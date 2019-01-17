Заявление на уточнение платежа в налоговую в 2019 году: скачать образец

В случае ошибок в платежке по налогам, как можно скорее подайте в инспекцию заявление с верными реквизитами. Это поможет исключить пени за просрочку платежа. Скачать образец заявления на уточнение платежа в налоговую в 2019 году можно в статье.

Компания, которая по ошибке привела в платежке КБК другого налога, имеет право уточнить платеж. Это официально подтвердили ФНС и Минфин (письма ФНС от 10 октября 2016 г. № СА-4-7/19125 и Минфина от 19 января 2017 г. № 03-02-07/1/2145).

Например, в платежке по НДС компания поставила код налога на прибыль. Из-за этого по НДС образовался долг, а по прибыли возникла переплата. Если подать заявление-письмо в налоговую об уточнении КБК, то инспекторы скорректируют код бюджетной классификации в карточке расчетов с бюджетом и обнулят пени (п. 7 ст. 45 НК РФ).

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Как написать заявление на уточнение платежа

Форма заявления на уточнение платежа в налоговую законодательно не утверждена. Поэтому документ можно составить в произвольном виде.

В шапке следует указать название налогового органа и адрес расположения, должность и ФИО руководителя ИФНС. Также вверху заявления следует вписать сведения о налогоплательщике - заявителе: наименование, ИНН, КПП, адрес, ФИО и телефон контактного лица.

При заполнении основной части заявления необходимо записать:

информацию о платежном документе, в котором допущена ошибка (дату, номер платежки, сумму платежа и наименование налога или страхового взноса);

сведения о реквизите, который вы хотите уточнить, с указанием правильных данных.

К письму об уточнении платежа приложите копию платежного документа, в котором допустили ошибку. Подробнее о том, как правильно составить платежное поручение, рассказали эксперты системы "Главбух".

Составлять письмо следует в двух экземплярах. Один остается в инспекции. Второй с отметкой о принятии возвращается организации. Образец заявления, если ошибка в КБК, представлен ниже.

Образец заявления на уточнение платежа в налоговую в 2019 году

Каким способом направить письмо в инспекцию

Заявление на уточнение платежного поручения в налоговую (образец выше) можно подавать несколькими способами:

прийти лично в инспекцию или передать через представителя, если у него есть нотариально заверенная доверенность;

направить по почте заказным письмом с уведомлением о вручении;

в электронном виде через Интернет.

В последнем случае у компании-заявителя должна быть зарегистрированная электронная цифровая подпись. Узнайте, как получить электронную подпись >>

Как уточнить КБК в платежном поручении для налоговой: действия ИФНС

Получив письмо, налоговики могут предложить пройти сверку расчетов. После этого они перенесут платеж на верные реквизиты. А дата уплаты налога или взноса останется прежней. Поэтому, если изначально платеж отправили вовремя, налоговики обнулят начисленные пени в базе.

Подсказки от Высшей школы Главбуха Эксперты на примерах разобрали правила уплаты налогов. Посмотреть лекцию можно в программе «Ведение учета».

Решение об уточнении платежа ИФНС принимает в течение 10 рабочих дней. А в течение пяти рабочих дней сообщает компании о своем решении.

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