Путевой лист грузового автомобиля бланк 2019: скачать бесплатно

Бланки путевых листов грузового автомобиля формы 4-с и формы 4-п в удобном формате Excel можно бесплатно скачать в статье. В 2019 году Минтранс изменил правила заполнения путевых листов. Чтобы не остаться без расходов на горюче - смазочные материалы, посмотрите правила, образец заполнения и скачайте актуальные бланки.

Компания, которая перевозит грузы, обязана выписывать водителям путевые листы. Они нужны, чтобы подтвердить производственный характер поездок и списать в налоговом учете горючее, запчасти.

Бланк путевого листа грузового автомобиля 2019 года

Госкомстат утвердил две унифицированные формы путевого листа для грузового транспорта – № 4-С и 4-П. Скачать образцы с подробными советами по заполнению бланков можно в системе "Главбух" >>

Бланк 4-С используют, когда зарплату считают исходя из количества рейсов. В ней предусмотрены графы для отметок представителей заказчика груза. Бланк содержит отрывной талон, на основании которого водителю рассчитывают зарплату.

Форму 4-П применяют, когда оплату водитель получает за отработанные часы. Бланк предназначен для двух рейсов в течение одного рабочего дня. В нем указывают номера товарно-транспортных накладных на перевозимый груз. Хранить такие путевые листы следует вместе с транспортными документами.

Применять унифицированные бланки должны автотранспортные предприятия. Остальные компании и индивидуальные предприниматели вправе сами разработать путевой лист грузового автомобиля. Главное, включить в путевку обязательные реквизиты из приказа Минтранса от 18.09.2008 № 152. Такой вывод следует из письма Минфина России от 25.08.2009 № 03-03-06/2/161.

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Особенности заполнения путевых листов для грузовиков

Форма Порядок заполнения Путевой лист грузового автомобиля

(форма № 4-с) (зарплата водителю начисляется по сдельным расценкам). Скачать бланк >> До выдачи водителю путевой лист заполняет диспетчер (уполномоченный сотрудник). После выдачи – сотрудники организации – владельца автотранспорта и представители заказчика Путевой лист выдается водителю при условии сдачи предыдущего путевого листа Отрывные талоны заполняет заказчик. На основании отрывных талонов организация выставляет счета на оплату транспортных услуг (к счету должен быть приложен отрывной талон) При перевозке ТМЦ в путевой лист по форме № 4-п необходимо вписать номера товарно-транспортных накладных, а также приложить к путевому листу один экземпляр накладной. Хранить путевые листы нужно вместе с транспортными документами Форма № 4-п рассчитана на выполнение двух заказов в течение одного рабочего дня (смены) Путевой лист грузового автомобиля

(форма № 4-п) (зарплата водителю начисляется по повременному тарифу). Скачать бланк >>

Новая форма путевого листа грузового автомобиля на 2019 год

Минтранс поменял перечень обязательных реквизитов путевок. Теперь рекомендуется заполнять путевку на каждый рейс. Подробнее о том, как изменилась форма и порядок заполнения путевых листов в 2019 году, рассказали эксперты журнала "Главбух".

Второе изменение заключается в том, что компания обязана ставить отметку техосмотре и медосмотре перед каждым рейсом.

А вот печать или штамп компании больше не нужно ставить. Достаточно сведений о собственнике машины. Это название компании или арендодателя, адрес и телефон.

Помимо обязательных сведений налоговики требуют, чтобы в путевых листах компания или ИП указывали адреса следования автомобиля, поэтому безопаснее указывать в документах не только адрес, но и наименование контрагента, банка, название мероприятия и т. п. Эти сведения поставьте в скобках сразу после адреса.

Разработанный новый бланк путевого листа грузового автомобиля на 2019 год приведите в учетной политике (п. 4 ПБУ 1/2008).

Образец заполнения путевого листа грузового автомобиля в 2019 году

Ниже представлен пример заполнения путевки на грузовой транспорт по форме 4-П. Бланк состоит из лицевой и оборотной стороны.

Порядок заполнения путевых листов грузовых автомобилей

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