло бухгалтера по договору об оказании бухгалтерских услуг или заключили договор на бухуслуги со сторонней организацией. В таком случае политику разрабатывает нанятый бухгалтер или компанию. Если учет поручен централизованной бухгалтерии, в договоре должны быть прописаны обязанности исполнителя по разработке и применению политики.

Утверждает учетную политику и несет ответственность за его исполнение руководитель бюджетного учреждения. Издать приказ об утверждении учетной политики следует не позднее последнего рабочего дня уходящего года. То есть утвердить учетную политику бюджетного учреждения на 2020 год с приложениями надо не позднее 30 декабря 2019 г.

Как часто составлять учетную политику

Образец учетной политики бюджетного учреждения разрабатывать каждый год не обязательно. Достаточно это сделать один раз, а потом вносить изменения. Изменения в учетную политику можно внести в двух случаях:

решили поменять ранее выбранный метод учета;

меняется действующее законодательство о налогах и сборах.

Для этого нужно:

подготовить текст изменений или дополнений с их обоснованием;

определить дату вступления изменений в силу (например, 1 января следующего года);

проверить, соблюдаются ли ограничения, которые связаны с продолжительностью применения отдельных методов налогового учета (некоторые методы учреждение должно применять, не изменяя, в течение нескольких налоговых периодов);

утвердить изменения или дополнения в учетной политике приказом руководителя.

Как составить учетную политику на 2020 год бюджетному учреждению

Учреждение вправе самостоятельно выбирать, в каком виде будет оформлена учетная политика:

приказ;

распоряжение;

постановление;

порядок.

Разрешается принимать один или несколько нормативных актов, например, отдельно для бухгалтерского и налогового учета. В письме Минфина от 31.08.2018 года № 02-06-07/62480 говорится о том, что учреждение должно руководствоваться сложившейся практикой делопроизводства. О том, как изменить учетную политику, рассказали эксперты Системы Главбух.

Текст учетной политики оформите как приложение к приказу. Форма – произвольная. Вы вправе оформить политику как в едином документе, который включает всю совокупность способов ведения бухучета, так и в отдельных документах. Гриф утверждения оформите, если он предусмотрен правилами документооборота в вашем учреждении.

Изменения в учетную политику также утвердите приказом: замените устаревшие пункты и положения, введите новые. Укажите основание для изменений. Например, вступившие в силу новые федеральные стандарты для госсектора. Если изменений много, можете утвердить новую редакцию приказа об учетной политике.

По правилам учетная политика должна состоять как минимум из восьми разделов (п. 9 стандарта «Учетная политика», п. 6 Инструкции № 157н). В учетную политику для бухучета включите:

Методы оценки отдельных видов имущества и обязательств;

Рабочий план счетов бухгалтерского учета;

Порядок проведения инвентаризации активов;

Формы первичных учетных документов, для которых не предусмотрены обязательные формы;

Правила документооборота и технология обработки учетной информации;

Порядок организации и обеспечения внутреннего контроля;

Порядок признания и раскрытия в бухгалтерской отчетности событий после отчетной даты;

Иные сведения, необходимые для ведения бухгалтерского учета в учреждении и составления отчетности.

Чтобы учетной политикой было удобно пользоваться, самостоятельные разделы можно оформить в качестве приложений, на которые сделать ссылки из основного текста (см. образец ниже).

Не включайте в учетную политику:

правила из инструкций по бухучету. Вписывать надо только те, которых нет в инструкциях или которые вы выбрали из нескольких вариантов;

нормы трудового, гражданского и налогового законодательства;

личные данные сотрудников; способы и методику учета, которые не относятся к видам деятельности учреждения.

Такой вывод следует из статьи 8 Закона от 6 декабря 2011 № 402-ФЗ, пункта 6 Инструкции к Единому плану счетов № 157н.

