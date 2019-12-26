Штрафы за отсутствие онлайн-кассы в 2020 году налоговики выписывают компаниям и предпринимателям. Но есть случаи, когда штрафы можно предотвратить. А для некоторых организаций штрафы вообще отменили до 1 июля 2020 года.

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За какие нарушения по онлайн-кассам штрафуют в 2020 году

Налоговики вправе выписать штраф на предпринимателя, организацию и их должностных лиц за следующие нарушения:

отсутствие онлайн-кассы;

нарушение порядка регистрации кассового аппарата;

невыдачу чека при расчетах с покупателем;

в других случаях неправильного применения онлайн-кассы.

Поводом для штрафа могут быть обращения граждан о том, что им не пробили чек (п. 3 ч. 1 ст. 28.1 КоАП). Однако только на основании обращений граждан организацию или ИП нельзя привлечь к административной ответственности. Чтобы оштрафовать продавца, нужно подтвердить, что расчет с покупателем был без применения ККТ (п. 1 ч. 1 ст. 24.5 КоАП). Об этом налоговики разъяснили в письме ФНС от 11.10.2019 № ЕД-3-20/8924.

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Полный перечень штрафов за онлайн-кассы для ООО и ИП прописан в статье 14.5 КоАП РФ. К ответственности за нарушение по данной статье могут привлечь могут в течение года. Избежать штрафа можно, если налоговики пропустят этот срок.

Штрафы за отсутствие онлайн-кассы в 2020 году

Если онлайн-ККТ не соответствует требованиям законодательства или неправильно зарегистрирована в инспекции, инспекторы вправе выписать штраф за применение ККТ, которая не соответствует требованиям закона. Сумма — от 5000 до 10 000 руб. (ч. 4 ст. 14.5 КоАП РФ).

Если же организация или индвидуальный предприниматель применяет в работе старый аппарат, то налоговики выпишут штраф за неприменение онлайн-кассы. Ведь ККТ — это техника, которая записывает и хранит данные в фискальных накопителях, а также передает их через интернет в инспекцию (ст. 1.1 Федерального закона от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ). Касса без фискального накопителя не соответствует этому определению. Поэтому если использовать старую кассу, то будет считаться, что компания не применяет ККТ.

Подсказка от Системы Главбух Организациям и предпринимателям, которые относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства, инспекторы могут заменить штраф на предупреждение. На каких условиях это происходит, смотрите в статье>>>

Штрафы за неприменение онлайн-кассы в 2020 году

Самый частый штраф - за неприменение ККТ. Он составляет от 75 до 100 процентов суммы расчета, но не меньше 30 000 руб. (ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ). Налоговики выпишут штраф за неприменение онлайн-кассы в одном их двух случаев, которые возникают на практике:

компания или индивидуальный предприниматель не перешли на онлайн-кассы и продолжают применять в работе старый кассовый аппарат. онлайн-касса есть и зарегистрирована в инспекции, но по какой-то причине продавец не выдает чеки клиентам.

Что сделать, чтобы не оштрафовали за неприменение ККТ

Ответственности за неприменение ККТ можно избежать. Для этого в добровольном порядке направьте в инспекцию заявление о нарушении. К заявлению приложите документы, которые подтверждают факт нарушения. На основании этого заявления вас не оштрафуют. Но только если на момент его подачи: инспекция не знала о совершенном административном правонарушении;

нарушение вы устранили. Например, в магазине отключили электричество, но кассир продал товар покупателю. Это самый распространенный случай неприменения ККТ. В этом случае на каждую продажу нужно пробить чеки коррекции с признаком «приход». Чтобы избежать штрафа, направьте в инспекцию сообщение о нарушении, образец которого смотрите в Системе Главбух. Опишите в нем причины неприменения ККТ и укажите реквизиты чеков коррекции. Такие разъяснения дают чиновники в письме ФНС от 07.12.2017 № ЕД-4-20/24899. Если вы обнаружили в кассе неучтенную выручку, пробейте чек коррекции с признаком расчета «приход» на неучтенную сумму. Оштрафовать и в этом случае налоговая вас не сможет (ст. 14.5 КоАП).

