Путевой лист грузового автомобиля бланк 2019: скачать бесплатно
- Важное в статье:
- Какой бланк применять для путевого листа грузовика в 2019 году
- Какие изменения учесть при заполнении формы
Компания, которая перевозит грузы, обязана выписывать водителям путевые листы. Они нужны, чтобы подтвердить производственный характер поездок и списать в налоговом учете горючее, запчасти.
Бланк путевого листа грузового автомобиля 2019 года
Госкомстат утвердил две унифицированные формы путевого листа для грузового транспорта – № 4-С и 4-П. Скачать образцы с подробными советами по заполнению бланков можно в системе "Главбух" >>
Бланк 4-С используют, когда зарплату считают исходя из количества рейсов. В ней предусмотрены графы для отметок представителей заказчика груза. Бланк содержит отрывной талон, на основании которого водителю рассчитывают зарплату.
Форму 4-П применяют, когда оплату водитель получает за отработанные часы. Бланк предназначен для двух рейсов в течение одного рабочего дня. В нем указывают номера товарно-транспортных накладных на перевозимый груз. Хранить такие путевые листы следует вместе с транспортными документами.
Полезные рекомендации:
Применять унифицированные бланки должны автотранспортные предприятия. Остальные компании и индивидуальные предприниматели вправе сами разработать путевой лист грузового автомобиля. Главное, включить в путевку обязательные реквизиты из приказа Минтранса от 18.09.2008 № 152. Такой вывод следует из письма Минфина России от 25.08.2009 № 03-03-06/2/161.
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Особенности заполнения путевых листов для грузовиков
Новая форма путевого листа грузового автомобиля на 2019 год
Минтранс поменял перечень обязательных реквизитов путевок. Теперь рекомендуется заполнять путевку на каждый рейс. Подробнее о том, как изменилась форма и порядок заполнения путевых листов в 2019 году, рассказали эксперты журнала "Главбух".
Второе изменение заключается в том, что компания обязана ставить отметку техосмотре и медосмотре перед каждым рейсом.
Полезные рекомендации:
А вот печать или штамп компании больше не нужно ставить. Достаточно сведений о собственнике машины. Это название компании или арендодателя, адрес и телефон.
Помимо обязательных сведений налоговики требуют, чтобы в путевых листах компания или ИП указывали адреса следования автомобиля, поэтому безопаснее указывать в документах не только адрес, но и наименование контрагента, банка, название мероприятия и т. п. Эти сведения поставьте в скобках сразу после адреса.
Разработанный новый бланк путевого листа грузового автомобиля на 2019 год приведите в учетной политике (п. 4 ПБУ 1/2008).
Образец заполнения путевого листа грузового автомобиля в 2019 году
Ниже представлен пример заполнения путевки на грузовой транспорт по форме 4-П. Бланк состоит из лицевой и оборотной стороны.
Порядок заполнения путевых листов грузовых автомобилей
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