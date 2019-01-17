Заявление на уточнение платежа в налоговую в 2019 году: скачать образец
Компания, которая по ошибке привела в платежке КБК другого налога, имеет право уточнить платеж. Это официально подтвердили ФНС и Минфин (письма ФНС от 10 октября 2016 г. № СА-4-7/19125 и Минфина от 19 января 2017 г. № 03-02-07/1/2145).
Например, в платежке по НДС компания поставила код налога на прибыль. Из-за этого по НДС образовался долг, а по прибыли возникла переплата. Если подать заявление-письмо в налоговую об уточнении КБК, то инспекторы скорректируют код бюджетной классификации в карточке расчетов с бюджетом и обнулят пени (п. 7 ст. 45 НК РФ).
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Как написать заявление на уточнение платежа
Форма заявления на уточнение платежа в налоговую законодательно не утверждена. Поэтому документ можно составить в произвольном виде.
В шапке следует указать название налогового органа и адрес расположения, должность и ФИО руководителя ИФНС. Также вверху заявления следует вписать сведения о налогоплательщике - заявителе: наименование, ИНН, КПП, адрес, ФИО и телефон контактного лица.
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При заполнении основной части заявления необходимо записать:
- информацию о платежном документе, в котором допущена ошибка (дату, номер платежки, сумму платежа и наименование налога или страхового взноса);
- сведения о реквизите, который вы хотите уточнить, с указанием правильных данных.
К письму об уточнении платежа приложите копию платежного документа, в котором допустили ошибку. Подробнее о том, как правильно составить платежное поручение, рассказали эксперты системы "Главбух".
Составлять письмо следует в двух экземплярах. Один остается в инспекции. Второй с отметкой о принятии возвращается организации. Образец заявления, если ошибка в КБК, представлен ниже.
Образец заявления на уточнение платежа в налоговую в 2019 году
Каким способом направить письмо в инспекцию
Заявление на уточнение платежного поручения в налоговую (образец выше) можно подавать несколькими способами:
- прийти лично в инспекцию или передать через представителя, если у него есть нотариально заверенная доверенность;
- направить по почте заказным письмом с уведомлением о вручении;
- в электронном виде через Интернет.
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В последнем случае у компании-заявителя должна быть зарегистрированная электронная цифровая подпись. Узнайте, как получить электронную подпись >>
Как уточнить КБК в платежном поручении для налоговой: действия ИФНС
Получив письмо, налоговики могут предложить пройти сверку расчетов. После этого они перенесут платеж на верные реквизиты. А дата уплаты налога или взноса останется прежней. Поэтому, если изначально платеж отправили вовремя, налоговики обнулят начисленные пени в базе.
Подсказки от Высшей школы Главбуха
Эксперты на примерах разобрали правила уплаты налогов. Посмотреть лекцию можно в программе «Ведение учета».
Решение об уточнении платежа ИФНС принимает в течение 10 рабочих дней. А в течение пяти рабочих дней сообщает компании о своем решении.
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