Подсказка от Системы Главбух В любой неясной ситуации используйте сервис, который ответит на вопрос, нужно ли вам применять при расчетах ККТ или нет. Выберите, кто проводит расчет, с кем, за что и каким способом и узнайте, нужно ли использовать кассу.

Кого освободили от штрафов до 1 июля 2020 года

До 1 июля 2020 года отсрочку на «кассовые» штрафы получили:

перевозчики пассажиров, когда билеты в салонах транспорта продают водители и кондукторы;

организации, которые оказывают коммунальные услуги, в том числе ресурсоснабжающие компании.

В сфере пассажирских перевозок освобождение предусмотрено только для случаев продажи билетов водителями и кондукторами. Для иных способов оплаты поездок освобождения от штрафов не будет. Например, при оплате транспортными картами через терминал, установленный в салоне транспорта (письмо Минфина от 09.10.2019 № 03-01-15/77564).

Отсрочка действует для следующих нарушений:

не пробили чек, в том числе при повторном нарушении (ч 2 и 3 ст. 14.5 КоАП);

пробили чек с ошибками либо применяли кассы, которые не соответствуют требованиям Закона №54-ФЗ, допустили иные нарушения в порядке применения ККТ (ч. 4 ст. 14.5 КоАП);

не выдали покупателю чек или БСО как на бумаге, так и в электронной форме (ч. 6 ст. 14.5 КоАП).

Организацию или ИП могут привлечь к административной ответственности за нарушение порядка применения ККТ в течение одного года со дня, когда это произошло (ст. 4.5 КоАП). Рассматривают дела о правонарушениях, связанных с применением ККТ, налоговики (ст. 23.5 КоАП, ст. 7 Закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ).

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Все штрафы за онлайн-кассы в 2020 году: таблица

Все штрафы по закону об онлайн-кассах смотрите в таблице ниже. Для каждого нарушения действует отдельный штраф, а не один общий, как было раньше.

Штрафы по закону об онлайн-кассах №54-ФЗ

Нарушение Штраф или наказание Основание Смягчающие обстоятельства Организация Должностное лицо Предприниматель Расчеты без ККТ: От штрафа или наказания за первое нарушение освободят, если добровольно:

– заявите в инспекцию о нарушении;

– подадите сведения и документы о нем, которых в ИФНС не было;

– выполните правило, которое нарушили, до постановления по этому делу (примечание к ст. 14.5 КоАП РФ) – первое нарушение Штраф от 75% до 100% суммы расчета без ККТ, минимум 30 тыс. руб. Штраф от 25% до 50% от суммы расчета без ККТ, минимум 10 тыс. руб. ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ – повторное нарушение при общей сумме расчетов без ККТ 1 млн руб. и более Приостановление деятельности до 90 суток Дисквалификация от года до двух лет Приостановление деятельности до 90 суток ч. 3 ст. 14.5 КоАП РФ Онлайн-ККТ не соответствует требованиям. Онлайн-ККТ неправильно зарегистрировали или перерегистрировали Предупреждение или штраф от 5 тыс. до 10 тыс. руб. Предупреждение или штраф от 1500 до 3000 руб. ч. 4 ст. 14.5 КоАП РФ Нарушили порядок применения онлайн-ККТ Предупреждение или штраф от 5 тыс. до 10 тыс. руб. Предупреждение или штраф от 1500 до 3000 руб. ч. 4 ст. 14.5 КоАП РФ Не выдали кассовый чек или БСО покупателю по его требованию:

– в электронной форме;

– на бумажном носителе Предупреждение или штраф – 10 тыс. руб. Предупреждение или штраф – 2000 руб. ч. 6 ст. 14.5 КоАП РФ По запросу инспекции через «кабинет ККТ» документы направили позже срока или вовсе не представили Предупреждение или штраф от 5 тыс. до 10 тыс. руб. Предупреждение или штраф от 1500 до 3000 руб. ч. 5 ст. 14.5 КоАП РФ – Пассажиру не выдали кассовый чек или БСО Штраф 30 тыс. руб. Штраф 10 тыс. руб. Для водителя – 1000 руб. ч. 2 ст. 11.14.1 КоАП РФ –

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