Изменения в учетной политике на 2020 год для бюджетных учреждений

Изменения в учетной политике возможны в трех случаях:

Изменилось законодательство по бухучету, в том числе федеральные или отраслевые стандарты. Учреждение разрабатывает и внедряет новые способы ведения учета. Например, передаете учет в централизованную бухгалтерию. Изменились условия деятельности учреждения. Например, прекратили заниматься одним из видов деятельности.

С 2020 года учетную политику формируйте по правилам СГС «Учетная политика, оценочные значения и ошибки». Учреждению необходимо подготовиться к очередным изменениям в правилах учета. В учетной политике на 2020 год учтите правила новых федеральных стандартов:

«Запасы»;

«Резервы. Раскрытие информации об условных обязательствах и условных активах»;

«Долгосрочные договоры»;

«Непроизведенные активы».

Также учитывайте методические рекомендации на сайте Минфина, как применять новые стандарты. О том, какие есть различия между ФСБУ и действующими ПБУ, рассказали эксперты Системы главбух.

В раздел учетной политики по учету материальных запасов добавьте:

единицу учета запасов в вашем учреждении – номенклатурную единицу, партию либо однородную группу запасов. Для разных групп запасов вы можете установить разные единицы учета;

правила группировки материальных запасов и незавершенного производства для аналитического учета. Например, введение дополнительной аналитики на счетах для разных групп запасов;

правила уточнения стоимости запасов в пути;

правила списания затрат на доставку запасов до получателей, если выполняете централизованные закупки;

правила расчета себестоимости услуг, работ, продукции, если раньше не прописывали;

правила оценки незавершенного производства на конец месяца;

по какой цене отражаете товары, переданные на реализацию, – по фактической стоимости или по цене реализации.

Так установлено в пунктах 8, 12, 18, 19, 20, 28, 30, 33 СГС «Запасы», разделах 2, 4.1.1 Методических рекомендаций, доведенных письмом Минфина от 01.08.2019 № 02-07-07/58075.

В раздел по резервам предстоящих расходов добавьте правила расчета и учета резервов:

по претензиям, искам;

по гарантийному ремонту – если проводите гарантийный ремонт.

Так установлено в пунктах 7, 21 СГС «Резервы», разделах 2, 3, 4 Методических рекомендаций, доведенных письмом Минфина от 05.08.2019 № 02-07-07/58716.

Если учреждение является подрядчиком по договору подряда или исполнителем услуг, добавьте:

в раздел о финансовых результатах – применяете ли СГС «Долгосрочные договоры» по договорам сроком менее года, если начинаете их исполнять в одном отчетном периоде, а заканчиваете в другом. Установите методы оценки доходов, порядок принятия их к учету;

раздел о доходах – каким способом определяете процент исполнения договора строительного подряда, чтобы признать доходы в отчетном периоде: исходя из понесенных расходов или объема выполненных работ;

перечень неунифицированных документов – форму документа «Заключение по проценту исполнения объема работ», если процент исполнения определяете из объема;

график документооборота – сроки представления в бухгалтерию заключения об объеме работ и ответственного за формирование этого документа;

рабочий план счетов – дополнительный забалансовый счет для учета результата долгосрочного договора строительного подряда в части объемов выполненных работ.

Об этом – в пунктах 5, 6, 9 СГС «Долгосрочные договоры» и разделах I, II, III Методических рекомендаций, доведенных письмом Минфина от 28.10.2019 № 02-06-07/84752.

В раздел по непроизведенным активам добавьте, на каком забалансовом счете учитывать объекты без полезного потенциала, которые не приносят экономические выгоды. Об этом – в пункте 7 СГС «Непроизведенные активы».

Ниже можно посмотреть образец учетной политики на 2020 год с учетом новых требований законодательства. Готовые образцы учетных политик для налогового и бухгалтерского учета на 2020 год вы найдете на сайте Системы Главбух.

Образец учетной политики на 2020 год для бюджетного учреждения

Образец приложения к учетной политике бюджетного учреждения на 2020 год. Порядок принятия обязательств